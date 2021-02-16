Заявление главы Российского МИДа Сергея Лаврова о готовности России реально разорвать отношения с Евросоюзом в случае принятия им санкций, чувствительных для российской экономики, означает демонстрацию предела уступчивости российской политики. Сохранение важных, хоть и ухудшающихся по инициативе ЕС отношений — не та цена, которую Россия готова платить за вмешательство во внутренние дела, направленное на поддержку государственного переворота.

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Лавров не обозначил, какие ответные меры предпримет Россия и как она понимает слово «разрыв отношений», но ясно, что речь пойдёт о чувствительных для ЕС вопросах. Сегодня ЕС и Россия сотрудничают по целому спектру взаимно важных проблем: политика, торговля и экономика, энергетика, терроризм и безопасность, освоение Арктики, проблемы Ближнего Востока, массовая миграция, образование, права человека, климат и защита окружающей среды.

Одна только тема экологии подразумевает, что Россия — важный партнёр для ЕС, с которым действует концепция Энергетического союза, означающего повышение доступности, безопасности и экологичности энергообеспечения. Это вопросы создания интегрированного энергетического рынка, инвестиций и конкурентоспособности европейской экономики перед лицом угроз от США и Китая.

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Одно только торможение сотрудничества с Россией по этой линии, не говоря о всех прочих, — серьёзная проблема для ЕС. На дворе кризис, и бесконечное выставление политики впереди экономики способно ударить по интересам ЕС не менее сильно, чем по интересам России.

Лавров подал сигнал, что Россия исчерпала ресурс компромиссов и будет подавлять внутри своей элиты все группы, стремящиеся подчинить политические интересы России политическим интересам ЕС. С 2000 года Евросоюз не развивал отношения с Россией, проводя стратегию расширения на Восток и обманув Россию в вопросе нерасширения НАТО. Но когда Запад перешёл границы допустимого и Россия приняла Крым, уходящий от перспективы стать ещё одной базой НАТО, ЕС перешёл на язык открытой вражды и санкций.

В силу того, что ЕС состоит из разных стран с разными интересами, формулировка общих целей в отношении России после 2014 года остаётся размытой. У России, напротив, в отношении ЕС позиция чёткая: саботаж Минского процесса — не вина России, Крым — вопрос закрытый, подчинение России — невозможно, и стремление к нему — контрпродуктивно.

Требовать от России «изменения мышления», характеризуемого как «ментальность победителя», — это не только утопия, но и неприемлемый вызов, неприкрытая претензия на пересмотр итогов Второй мировой войны в пользу проигравшей стороны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы на Красной площади

Россия со всей очевидностью будет действовать по ситуации, но полагать, что она загнана в угол и после долгой осады способна к капитуляции, — это ошибка, которая может дорого стоить тем, кто ей подвержен. Глубина разрыва связей будет зависеть от действий ЕС, но на этот раз речь идёт уже не о дипломатических фразах, а о реальной возможности.

После того, как в Европе разразилась дискуссия о последствиях шагов России в результате визита Борреля, МИД России выдержал недельную паузу и устами С. Лаврова заявил о готовности России к нормализации отношений с ЕС. Это обычный дипломатический манёвр с целью не допустить толкования слов Лаврова о готовности к разрыву как инициирование разрыва. Позиция Европы крайне лицемерная, она выражает недоумение и непонимание, однако на самом деле все сигналы из Москвы в ЕС поняли правильно.

В ослаблении России Европа видит шанс для грабежа, как всегда, во все века в прошлом. Паника в ЕС возникла тогда, когда Россия стала постепенно заявлять суверенную позицию во внешней политике, а после обозначения тенденции к преодолению территориальной раздробленности, случившейся при Горбачёве и Ельцине, Европа всеми силами стремится не дать России восстановить силы. Противоречие в том, что Россия эту раздробленность считает временной, а Европа требует сделать её постоянной.

Sohu.com Президент СССР Михаил Горбачев и председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин в президиуме IV съезда народных депутатов СССР, 1990

Европа разрывается между корыстью торговли с Россией и корыстью её разгрома. Преодолеть эти два разнонаправленных импульса Европа не в состоянии. В такой ситуации Россия будет действовать исходя из своих интересов.

Мы понимаем, что санкции от ЕС будут введены, раз они уже анонсированы, но вопрос в том, каковы они будут. Ущемление интересов офшорных элит Россия переживёт. Но если санкции создадут серьёзные проблемы отраслям, то проблемы возникнут и у ЕС. В этом отношении иллюзий быть не должно. Россия призывает ЕС тщательно взвесить все последствия готовящихся решений и исходить из того, что худой мир всё же лучше доброй ссоры. Как говорят в Европе, русские долго запрягают, но потом быстро ездят.