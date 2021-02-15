Ознакомившись с реакцией японского кабинета министров на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что, развивая отношения с Японией, он не будет ничего делать такого, что нарушает российскую Конституцию, припомнил не столь давнюю беседу в Токио с одним видным и проницательным японским политологом.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Тогда этот политолог задал мне любопытный вопрос о том, правда ли, что министр иностранных дел Сергей Лавров и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков делают свои заявления о Японии и «курильском вопросе» на внутреннюю, российскую аудиторию, а Путин во время конфиденциальных переговоров с Абэ излагает для японской стороны иную позицию. Тут же спросил, является ли такое представление плодом воображения японских аналитиков или подобная информация поступает из России. В ответ собеседник лишь лукаво улыбался…

Однако намеки на то, что подобные «подсказки» японцы получали… (?!) из Кремля, появлялись и в открытой японской прессе. Но были и признания ошибочности мнения о том, что в случае с Курилами «всё решает единолично Путин».

Так, например, японская газета «Хоккайдо симбун» разъясняла своим читателям, что при решении «вопроса северных территорий», вопреки ожиданиям японцев, Путин не всесилен и вынужден прислушиваться и выполнять волю российского народа. Указывалось: «В правительстве начала проявляться апатия. «Мы ошибались, полагая, что президент Путин решает всё», — поведал (японский) правительственный источник. «Путин любит Японию, и ему не чуждо сочувствие» (тот же источник), однако ему сложно, поскольку система управления, построенная на хрупком балансе, может пошатнуться, и в России общественное мнение настроено по территориальной проблеме негативно. Слова правительственного чиновника отражают, что, наконец-то, администрация Абэ осознала ситуацию».

Осознать-то осознала, но, похоже, не до конца. Ибо бывший тогда правой рукой Абэ генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга продолжал делать заявления о том, что администрация Абэ и сам премьер по-прежнему не отказываются от мысли всё же найти выход из тупикового положения и убедить Москву продолжать поиск «устраивающего обе стороны» варианта решения «территориального вопроса». Хотя это практически невозможно, ибо, как заявлял во всеуслышание в парламенте премьер Абэ, Токио требует вовсе не легкомысленно обещанной Японии 65 лет назад волюнтаристом Никитой Хрущевым «передачи» Малой Курильской гряды, а признания Москвой «суверенитета Японии» над всеми «северными территориями», то есть над островами Кунашир, Итуруп, Шикотан, и Плоские (Хабомаи по-японски). Естественно, вместе с имеющими военно-стратегическое значение проливами и богатейшими 200-мильными экономическими зонами.

Как известно, вопреки спекуляциям и домыслам как в Японии, так и в России о якобы согласии Токио «ограничиться» при подписании мирного договора с Россией островами Малой Курильской гряды — островом Шикотан и островной группой Плоские (Хабомаи по-японски), пришедший на пост премьер-министра Суга и министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, а также новый генсек кабинета Кацунобу Като с самого начала делают заявления о требовании Токио «вернуть все северные территории». Заметим, что это противоречит разрекламированному утверждению о том, что якобы в телефонном разговоре с президентом Путиным Суга согласился положить в основу переговоров о «мирном договоре» Совместную декларацию 1956 года, в которой об островах Кунашир и Итуруп даже не упоминается.

И вот Путин, похоже, решил положить конец слухам и инсинуациям о якобы своей готовности «из любви к Японии» отдать японцам Курильские острова. Сначала он для обеспечения массовой поддержки поправок в Конституцию РФ согласился, если не инициировал сам, с включением в текст Основного закона государства популярного в нашей стране запрета на отчуждение российских территорий в пользу кого бы то ни было. А на днях, как отмечалось выше, вопреки надеждам Токио, обосновал невозможность для себя нарушать новое положение Конституции применительно к российско-японским отношениям. Было заявлено: «Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать, но ничего не будем делать из того, что противоречит Основному закону Российской Федерации».

В связи с этим последовавшее заявление генерального секретаря кабинета министров Като о том, что японское правительство всё равно будет настаивать на продолжении «упорных переговоров» с Россией «в стремлении решить территориальный вопрос», выглядит как чуть ли не требование от Москвы нарушать собственную Конституцию.

На абсурдность подобных требований обращают внимание японские читатели и блогеры.

«Внимательно следите за ситуацией. Россия упорно и последовательно ведет свою линию, не отходя от нее ни на шаг. Никакого возврата островов! А японское правительство и СМИ все бормочут о возврате северных территорий как условии подписания мирного договора. Опомнитесь! И трезво оцените ситуацию!» — призывает пользователь под ником ult.

Ему вторит некто kat: «Путин должен защищать Конституцию своей страны! Это его обязанность как президента! Японии нужно прекращать экономическую помощь (какую помощь? — А. К.) России и свою униженную по отношению к Москве политику».

«Все! После этих слов Путина давайте забудем о северных островах! Давайте забудем и об островах Такэсима тоже! И об островах Сэнкаку! И об Олимпиаде!» — пишет intothe.

«Все! Отчуждение российских территорий запрещено новой придуманной Путиным Конституцией!» — соглашается с этим KYO.

«После войны прошло уже 75 лет. На северных островах давно живут русские люди. Никакого возврата их Японии быть не может», — добавил mast.

И еще. Президент Путин отослал сомневающихся, не прибегнут ли российские власти к использованию «демаркации, делимитации, редемаркации» для сдачи Курил, к министру Лаврову. Было сказано: «Вы Лаврову задайте этот вопрос. Он вам объяснит, где там делимитация, где демаркация».

Задаем, Сергей Викторович, и ждем ответа!