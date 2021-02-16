Президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел связь между раскачкой протестов в Белоруссии Западом и тем же поведением Запада в отношении России. Причём в обоих государствах инициатором эскалации протестов выступает молодёжь, разогреваемая системой информационного обеспечения западных институтов влияния. В Белоруссии фронтменом протестов сделали Л. Тихановскую, в России — А. Навального, а в его отсутствие — его жену Юлию.

Иван Шилов ИА REGNUM

Методы раскачки абсолютно идентичны: соцсети, НКО, либеральные СМИ, интеллигенция, студенчество, всяческие актёры, учёные, пятая колонна в элите, восходящие спирали эскалации и умолчания, атака на силовиков, раскол в элите. В Белоруссии используется эмигрантская диаспора, в России она не имеет политического веса. Стержнем раскачки является старая советская тема политзаключённых, диссидентов и прочих подрывных элементов, необходимых Западу в качестве внутриполитического ресурса.

И Россия, и Белоруссия схожи тем, что в правящих группах имеется большое и влиятельное прозападное крыло. Это крыло по разным причинам защищается властью от зачисток, ему сохраняется экономический и медийный ресурс, а власти стараются использовать это крыло для того, что они понимают как «диалог с Западом». Прозападное крыло в обеих странах само является частью власти, оно активно играет на поле внешней торговли и стремится подчинить повестку трансфера своим долгосрочным целям, совпадающим с целями Запада.

Дарья Драй ИА REGNUM В кругу единомышленников

Политическая цель Запада в отношении Союзного государства России и Белоруссии достигнута — пока Лукашенко занят своей стабилизацией во власти, интеграционная повестка свёрнута как второстепенная. Этого достаточно, чтобы Запад мог выиграть время, перегруппировать ресурсы и в любой момент начать новую атаку на Лукашенко.

Однако объективно это ему не выгодно: чем дольше Лукашенко находится в подвешенном состоянии, тем дольше Россия воздерживается от активных шагов в направлении побуждения «союзника» к интеграции.

Причём ни ухудшать положение Белоруссии, ни улучшать его Россия не может. Ни смягчения, ни ужесточения в отношении Белоруссии при Лукашенко Россия проводить не заинтересована. Сохранение же статуса-кво с точечной поддержкой и отсутствием системных преобразований ставит Россию в самое невыгодное положение.

Ресурсы связаны, расходуются, но эффекта нет, патовая ситуация сохраняется, и чем дольше она длится, тем больше развал какой-то осмысленной стратегии в отношении Лукашенко.

И для Запада, и для Лукашенко ситуация идеальна. Для России она отвратительна, так как политические цели не достигнуты, а все виды ресурсов уходят. Причём самый главный из них — время, так как, в отличие от всех прочих, это ресурс невозобновимый. Через время России приходится решать те же задачи, но в намного более худших условиях. И чем больше уходит времени, тем хуже эти условия.

President.gov.by Александр Лукашенко. Шестое Всебелорусское народное собрание

Таким образом, Лукашенко превратился для России в сильный деструктивный фактор. В своё время Москва допустила формирование Лукашенко в России большой армии завербованных экспертов. Было мнение, что будет возможность использовать их в определённых целях — копить компромат на «батькиных экспертов», давить на лоббистов, заинтересованных в существовании белорусского офшорного ландромата, побуждать Лукашенко к уступкам возможностью давления на его сферу интересов и его агентуру.

В реальности эти соображения не оправдались. Лукашенковское лобби само укоренено в коридорах российской власти и опирается не на Лукашенко, а на мощные финансово-промышленные группы, в основном действующие в сфере экспорта углеводородов и банковском секторе. Отрезание контрабандных схем ударило по Лукашенко, но не лишило его полностью ресурса влияния в России.

Ничего сопоставимого в Белоруссии Россия не имеет, не имела и никогда не пыталась иметь. Всегда полагалось, что имеющегося объёма дотирования Белоруссии для России хватает, чтобы иметь возможность защищать там свои интересы. На деле выяснилось, что Россия стала заложником Лукашенко, а не наоборот, и вся проблема в том, что пока неясно, где выход из этого положения.

Навальный со всем институтом своей внешней и внутренней поддержки является для России вторым деструктивным фактором. Проблема Навального и проблема Лукашенко из двух разрозненных проблем стали единым целым. Теперь это единый комплекс из двух частей одной проблемы — неспособности сформированной в 90-е консенсусной российской элиты сделать окончательный политический выбор и решить проблему защиты своего суверенитета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

Элита остаётся расколотой, враждующей двумя крыльями и всё более агрессивной по отношению к своему арбитру. Президенту всё труднее удерживать систему в сбалансированном состоянии. Причём на процессы внутриэлитного конфликта всё большее влияние начинает оказывать Запад.

Система сдержек и противовесов (водяное перемирие) не позволяет ни одной группе достичь преобладания и начать проводить свой курс. В результате в критический момент у страны нет чёткого и понятного всем проекта будущего, нет консенсуса по поводу этого проекта, нет нравственной матрицы для долгосрочной политики и нет самой долгосрочной политики. Каждые выборы в России — это условия для реванша старой группировки и угроза политического переворота.

Навальный и Лукашенко — это не самостоятельные угрозы, а их персонифицированные образы. На самом деле, за каждым из этих персонажей стоит серьёзный комплекс застарелых нерешённых проблем. Это как симптомы болезни, но не сама болезнь. Иммунная система пока справляется, антитела формируются, но их количества пока недостаточно для полного и уверенного выздоровления.

Россия между Навальным и Лукашенко — это витязь на распутье. Концентрация угроз пока не оценивается руководством страны как достаточная для решительного изменения внутреннего и внешнего курса. Происходит постепенное накапливание принятых и реализуемых решений.

Kremlin.ru Совещание Владимира Путина с членами Правительства

Роль государства в регулировании экономики усиливается, что неизбежно влечёт усиление позиций государственников и усиление сопротивления либерального крыла, вплоть до инициирования госпереворота с попыткой блокировать через пропаганду любое сопротивление государственников.

Компромиссная политика продолжает поддерживать основания для существования внутренних и внешних вызовов. Навальный — символ первого, Лукашенко — второго. Время уходит, и принимать решение об изменении курса, так или иначе, придётся. Весь вопрос в том, в каких условиях это будет делаться и какой ценой достигаться. По сути, это единственный центральный вопрос нынешней повестки.