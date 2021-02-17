Никита Михалков рассказал, сколько получают актёры за съёмочный день. По словам режиссёра, гонорар Павла Деревянко составляет 300 000 рублей в день, Александры Бортич — от 200 000 рублей, Максима Виторгана — 200 000 рублей. Заметьте, в списке одни, назовём их так, «протестные артисты». Те, кто, в частности, или зовёт людей на несанкционированные митинги, или поддерживает странных господ, или насмехается над правоохранителям — ну, и вообще регулярно вещает о «кровавом Мордоре».

Иван Шилов ИА REGNUM Поклонение Золотому тельцу

В частности, Михалков обратился лично к актрисе Александре Бортич, получающей в России за съёмочный день 200 тысяч рублей, а сама она родом из Белоруссии: «Зачем ты заставляешь людей бунтовать против той страны, которая тебя приняла, которая тебя полюбила? Саша, чего тебе не хватает, кто тебя ограбил?» Справедливый, на мой взгляд, вопрос.

Цитата из к/ф «На Париж». Реж. Сергей Саркисов. 2019. Россия Михаил Ефремов

Грешно считать чужие деньги. И, в принципе, занятость в кинопроектах не отменяет того факта, что артист может быть недоволен положением дел в государстве. Вопрос в том, как и для чего он выказывает и высказывает это недовольство. Вспомним того же Алексея Серебрякова. Этот господин живёт в Северной Америке, зарабатывать ездит в Россию и при этом хает её изощрённо, заодно гадя и на русский народ.

Обычно такие губят себя сами. Самый яркий пример тому — Михаил Ефремов. Того нарекли «совестью нации», лепили из него морального авторитета, борющегося с режимом, а на деле он оказался бесхребетным и беспринципным человеком: убил, нажравшись алкоголя, в пьяном ДТП человека, а после устроил бесстыжее, позорное шоу.

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Ошибка думать, будто протест в современных реалиях делают сирые и убогие, нищие и обездоленные, униженные и оскорблённые. Это не совсем так. Или подчас совсем не так. Сегодня протест делают сытые и прикормленные — в том числе — те, кто живёт в достатке, а подчас и в излишествах. И им хочется ещё. Очень хочется. Или они просто заигрывают с толпой. Для лицедеев это вообще свойственно.

Дело ведь не в том, почему они — эти «протестные актёры» — говорят и делают то, что они говорят и делают. Вопрос в том, «за сколько» и «как». Проблема людей, состоящих из подобного вещества, в том, что они с удовольствием облизывают руку дающего, охотно берут у него деньги, блага, а после подвывают из-за углов. В нужный момент они, конечно, сориентируются — и всё у них будет хорошо, потому что совесть — это не к ним. Вот только что делать тем и с теми, кто сломал свои судьбы, уверовав в уговоры нечистоплотных?

И да, как я сказал, чужие деньги считать грешно. Но, стоп, простите! 300 тысяч рублей в день господину Деревянко? 200 тысяч господину Виторгану? За что?! Объясните нам, за что платятся такие деньжища.

Нет, ясно, что в мире симулякров подобные персонажи искусственно и намеренно вытеснили из фокуса общественного мнения настоящих героев. И ясно, что артисты — в принципе привилегированная каста. Эдуард Лимонов блестяще показал это в своей книге «Дисциплинарный санаторий». Однако то, что так есть, не означает того, что так быть должно. Издёвкой выглядят 200 тысяч Виторгана и 300 тысяч Деревянко на фоне 20−25 тысяч рублей, которые получает педиатр (в лучшем случае) в месяц в районной поликлинике.

Цитата из к/ф «Я худею». Реж. Алексей Нужный. 2018. Россия Александра Бортич

Почему так произошло, что артисты вдруг выделили себя в отдельную элитарную группу, охраняемую лучше, чем нефтяные месторождения, и ещё смеют ныть оттуда о том, как всё плохо? И ведь они не за страну, не за народ переживают, а исключительно за себя. Сколько раз мы слышали их стоны в пандемические времена о том, что, мол, пропадают они без корпоративных гонораров? Эти люди утратили всякую связь с реальностью. Так почему им всё это позволено?

Может, Меладзе, который ныл о тяготах артистов, создал нечто духоподъёмное? Может, Деревянко и Виторган сыграли в лентах, которые представили Россию в мире, и тот восхитился? Может, это большое искусство? Нет, это массовая культура самого дешёвого образца — культурка, которая дебилизирует общество, оскотинивает его, и общество это, изо дня в день откармливаемое на идиотских сериалах и программах, где идентифицируют ДНК, в конечном счёте теряет и разум, и вкус. Порочный замкнутый круг. И актёры в нём играют в антинародном спектакле.

Так что господам из шоу-биза стоило бы прикрыть свои рты, как и их инстаграмы, потому что не им говорить о справедливости. Не им, «проживающим за оргией оргию, имеющим ванну и тёплый клозет». Им же лучше бы заткнуться. Потому что народ наш терпеливый, но уж когда он не выдержит — жди урагана, сметающего всё на своём пути. В том числе и маленьких артистических клопов, насосавшихся шальных денег до одурения.