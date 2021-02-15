В конце января 2021 года греческий парламент ратифицировал Статут об учреждении Газового форума Восточного Средиземноморья (EMGF). Эта ратификация, наряду с аналогичными действиями со стороны Кипра, активизирует обратный отсчет времени до запуска новой международной организации к 1 марта и ее официального функционирования, то есть до обретения международно-правового статуса.

Иван Шилов ИА REGNUM

О EMGF написано много не только в Греции и на Кипре, но также в Израиле и, конечно же, в Египте, который станет штаб-квартирой организации. Многие смотрят на EMGF как на геополитический «альянс» против Турции. Другие видят в этом первый шаг к региональной интеграции Восточного Средиземноморья, подчеркивая, что страны региона делают шаг, аналогичный тому, который будущие страны ЕС сделали в 1951 году, создав Европейское сообщество угля и стали (ECSC).

Однако реальность может быть гораздо более прозаичной. Организация не является и не создавалась как контрзаговор против Турции. Отсутствие Турции отражает степень ее региональной изоляции, но основная мотивация для создания организации гораздо шире и связана с необходимостью институциональных систематических консультаций между странами-производителями, транзитерами и странами-потребителями газа. Исходя из этого понимания, могут возникать новые проекты транспортной/транзитной инфраструктуры или более легко реализовываться существующие проекты, что может изменить геостратегический баланс сил в пользу региональной стабильности.

Дверь для потенциального членства Турции остается открытой, но для другой Турции, которая будет уважать международное право, в частности, и международное морское право, за чем, несмотря на свое неучастие в ЮНКЛОС, традиционно следует Израиль. Неоимпериалистическая Турция неоосманских мечтаний, владеющая Северным Кипром и спонсирующая египетские террористические организации, «проповедующие» различные утопии Исламской революции, столкнется с непреодолимым сопротивлением присоединению к организации по причинам, не связанным с Грецией.

EMGF может способствовать региональному сотрудничеству, опровергая мнения тех, кто считает, что открытие углеводородов создает геополитическую конкуренцию. Фактически запасы энергии сами по себе не создают условий для конфликта или сотрудничества. Однако они усиливают и приумножают геополитическую динамику конфликтов или сотрудничества, которые существовали в системе региональной безопасности до их открытия или эксплуатации.

Мы видели это после Холодной войны в случае с запасами энергоресурсов Каспийского моря, мы снова видим это в случае Восточного Средиземноморья, где обнаружение крупных запасов природного газа в Израиле, Кипре и Египте одновременно укрепило динамику сотрудничества и динамичного соперничества.

Хотя сравнение EMGF с ECSC является немного сложным, поскольку эти организации возникли в совершенно разных геополитических рамках баланса сил, создание EMGF может претендовать на «лавры» как авангарда, так и аутентичности: Форум является первой транснациональной организацией, созданной в нашем регионе и возникшей в результате консультаций и инициативы государств региона.

В некотором смысле корни EMGF можно проследить до первого институционализированного структурного трехстороннего сотрудничества между Грецией, Кипром и Египтом, которое было начато в 2014 году. Это трехстороннее сотрудничество впоследствии было укреплено и поддержано сменявшими друг друга правительствами Греции. В этом отношении не случайно идея новой организации была впервые представлена на такой трехсторонней встрече в 2018 году. Организация и активная переговорная роль Греции в многомесячных дискуссиях, которые привели к такому результату, являются бесспорным успехом нашей международной энергетической политики.

Намерение Франции, США и ОАЭ участвовать в качестве постоянных членов/наблюдателей в Организации свидетельствует о позитивной динамике, что уже было подтверждено в бизнесе благодаря участию в Отраслевой консультативной группе EMGF ведущих энергетических компаний мира. Кроме того, мы не должны упускать из виду тот факт, что, несмотря на продолжающийся открытый источник дестабилизации, который продолжает создавать нерешенный палестинский вопрос, к Организации присоединились палестинцы, приняв те же правила и принципы, что и Израиль. До недавнего времени с точки зрения исторической памяти большинство государств — основателей Организации встречались на полях сражений. Теперь они впервые встречаются по собственной инициативе за институциональным столом, и мы желаем творческого диалога. И это как минимум утешительно.