Боевые действия развернулись в конце января 2021 года на улицах городов Архангельской области. Наряды полиции получали автоматы, выезжали по срочному вызову и открывали огонь на поражение. Федеральные и областные СМИ разогревали обывателей подробностями:

Владимир Станулевич ИА REGNUM Знак «Архангельская область» на дороге Каргополь — Вологда — Вытегра.

Karelia.news: «Сосед Карелии — Архангельская область — страдает от нападений волков. Дикие звери разгуливают прямо по улицам столицы региона. За последнюю неделю полицейские застрелили четырех животных.

Житель Архангельска рассказал в соцсетях, что его мама утром 4 февраля гуляла с двумя собаками. На ту, что поменьше, набросилось крупное животное, по виду напоминающее волка. Зверь утащил собаку в сторону дач».

ТВЦентр: «Охотиться на волков вышли вооруженные автоматами полицейские патрули. Сообщения о появлении волков вблизи жилых домов поступают буквально отовсюду. Одно из последних — около 6 утра хищника заметили возле детского сада».

Вести.RU: «В Архангельске возле детского сада застрелили волка. Хищника заметили жители округа Варавино-Фактория и позвонили отделение полиции. Ближайший наряд незамедлительно отправился на место. «Так как волк направился в сторону сотрудников правоохранительных органов, в соответствии с законом «О полиции», им пришлось применить табельное оружие. Хищника обезвредили несколькими прицельными выстрелами», — рассказал начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Архангельской области Иван Распутин».

ГТРК Поморье: «За неделю в регионе добыто 32 хищника. Большая часть — на территории Приморского района. Четырёх волков убили в Архангельске.

По три волка за минувшую неделю сумели добыть охотники в Пинежском, Коношском, Верхнетоемском и Котласском районах. Четырёх животных ликвидировали в Холмогорском районе, двух — в Ленском, одного — в Каргопольском. С начала года в регионе добыто 210 волков. По оценкам специалистов, сократить их численность в области необходимо на 600 особей».

ТВЦентр: «Главная причина такой активности волков — небывалый рост их популяции. В Архангельской области, по оценкам специалистов, сейчас насчитывается около 1600 особей, при этом зимний лес может прокормить лишь половину из них».

Журналисты довольно точно сообщали подробности, но в причинах ошибались — небывалого роста популяции зимой 2020 — 2021 года не наблюдалось — прошлой зимой популяция волков оценивалась в 1700 особей. Основной причиной нашествия в города зверей являются климатические изменения. Не столько повышение температуры, сколько скачки погоды. Снежный покров возникает поздно, у зверей сбиты все режимы — в первую очередь, питания. Они тянутся в города — кто к помойкам, кто за собаками, кто на кладбища. Но в этом году вмешался «человеческий фактор», даже, скорее, «фактор чиновничий».

Как говорил товарищ Берия, «у каждой ошибки есть имя и фамилия». У проблемы с волками на улицах городов и сел Архангельской области также нетрудно найти имя и фамилию. В сентябре 2020 года, как анонсировалось, по инициативе губернатора Александра Цыбульского, посетившего ряд районов области, были внесены изменения в правила охоты. Жители глубинки жаловались губернатору на обнаглевших хищников, задирающих одну собаку за другой, заходящих в подъезды и всячески демонстрирующих неуважение к власти.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Рядом со знаком автор статьи нашел свежеобглоданный волками коровий череп. Был 2017 год, по улицам городов волки еще стеснялись бегать.

В Архангельской области целая армия охотников, три дивизии полного состава — 60 000 человек, из них 15 000 в Архангельске. Сократить популяцию волков на 600 голов при желании они могут за пару недель. ПРИ ЖЕЛАНИИ. Для его пробуждения в сентябре 2020 года областное министерство природных ресурсов и ЛПК, для повышения эффективности борьбы с волками, предложило внести изменения. С 15 до 25 тысяч рублей увеличивалась премия за голову волка, но стимулирующую лицензию на отстрел лося предлагалось давать не за одного волка, а за двух. Таким образом, по мысли министерских чиновников, охотники, любящие лосятину, вынуждены были побегать в два раза быстрее. Сочетание этой меры с повышенной премией должно было покончить с волчьим разбоем. Почему тогдашний областной министр ЛПК Александр Ерулик не потребовал за лицензию на лося убить десять волков, непонятно. Исходя из министерской логики, тогда бы отстрел волков удесятерился.

Хотели как лучше — ожидаемый мотив с неизбежными последствиями. Идея удвоить отстрел волков за одного лося не вдохновила охотников. А премию, которую депутаты разрешили повысить с 15 до 25 тысяч, областное правительство, по словам председателя комитета по экологии и природопользованию областного собрания депутатов Александра Дятлова, до сих пор не повысило. Вопрос внесен, но не решен — застрял на размере премии, Забывчивость ли министра А. Ерулика, или приход на его должность Леонида Утюгова сыграли роковую роль, или областному минфину не захотелось тратить 10−20 миллионов на охотничьи премии за отстрел волков, точно неизвестно. Но разве минфин не согласовывал в сентябре проект решения на собрание депутатов о повышении охотничьей премии? Ковид не сваливался внезапно на голову — в сентябре, когда принималось решение о повышении премии, он уже свирепствовал. Удивительно, почему имея на руках решение депутатов с согласованием минфина, министр А. Ерулик или министр Л. Утюгов не добились решения областного правительства. Проще требовать от полиции отстрела зверей из табельного и автоматического оружия.

К тому же история учит, что ничему не учит. Хорошо, что волки не координируют свои действия с медведями. Объедини они усилия, и область потерпела бы сокрушительное поражение. В 2017 — 2018 годах Северодвинск только и обсуждал разоренные медведями могилы на городском кладбище «Миронова гора»:

«Эхо Севера» в 2017 году: «Стали известны новые подробности на северодвинском кладбище «Миронова гора». В редакцию поступили уточненные данные о количестве выкопанных могил и обглоданных тел. Их, как нам стало известно, было точно не меньше 10. Кроме того, есть информация, что какое-то количество тел животные утащили в лес».

«Невское время» в 2018 году: «В Северодвинске застрелили медведя, который облюбовал кладбище «Миронова гора». Косолапого выслеживали с осени прошлого года, но медведь был осторожным и не попадался в ловушки охотников. На рассвете охотники зашли в лес вместе с собаками, медведя нашли, он был жив и вступил в схватку. Зверя пристрелили. В прошлом году посещение кладбища было запрещено, а когда проходили похороны, церемонию охраняла вооруженная охрана».

Но в проект решения облсобрания об изменении правил охоты министерство ЛПК почему-то не внесло пунктов, стимулирующих охоту на медведей. Видимо, за 2 года разрытые могилы забылись.

Что теперь? С волками развернута малобюджетная борьба, чреватая переменным успехом. Министр Л. Утюгов, или другое ответственное должностное лицо, не получил заслуженного взыскания. Обещанные в сентябре оперативные изменения «по ситуации» в правила охоты забыты. Деньги на обещанное повышение премии за отстрел не выделены. Волки нанесли поражение Архангельской области?