Пока состояние одного миллиардера из списка Forbes — Владимира Потанина из «Норникеля», несмотря на крупный проигрыш «дочернего актива» в суде с Росприроднадзором, бьет исторические рекорды, другой миллиардер (поговаривают, что бывший) «собирает» урожай из долгов.

(сс) Frolzart Владимир Потанин

«Евроцемент груп» и его «дочки» проигрывают иск за иском банкам, которые некогда кредитовали холдинг. При этом Сбербанк под руководством бывшего министра экономического развития и торговли России Германа Грефа активно скупает долги холдинга и входит в дела через процессуальное правопреемство.

Помимо финансовых исков, «Евроцемент» проиграл несколько залоговых, и, если они не будут обжалованы, имущество пустят с молотка. ИА REGNUM проанализировало текущую ситуацию вокруг актива фигуранта списка Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2018» Филарета Гальчева.

Напомним, о проблемах АО «Евроцемент груп» из списка системообразующих организаций России стало известно летом 2020 года, когда сразу несколько банков обратились к нему с финансовыми претензиями. Тогда сумма превышала 22 млрд рублей, но постепенно судебный вал существенно вырос.

Eurocement.ru Филарет Ильич Гальчев

Должник-рекордсмен: банки требуют с цементного гиганта 22 миллиарда

Претензии к «Евроцемент груп»

Первые серьёзные финансовые иски к группе и фирмам из её дивизиона от банков стали поступать летом 2020 года. Так, Сбербанк в начале августа 2020 года подал сразу две претензии.

По первой, которую разбирал брянский арбитраж, речь шла об обращении взыскания на заложенное имущество. 8 февраля 2021 года суд огласил результативную часть — «в счет погашения задолженности акционерного общества «Евроцемент Груп» по кредитному соглашению от 28.04.2017 года в размере 21 722 039 892 рублей 24 копеек обратить взыскание на принадлежащее акционерному обществу «Евроцемент Груп» имущество». В число такого имущества попали акции АО «Мальцовский Портландцемент», из которых 64 250 000 штук — обыкновенные, а 18 750 000 штук — привилегированные. На них установлена начальная продажная цена в 850 рублей. Также обращено взыскание на 100% доли участия в уставном капитале ООО «Мальцовское карьероуправление» с установлением начальной цены 850 рублей. Вердикт ещё может быть обжалован.

1 февраля тот же брянский арбитраж удовлетворил другой иск этого же банка, но уже в счёт погашения долга по кредиту от 29 июня 2017 года в размере 11 717 538 755 рублей 46 копеек. По делу было обращено взыскание на акции и доли всё тех же компаний — «Мальцовский портландцемент» и «Мальцовское карьероуправление». При рассмотрении спора уточнялось, что кредит был выдан другому активу группы — ООО «Петербургцемент», а первоначальным кредитором выступало ПАО «Банк ВТБ», которое в 2019 году переуступило Сбербанку право требования долга.

В конце января 2021 года уже арбитраж Москвы удовлетворил третий иск Сбербанка к АО «Евроцемент груп». В счёт погашения долга по кредиту от апреля 2017 года в размере свыше 21,722 млрд рублей было обращено взыскание на 100% доли участия в уставном капитале ООО «Петербургцемент», для которой начальную продажную стоимость установили также на уровне 850 рублей. Долг в этот раз возник по кредиту АО «Мальцовский портландцемент», выданному всё тем же ВТБ Банком, позднее передавшему право требования долга «Сбербанку.

На этом судебно-финансовые проблемы группы не закончились. 15 февраля арбитраж Москвы обнародовал очередное решение — «обратить взыскание на имущество, принадлежащее акционерному обществу «Евроцемент груп», заложенное по договору залога долей от 27.07.2017 года, а именно 100% доли участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Петербургцемент». Начальная цена продажи снова составила 850 рублей.

19 февраля 2021 года суду предстоит рассмотреть претензии «Банка Интеза» к «Евроцемент груп» и АО «Песковский комбинат строительных материалов». Сумма иска — 626 238 715,19 рубля. По этому делу в октябре 2020 года истец пытался наложить обеспечительные меры в виде запрета на отчуждение акций в АО «Ахангаранцемент» (Узбекистан), но судья просьбу отклонил.

Ещё одно слушание — по иску банка «Россия» — назначено арбитражем Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 16 марта. Головное юрлицо в нём выступает соответчиком наравне с АО «Мордовцемент», ООО «Цемент-Сервис МР» и ООО «Сенгилеевский цементный завод». В деле речь идёт о взыскании 59 254 415 рублей 56 копеек задолженности по процентам, 942 538 рублей 77 копеек неустойки на просроченную задолженность по процентам и 2,79 млн рублей штрафа за неисполнение обязательств по кредиту от 2013 года. Истец также попросил обратить взыскание на заложенное имущество, принадлежащее АО «Мордовцемент», с установлением начальной продажной цены. Из материалов этого дела известно, что в арбитражах находится свыше 380 дел на сумму более 1,3 млрд рублей, в которых ответчиком выступает «Мордовцемент», свыше 350 дел на сумму свыше 35 млрд рублей, где ответчик — АО «Евроцемент груп». 8 февраля ПАО «Сбербанк России» заявил по этому делу ходатайство о замене стороны ее правопреемником. Это говорит о том, что кредитная организация аккумулирует в своих руках долги цементного холдинга, фактически скупая их у других банков.

Свежий иск зарегистрирован в конце декабря 2020 года и от госкорпорации «ВЭБ.РФ», потребовавшей выплаты 717 млн рублей. Третьим лицом в споре проходит АО «Мордовцемент», к которому также отдельно в самарский арбитраж поданы схожие претензии, но там уже речь идёт «об обращении взыскания на имущество, переданное в залог». Многомиллионный иск будет слушать нижегородский арбитраж 18 февраля. И в это дело планирует вступит Сбербанк, который 12 февраля подал заявление о замене стороны ее правопреемником.

На фоне всех этих дел скромнее выглядят и другие финансовые претензии. Например, на 22 марта назначено рассмотрение иска ПАО «Первая грузовая компания» на сумму 13 673 790 рублей. При этом в феврале 2021 года парочку исков от этой же фирмы суд уже удовлетворил — на 9 млн рублей и на 6,2 млн рублей. Речь шла о штрафе за сверхнормативный простой вагонов. В январе был удовлетворён иск на 9 млн рублей.

Eurocement.ru Филарет Ильич Гальчев и Герман Греф

Дивизион цементного холдинга и претензии к нему

Но и это далеко не все дела, по которым взысканы долги с холдинга. Так, 9 февраля 2021 года арбитраж Москвы удовлетворил иск Сбербанка к АО «Кавказцемент» о взыскании более 5,3 млрд рублей по кредиту «Евроцемент груп» и договору поручительства от 2013 года. В основе спора лежал договор с АО «ЮниКредит Банк», долги по которому банк под руководством Германа Грефа перекупил в 2019 году. Часть задолженности взыскана в долларах — более 25,2 млн.

6 апреля 2021 года арбитраж Москвы планирует начать рассмотрение ещё одного заявления всё того же банка, но уже к АО «Осколцемент», что входит в дивизион. Речь пойдёт «о взыскании денежных средств в размере 3 601 539 971 руб. 76 копеек, 24 402 937,18 доллара США».

На 2 марта назначено заседание по иску к ООО «Сенгилеевский цементный завод» (Ульяновская область) — «о взыскании 63 140 565,66 евро, обращении взыскания на имущество ответчика». И снова в деле фигурирует договор поручительства, а значит долг другого актива группы. Третьим лицом в спор пригласили министерство строительства и архитектуры Ульяновской области.

Ещё по одному спору с банком рискует потерять активы «Петербургцемент», иск о взыскании 88 единиц имущества с которого суд удовлетворил в конце января 2021 года. Начальная продажная цена активов составляет 4,577 млрд рублей. В списке заложенного имущества — оборудование, объекты недвижимости, включая котельную, гостинично-офисный комплекс, земельные участки, расходные материалы и многое другое.

«Вишенкой» на этом финансовом «торте» стали намерения госкорпорации «ВЭБ.РФ» обратиться с банкротными исками к АО «Мордовцемент», АО «Невьянский цементник» и ООО «Первая транспортная компания». Соответствующие заявления были размещены в конце сентября и в ноябре 2020 года, но иски пока не поданы.

При этом в начале 2020 года «ВЭБ.РФ» уже обращался с банкротным иском к «Мордовцемент» и «Невьянский цементник» в связи с долгом в общем размере 6 187 480 821 рубль и 1 188 414 786 рублей соответственно. Но в обоих случаях во введении наблюдения за компаниями было отказано. Причиной возвращения исков заявителю стал мораторий на возбуждение дел о банкротстве, наложенный на системообразующие активы со стороны правительства РФ. На сегодня действие моратория закончилось.

24 ноября 2020 года среди планов госкорпорации на подачу банкротных исков фигурировало и АО «Евроцемент груп», и ООО «Сенгилеевский цементный завод».