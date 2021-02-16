Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области во время правительственного часа в областном собрании депутатов сообщило данные, свидетельствующие о том, что регион является лидером в России по лесопереработке и лесопользованию. Прямо об этом то ли из скромности, то ли в ожидании сообщения Москвы не говорится, но такой вывод напрашивается.

Владимир Станулевич ИА REGNUM

Результатом чего являются успехи? Ведущими лесопользователями являются ООО ПКП «Титан», АО «Архангельский ЦБК», АО «Группа «Илим», ООО «Группа компаний «УЛК», ЗАО «Лесозавод 25», АО «Онежский ЛДК». Их руководители в интервью подчеркивали, что одна из причин успеха в состязательности этих предприятий. Конкурентность в ЛПК показывает свои лучшие стороны при разумном ее поощрении региональной властью, что в Архангельской области наблюдалось последние 10 лет.

Что сделано?

В области имеется 2,6 млрд куб. метров древесины, что составляет более четверти общего запаса в Северо-Западном федеральном округе. Ежегодная расчетная лесосека составляет порядка 26,1 млн куб. метров. Совокупный объем переработки составляет свыше 12 млн куб. метров.

Предприятия области производят 9% российских объемов пиломатериалов, 26% целлюлозы, 29% гранул топливных, 17% бумаги и картона.

За 2020 год темпы роста производства к уровню 2019 года составляют: по пиломатериалам — 96%, фанере — 97%, гранулам топливным 100%. Отмечается рост объемов производства продукции ЦБП: целлюлоза по варке — 110%, бумага — 101%, картон — 120%.

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Что планируется сделать?

В 2021 году прогнозируется рост производства пиломатериалов, фанеры, гранул топливных (пеллет) к уровню 2020 года. Увеличит выпуск пеллет ООО «Группа компаний «УЛК» (106,7 процента к уровню 2020 года).

В 2020 году выпуск фанеры составил 130 тыс. куб. метров, в 2021 году прогнозируется на уровне 145 тыс. куб. метров или 111 процентов к уровню 2020 года.

В целлюлозно-бумажной промышленности в 2020 году Архангельским ЦБК завершена модернизация производства картона. В результате в целом по области объем целлюлозы по варке увеличился до 2,3 млн тонн, картона до 1,1 млн тонн. В 2021 году объемы производства сохранятся на уровне 2020 года.

Налоговые поступления снизились

В 2020 году произошло снижение налоговых отчислений в бюджет Архангельской области от предприятий ЛПК. За 9 месяцев 2020 года налоговые платежи составили 2,9 млрд рублей, или 54 процента к соответствующему периоду 2019 года.

Причина — негативные тенденции на рынке ЦБП как в России, так и за рубежом, снижением цен на основные виды продукции, наличие отрицательной курсовой разницы при оценке валютных обязательств.

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Приоритетные инвестиционные проекты

Сегодня 11 инвестиционных проектов Архангельской области по освоению лесов стоимостью более 84 млрд рублей включены Минпромторгом РФ в перечень приоритетных. 8 из них с инвестициями 65 млрд рублей завершены.

В декабре 2020 года завершена реконструкция производства картона АО «Архангельский ЦБК» с объемом капвложений 18,8 млрд рублей. Продолжается модернизация целлюлозно-бумажного производства филиала АО «Группа «Илим» в г. Коряжме, строительство современного лесоперерабатывающего комплекса с. Карпогоры ООО «Группа компаний «УЛК» и лесопильно-деревообрабатывающего производства ООО «Форест» в Плесецком районе. Готовится к включению в перечень приоритетных инвестпроект ООО «Регион-лес» по созданию лесоперерабатывающего комплекса в г. Архангельск с инвестициями 3,3 млрд рублей.

К 2024 году планируется увеличение объема производства пиломатериалов до 3,1 млн куб. метров, гранул топливных (пеллет) — до 1,2 млн тонн. Значительный рост производства пиломатериалов и гранул топливных (пеллет) прогнозируется в ООО «Группа компаний «УЛК», которое строит в Пинежском районе Архангельской области современный лесоперерабатывающий комплекс с объемом производства пиломатериалов свыше 700 тысяч куб. метров и пеллет до 600 тыс. тонн в год.

Лесоперерабатывающее производство в группе компаний «Титан» представлено ЗАО «Лесозавод 25»

Основой ресурс в лесоустройстве, которое не финансируется федеральной властью

Дальнейшее развитие лесного комплекса зависит от наличия свободного леса и его качества. Сегодня более 88 процентов лесосеки распределено. Фактическая рубка не превышает 55 процентов. Проблема в несвоевременном лесоустройстве лесного фонда.

На данный момент достоверность информации о состоянии лесов Архангельской области составляет порядка 20 процентов.

В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочия Российской Федерации по проведению на землях лесного фонда лесоустройства, переданные субъектам РФ, не обеспечены финансированием. Для лесоустройства в области необходимо 5 млрд рублей, а на 2021 год федеральным бюджетом предусмотрено всего лишь 20,0 млн руб.

Без федерального финансирования решить проблему лесоустройства не представляется возможным. Область неоднократно предлагала федерации вернуть полномочия по лесоустройству на федеральный уровень или обеспечить его финансирование в полном объеме. Поручением вице-премьера В. Абрамченко от 1 октября 2020 года предусмотрено внесение изменений в законодательство по передаче лесоустройства на федеральный уровень, но законопроекта никто пока не видел.

Центр защиты леса Архангельска Всероссийский день посадки леса — 2019

Переход к 100-процентному лесовосстановлению

Интенсивное ведение лесного хозяйства заключается в переходе от системы рубок существующего леса к его выращиванию.

На территории Архангельской области выращивание сеянцев ведется в 17 питомниках. Больше всего в «Устьянском лесном селекционно-семеноводческом центре», ежегодная производительность которого 7 млн сеянцев. В прошлом году в питомниках Архангельской области было выращено — 16 млн шт. сеянцев.

На сегодняшний день в федеральном проекте «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» не предусмотрено мероприятий, направленных на модернизацию существующих лесных питомников. Правительство Архангельской области предложило включить модернизацию существующих лесных питомников в федеральную программу «Сохранение лесов».

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Показатели проекта «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений», установленные для Архангельской области, за последние два года достигнуты.

План лесовосстановления по годам: 2019 год — 85 процентов, 2020 год — 86,6 процента, 2021 год — 87 процентов, 2022 год — 87,7 процента, 2023 год — 92,6 процента, 2024 год — 100 процентов.

Фактически в 2020 году лесовосстановление выполнено на площади 74 тыс. га при плане 70,2 тыс. га. Показатель достигнут и составляет 90,7 процента при плане 86,6 процента.