Поводом для публикации стала неоднозначность оценки официальными структурами уровня безработицы и поддерживаемых самыми высокими инстанциями мер по привлечению в страну трудовых мигрантов, вынужденных вернуться домой из-за пандемии. Таковые намерения на фоне прочих рисков могут иметь не вполне ожидавшиеся последствия. Благо, что кастинг на роль «отца русского народа» объявлен открытым, и один «мученик» уже доходит до нужной «мифообразующей» кондиции, дозревая в СИЗО.

Андрей Сафонов ИА REGNUM Объявление о поиске работы, 25 января 2021 года

В качестве места для прогулки выберем город Тольятти — так удобнее автору, проживающему в нём с начала 90-х, — самое интересное для данного населенного пункта — конкурирующего «славой» с «бандитским Петербургом» и не менее интересными местами Соединенных Штатов времён «сухого закона». Прежде всего, следует отметить высокую степень терпимости жителей города к представителям других национальностей, так как город был фактически построен заново с середины — конца 50-х годов трудовыми мигрантами со всего СССР. И не только, чему способствовало полное отсутствие в городе предприятий военно-промышленного комплекса и прочих секретных от иностранцев мест. Помимо своих-наших узбеков, таджиков и прочих представителей бывшей «семьи советских народов», здесь довольно неплохо себя чувствовали и чувствуют итальянцы, французы, японцы, американцы… «Интернационалистичность» бытия недвусмысленно отражалась даже и на составе местных «этнических» ОПГ (татарских, чеченских), состоявших в основном из славян. То есть можно констатировать, что предпосылок для какой-либо этнической напряженности в городе и окрестностях, по крайней мере — до недавнего времени, не было. Но, судя по всему, так будет не всегда — «костлявая рука» рынка (по сути — восточного базара как разновидности) всё сильнее смыкается на шее местной бюрократии, чья предупредительность к бизнес-интересам «гостей» объясняется гостеприимством всё сложнее.

Как уже известно из СМИ, треть россиян не в состоянии платить по счетам и кормить свои семьи. По данным Всемирного банка, количество бедных на грани нищеты в РФ превысило 19 млн человек. Ситуация в Самарской области, где находится Тольятти, не слишком отличается от всероссийской: только 39% жителей региона на доходы не жалуются. А вот 30% испытывают сложности, пока — преодолимые. Для 31% опрошенных их заработка не хватает даже и на основные нужды.

По данным «Росстата», численность безработных в России за 2020 год, составила около 4,321 млн человек, что на четверть (24,7%) выше показателя за 2019 год. Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в 2020 году составила 5,9%. А всего официально зарегистрированных безработных в декабре 2020 года было 2,8 млн человек.

В Самарской области на 19 января 2021-го численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 40 880 человек. Уровень регистрируемой безработицы в регионе — ВСЕГО 2,4%… При этом по состоянию на начало 2020 года безработных по области было 14 640. То есть уровень безработицы за год вырос в почти в три (2,8) раза, в то время, как мы видели, по России он увеличился лишь на четверть.

А вот в Тольятти уровень безработицы за прошлый год увеличился в 4 (четыре!) раза: с 3136 человек на 17 января 2020 года до 13 064 соискателей на 21 января нынешнего года. Напряженность же на рынке труда «подскочила» с условных 0,5 до 1,6 человека на вакансию. И это при том, что, в отличие от той же Самары, в Тольятти предприятий, выпускающих востребованную в стране и мире продукцию, больше. Про франко-японский и немного российский АвтоВАЗ с 20% авторынка страны говорить не будем, а вот предприятия «большой химии», в лучшие годы — с их 12−15%-ной долей мирового рынка азотных удобрений, к примеру, упомянуть стоит. В том числе и ввиду не очень опрятной корпоративной войны вокруг них олигархических группировок «старой» и «новой» волн. Неизбежным результатом которой будет ещё большее обнищание местного населения, сокращенного с работы «победителями» грызни, когда им уже ничто угрожать не будет.

Сильным был и теневой сектор — «гаражная экономика». Однако и он, ранее занимавший не менее 50%, ужался до минимума. Как ввиду перехода ЧП и их наёмных работников в разряд «самозанятых», так и по прочим причинам, среди которых — конкуренция с влиятельными диаспорами в рамках упомянутой выше «дружбы народов» (касается в основном уличной торговли, но и не только).

Совсем не редкостью в городе стали такие вот объявления соискателей работы группами лиц славянской национальности (проверено). Как правило, объявления те — рукописные.

Андрей Сафонов ИА REGNUM Объявление о поиске работы, 25 января 2021 года

«А в это время», как писали в эпоху немого кино, желая «нагнать интригу», с территории города почти полностью были вытеснены газетные киоски «Роспечати» (осталось десятка четыре на почти 700-тысячный город), которой не хватило «лоббистских возможностей» противостоять экспансии торговцев овощами-фруктами (закупка — на местной базе, продажа — везде). Вообще-то автору материала киоски с периодикой всегда казались объектами стратегического значения, но чего не перетерпишь ради ближнего (ну, допустим) своего.

Андрей Сафонов ИА REGNUM «Новый» овощной киоск, до «ребрендинга», 27 апреля 2020 года

Другим неприятным последствием такового «ребрендинга» является тот факт, что как минимум три русскоязычные (скажем толерантно) женщины предпенсионного возраста остались без работы. «Овощной» профиль — он «для своих»… К слову, в радиусе 50 метров торговых точек того же профиля и национального состава как минимум несколько.

Андрей Сафонов ИА REGNUM «Адская вакансия», 2018 год

Нельзя сказать, что «торговцы овощами» не развивают местный бизнес. Вот, к примеру, их объявление с забавной опечаткой, как нельзя лучше отражающей всю положительность роли малого, среднего, крупного и очень большого бизнеса. Особенно, если его хозяева — «иностранцы» по происхождению или — уже по зову души. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Екклезиаст).

То есть наша ситуация — это, конечно, дно. Но есть этажи и пониже… Работы, во всяком случае для предпенсионеров или с хорошим (то есть — избыточным) образованием, в городе нет.