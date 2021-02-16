Вполне вероятно, что Евросоюз не захочет выбирать сторону в противостоянии США и КНР, однако нравится ли это кому-то или нет, но лидерам ЕС в конечном счете придется делать свой выбор. И совершенно очевидно, между чем придется выбирать — между поддержкой США и превращением во второстепенную фигуру на международной арене, пишетМайкл Шуман в статье, вышедшей 15 февраля в европейской версии издания Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM

Однако официальные лица ЕС не хотят этого слышать: некоторые политические деятели ЕС и представители европейского бизнеса по-прежнему настаивают на том, что конфронтационный подход Вашингтона является неверной реакцией на усиление Китая, и предпочитают оставаться в стороне от американо-китайского противостояния.

«Ситуация, когда все вместе выступают против Китая, — это сценарий острейшей из возможных конфликтных ситуаций», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон в феврале, добавив, что, по его мнению, такое развитие событий будет носить «контрпродуктивный» характер.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

Безусловно, у ЕС есть веские причины проявлять осторожность. Блок извлекает огромную выгоду из дружественных отношений с обеими крупными державами. Так, благодаря давним договоренностям об обеспечении с США удается гарантировать стабильность и защиту от постоянных угроз, таких как Россия, а экономическая экспансия Китая предлагает европейским компаниям широкий круг возможностей для извлечения прибыли, которые они не могут найти дома.

ЕС может еще какое-то время продолжать заниматься этой эквилибристикой, но велика вероятность, что в скором времени делать это станет все сложнее. Даже с учетом того, что воинственно настроенный бывший президент США Дональд Трамп теперь вынужден проводить свое время на поле для гольфа, по обе стороны Тихого океана, похоже, стороны занимают все более жесткие позиции.

Администрация президента США Джо Байдена в первые дни своего существования дала понять, что полностью намерена продолжать оказывать давление на Пекин, заявив, что жестокое обращение китайского правительства с уйгурами в Синьцзяне равносильно «геноциду» и что США должны быть «готовы действовать, а также наложить издержки» на Китай за подавление продемократического движения в Гонконге и все более агрессивное запугивание Тайваня.

Между тем в своей воинственной речи в начале февраля Ян Цзечи, член «всемогущего» Политбюро Коммунистической партии Китая (КПК), прочитал лекцию о том, что причиной напряженности в отношениях между двумя странами стала неверная стратегическая оценка» в Вашингтоне, а также пригрозил, что эти ключевые проблемы — включая Тайвань, Гонконг и политику в отношении уйгуров — «представляют собой красную черту, которую нельзя переходить».

Ян Цзечи

Поскольку сближения не предвидится, и Китай, и США готовы с еще большим рвением добиваться расположения ЕС.

Президент США Джо Байден открыто заявил, что он намерен обновить традиционные альянсы Вашингтона для противостояния Китаю. Председатель КНР Си Цзиньпин может назвать такой конфронтационный подход неприемлемым, назвав его «мышлением времен Холодной войны», но он в равной степени виноват в этом: решение его правительства заключить инвестиционный пакт с Европейским союзом было явной попыткой приблизить ЕС к КНР всего за несколько дней до инаугурации Байдена.

На первый взгляд, выбор между США и Китаем кажется делом невозможным: с США ЕС связывают давно сложившиеся стратегические интересы, а также демократические ценности, тогда как экономические преимущества, сопряженные с сотрудничеством с находящемся на взлете экономическим гигантом, пусть и авторитарным, могут сулить стабильное экономическое будущее ЕС. Иными словами, выбирать приходится между принципами и прибылью.

Однако это ложная альтернатива. Выбор в действительности же стоит между долгосрочными и краткосрочными интересами. Реальность такова, что Китай стремится создать мир, небезопасный для ЕС, — стратегически, экономически или идеологически.

Китайский лидер активно пытается подорвать позиции демократических государств в мировом порядке. В своем январском выступлении на Всемирном экономическом форуме он заявил, что истинным злом в современном глобальном сообществе является продвижение основных прав человека, а не их жестокое подавление. Если лидеры ЕС считают, что они могут по-прежнему проповедовать демократические ценности и вести нормальные дела с Китаем, они не читают газет.

Чем больше мощи накопит Китай, тем менее терпимым он станет в отношении любого правительства, которое не будет следовать его линии.

«Мы угощаем наших друзей прекрасным вином, но для наших врагов у нас есть дробовики», — сказал посол Китая в Швеции во время недавнего дипломатического спора.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

Китай также представляет собой долгосрочную экономическую угрозу для ЕС — не только потому, что он является все большим конкурентом в глобальной рыночной экономике, но и потому, что политика Пекина направлена на эксплуатацию и злоупотребление этой открытой мировой экономикой с тем, чтобы в конечном итоге доминировать над ней.

Китайские власти не скрывают своей цели — способствовать развитию высокотехнологичных отраслей и крупных государственных компаний, чтобы обогнать своих устоявшихся западных соперников, чему способствуют неисчислимые миллиарды государственной помощи. По некоторым оценкам, китайское правительство потратило более $100 млрд на сектор электромобилей в виде субсидий для покупателей, поддержки исследований и разработок и другой помощи. Еще $49 млрд были выделены на создание китайского конкурента Airbus.

Партнерство с европейскими компаниями жизненно важно для достижения Китаем своих целей. Пекин рассматривает совместные предприятия и другое корпоративное сотрудничество с иностранными компаниями как способ извлечения передовых технологий и ноу-хау, необходимых Китаю, чтобы догнать, а затем оторваться от западного мира.

В октябрьском отчете Фонда защиты демократий утверждается, что китайцы нацелены на ключевые секторы немецкой экономики, включая промышленное оборудование и электронику, с целью украсть технологии их создания. В докладе утверждается, что экономические отношения Китая с Германией являются «образцом для стратегии КПК по доминированию в экономике XXI века и установлению правил для современного мира».

Иными словами, продолжая взаимодействовать с Китаем, Германия сегодня выигрывает, но прокладывает путь к своей будущей гибели. У европейских политиков мало шансов на то, что они смогут добиться улучшения отношений с Китаем лишь разговорами.

Как с сожалением отметили в брюссельском аналитическом центре Bruegel в своем январском отчете, заключенное после семи лет переговоров инвестиционное соглашение ЕС с Китаем едва ли может считаться большим достижением. Соглашение наполнено расплывчатыми обещаниями, тогда как методов принуждения сторон к соблюдению взятых на себя обязательств в нем не прописано. Кроме того, в центре обратили внимание на то, что в даже в отношении доступа на китайский рынок, который является основным направлением соглашения, «на двусторонней основе было сделано лишь несколько уступок, и все они носят ограниченный характер».

Gov.cn Си Цзиньпин во Франции

Наивно просто надеяться, что Китай будет играть честно. Пока в Пекине угрожают и заявляют, что ЕС должен держать свои рынки открытыми для оборудования 5G от Huawei, в самом Китае происходит оттеснение европейских телекоммуникационных компаний.

В конце концов, Китай просто не может считаться настоящим партнером для ЕС. Чем дольше в ЕС не осознают этого, тем слабее станут их позиции. Китай продолжит использовать разногласия между демократическими странами для продвижения своих интересов. Европейские политики будут обострять отношения с США, цинично пожиная экономические выгоды от Китая, в то время как Вашингтон ведет всю борьбу.

К тому времени, когда в ЕС поймут, что им нужна помощь США, они, возможно, обнаружат, что Вашингтон нашел других, более надежных друзей. В конечном счете выбор между США и Китаем должен определяться тем, какой в ЕС хотят видеть свою роль в мире.

Они могут защищать либеральный порядок, который они помогли создать, и продолжать участвовать в глобальном лидерстве. Или они могут сидеть сложа руки и смотреть, как авторитарный Китай разрушает столпы нынешнего миропорядка, а вместе с ними и источники влияния ЕС. Неужели выбор так сложен?