В недавно (11 февраля) принятой резолюции Европарламента «О выполнении Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной» бросается в глаза, что европейская сторона, тщательно избегая любых гарантий приема Украины в состав Евросоюза, не упускает возможности напомнить Киеву о неких «обязанностях», которые он взвалил на себя при подписании Соглашения об ассоциации. И о том, что в случае невыполнения этих обязанностей «будет больно». В тексте резолюции это с предельной откровенностью звучит в 14-м пункте: Евросоюз «подчеркивает в этой связи, что Украина не должна упускать из виду тот факт, что уровень политической, технической и финансовой поддержки со стороны ЕС будет зависеть от того, в какой степени она выполняет обязательства, взятые ею перед Союзом и его государствами-членами». Ну, как тут не вспомнить уже легендарную фразу Жозепа Борреля о том, что «я уже сказал президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом. Лучший способ поддержать Украину для нас — это помочь в реформировании страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Витренко

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и ЕС

«Поддержка», она как «любовь» — каждым понимается в меру своей распущенности. Например, пункт 99-й резолюции «призывает Украину соблюдать будущие решения Арбитражной комиссии в отношении моратория на экспорт необработанной древесины». Может, для Евросоюза это и «поддержка», «помощь для Украины», но для украинцев это звучит как приказ: «НЕ СМЕТЬ останавливать экспорт леса-кругляка в Европу». То есть речь идет об АКТЕ фактического уничтожения украинской деревообрабатывающей промышленности во имя интересов европейских строителей и мебельщиков. И вспоминается уже отечественная поговорка: «Любовь — это русские придумали, чтобы за секс не платить».

Но лес — это доходы будущих периодов, а «вынимать» деньги из подконтрольных территорий следует постоянно. Поэтому 118-м пунктом Европарламент «сожалеет о том, что в секторе производства электроэнергии из возобновляемых источников Украина еще не выполняет свои обязательства перед инвесторами и что задержки с выплатами производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии угрожают дальнейшему развитию чистых источников энергии на Украине».

«Зеленый» тариф — это специальный тариф, согласно которому государство закупает электроэнергию по завышенной цене у предприятий и частных лиц, использующих альтернативные источники энергии. С 1 января по 31 марта 2021 года для украинского населения действует тариф 1,68 гривны за кВт/час, в то время как ставки «зеленого тарифа» — 4,60 для солнечной энергии и 2,95 для ветровых электростанций. Разница покрывается из тарифа на передачу электроэнергии Национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго», в структуре которой расходы по спецобязательствам по компенсации «зеленым» производителям составляют львиную долю — 26 миллиардов 557 миллионов гривен (доля — 65,02%).

В конце прошлого года Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планировала повысить тариф на передачу до 324,81 грн/МВт (с 293,93 гривен), но наткнулась на яростное сопротивление представителей бизнеса и промышленности. Поэтому приняла решение о снижении тарифа на 18,83 гривны.

И вот мгновенно (как для европейской бюрократии) последовала реакция Евросоюза: сожаление и озабоченность. Европарламент подчеркнул, что промедления с погашением задолженности угрожают дальнейшему развитию сектора возобновляемой энергетики на Украине.

А это козырная карта в украинской повседневности. Поэтому еще до публикации резолюции министерство энергетики начало рассматривать вариант компенсации задолженности производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) за счет государственного бюджета. И уже 4 февраля «государство-покупатель» начало процесс погашения задолженности по «зеленому тарифу» и выплатило производителям электроэнергии из ВИЭ около 900 миллионов гривен. Временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявляет, что размер компенсации производителям электроэнергии из ВИЭ составит 10−20 миллиардов долларов до 2029 года. Компенсировать государственные затраты можно будет только за счет поднятия тарифа.

Галя Вахтіна Юрий Витренко

Сложно не понять, что повышение тарифов просто приведет к очередному повышению себестоимости продукции, потере конкурентоспособности украинских товаров. В итоге бюджет недополучит налоги, страна недополучит валютную выручку, будут сокращены рабочие места. Перспектива сокращения рабочих мест оценивается в десятки тысяч. «Прежде всего, в таких отраслях, как ферросплавы, да и металлургия тоже, химическая отрасль» (президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков). То есть там, где у Украины сохранились хотя бы остатки высокотехнологичного промышленного потенциала.

И именно нивелирование этого потенциала является, судя по действиям, основной задачей Евросоюза на Украине. Никаких скидок не региональные проблемы, никаких карантинных послаблений, никаких форс-мажоров — все должно идти так, как задумано, «как есть». Sint ut sunt… И помощников-компрадоров на Украине у европейцев хватает. И. о. министра энергетики, которого ЗЕвласть отчаянно протягивает в министры и, скорее всего, в премьеры, предлагает ликвидировать добычу урана на Украине: «Если где-то проще и дешевле добывать урановый концентрат, для того чтобы Украина была богатой, добывать его нужно не в Украине. Это опубликовано в книге Адама Смита, которая появилась, не знаю… 200 лет тому назад. Это библия экономиста» (Юрий Витренко, и. о. министра энергетики).

И. о. даже не догадывается, что цены на урановые фьючерсы растут (за год — плюс 22%), снизить себестоимость отечественной добычи урана возможно за счет развития новых перспективных месторождений, а говорить об отсутствии необходимости уранодобычи в стране, где расположены 15 атомных реакторов, может только редкого ума и. о.

А что до «Богатства народов» (опубликованной вообще-то почти 250 лет назад), то это блюдо предназначено, вообще-то, для потребления РАЗВИТЫХ стран: развивающиеся стагнирующие или деградирующие могут только лежать на блюде в качестве жаркого или десерта.

Иезуитам повезло… Вера, дисциплина, опыт и неимоверная образованность позволила им в 1814 году восстановить орден, и ныне католическую Церковь возглавляет иезуит Хорхе Марио Бергольо, Папа Римский Франциск. Но, повторюсь: «вера, дисциплина, опыт и неимоверная образованность»…