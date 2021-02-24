После сериала «Мир, дружба, жвачка!» Илья Аксенов снова обращается к семейной теме. На сей раз все происходит не в 90-е, а в наши дни, но это не делает конфликт поколений менее острым, пусть он и подан под комедийным «соусом». Впрочем, история, которая начинается с сообщения отца семейства о том, что жить ему осталось примерно год, — это скорее трагикомедия.

Иван Шилов ИА REGNUM

Паша, главный герой фильма (Сергей Бурунов) — несколько гиперактивный и чудаковатый мужчина средних лет, обремененный довольно большим семейством. Впрочем, это скорее семейство обременено им. Отец, муж и свекор занимает слишком много места в жизни своих родных и делает все, чтобы они не заскучали. Особенно увлекательной и разнообразной становится их жизнь после того, как Паша, предъявив за семейным ужином справку от онколога, заявляет, что твердо намерен осуществить напоследок свою мечту — исполнить на знаменитом Грушинском фестивале песню собственного сочинения, а все должны немедленно сорваться с места и сопровождать его. Потрясенные родственники не могут отказаться. Так начинается роуд-муви по-русски, путешествие из-под Архангельска до Самарской области, в течение которого семья несколько раз едва не разваливается, но, связанная незримыми нитями, собирается вновь и даже становится больше. На фоне довольно однотипных историй о тотальной нелюбви фильм выглядит свежо и несколько обнадеживает.

Цитата из к/ф «Родные». Реж. Илья Аксенов. 2020. Россия

Впрочем, отношения в семействе далеко не безоблачные. Героев то и дело «штормит» и бросает в крайности, каждый из них всегда готов взорваться на ровном месте и «предъявить» по полной программе. Чаще всего «взбрыкивает» Паша — то ли опухоль мозга так на него действует, то ли он просто такой по жизни. Его желание разрешить все накопившиеся проблемы разом ведет только к полному хаосу, а сам он выглядит законченным самодуром с густым налетом инфантилизма. Но только раздражение от его странных поступков начинает зашкаливать, как он раскрывается с какой-нибудь смешноватой, но при этом трогательно-человечной стороны. И это на фоне красивых и умиротворяющих пейзажей, которых, как и зарисовок городской провинциальной жизни, могло бы быть побольше — роуд-муви все-таки.

Цитата из к/ф «Родные». Реж. Илья Аксенов. 2020. Россия

В фильме показаны сразу несколько поколений. Михаил Моисеевич, отец Паши (Сергей Шакуров) — человек еще советской закалки, ветеран спецслужб, обладатель множества орденов и даже звезды Героя. Он суров и еще менее гибок, чем его эмоциональный сын, который неловко пытается ему подражать. Держится он с достоинством, а его властность почти никогда не переходит в суетливое самодурство. Паша же олицетворяет собой поколение людей, выросших в те самые 90-е, которые не закалили их, а привнесли в их натуру некую надломленность, растерянность и противоречивость. Иногда Паша выглядит этаким упертым российским «рэднеком», сыплющим карикатурно — «патриотическими» штампами, но при этом называет сына Бориса Бобом (да и Борисом он его назвал в честь Гребенщикова), а с женой когда-то познакомился на все той же «Груше». Из армии, которая, по его словам, сделала его человеком, он вообще сбежал, не выдержав «дедовщины», за что отец его практически проклял. Жена Паши (Ирина Пегова), поверхностно религиозная и суеверная женщина, любит его почти до растворения и повторяет за ним его штампы, хотя и ругается с ним и даже дерется, демонстрируя все ту же противоречивость. Что до детей, то немногословный и особо не блещущий интеллектом Борис (Никита Павленко) обожает фильм «Брат» и по утрам стоит на гвоздях, айтишник Саня (Семен Трескунов) с женой Соней (Катерина Беккер) решили перебраться в Канаду на ПМЖ, а младшая дочка Настя (интернет-певица Монеточка) мечтает об артистической карьере и сочиняет циничные песенки. То есть воспитать детей в каком-то общем ключе Паше не удалось. Особого авторитета в семье он не имеет, но, как выясняется, он дорог абсолютно всем.

Цитата из к/ф «Родные». Реж. Илья Аксенов. 2020. Россия

Вот эта идея об иррациональной силе любви — вопреки всему, а возможно, даже немного из жалости, несколько озадачивает, хотя и не в новинку в нашей культуре. Все же в советском кино отец был авторитетной фигурой, пользующейся прежде всего уважением в семье. То, что мужчина должен доказывать свою личностную и жизненную состоятельность, в фильме прямо не опровергается, но проблематизируется. Паша, чтобы порадовать дочку, занимает у сына крупную сумму, заведомо без отдачи — диковатый для отца поступок, но ему это сходит с рук. Даже заслуженный Михаил Моисеевич оказывается в итоге в хвосте семейной «кометы», головой которой неизменно остается Паша, даже тогда, когда все вроде бы окончательно рухнуло.

Цитата из к/ф «Родные». Реж. Илья Аксенов. 2020. Россия

И все же моменты настоящей близости между родными людьми в фильме порой глубоко трогают. Особенно поступок Сани, который исполняет на фестивале песню предсказуемо оробевшего на сцене Паши. И песня эта — о нерушимой, несмотря ни на что, связи поколений — дедов, отцов и сыновей. В Канаду Саня, впрочем, все равно уедет, «за свободой и возможностями»…

Цитата из к/ф «Родные». Реж. Илья Аксенов. 2020. Россия

Полного хеппи-энда в фильме нет — неизвестно, как закончится операция, на которую родные уговорили Пашу. Но торжество любви, пусть и немного странной, все же состоялось. Можно, правда, задуматься о том, какие плоды принесет для страны семейное древо, стволом которого волею судьбы оказался Паша — его дети, хоть и умеют любить, но в остальном не слишком обнадеживают. А сколько еще на российских просторах таких Паш, слабых и мятущихся? Впрочем, наверное, комедия — не совсем правильный повод для подобных размышлений. Или нет?