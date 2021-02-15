Вам отказали в выдаче ипотечного кредита или приёме на работу, хотя ваши документы в порядке? А вспомните, что именно размещено на ваших страницах в соцсетях, какие данные и сведения вы обнародовали о себе. Как это связано? Вполне может быть, что напрямую. ИА REGNUM выяснило детали скандального судебного дела, которое тянется с января 2017 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

Социальная сеть через суд потребовала запретить ИТ-фирме собирать по аккаунтам пользователей данные для коммерческого использования. Бизнесмены использовали эти сведения для оценки кредитоспособности потенциальных и существующих заёмщиков банков.

Затяжной спор: первый вердикт

В январе 2017 года социальная сеть «ВКонтакте» в лице своего юрлица — одноимённого ООО, зарегистрированного в Санкт-Петербурге в январе 2007 года, обратилась с иском к ООО «Дабл» из Москвы. Речь шла о защите исключительных прав. Истец требовал признать действия ответчика «по извлечению и последующему использованию информационных элементов из базы данных пользователей» нарушением своих прав, а также запрета извлекать данные, а уже извлеченные сведения требовал уничтожить. Было в деле заявлено и финансовое требование — о взыскании одного рубля компенсации.

В октябре 2017 года арбитраж Москвы вынес по этому спору свой первый вердикт. В материалах дела уточнялось, что из открытых источников истец узнал, что фирма «Дабл» предлагает третьим лицам услуги на основе своих методов и алгоритмов поиска, хранения и анализа данных из разных соцсетей «для оценки кредитоспособности потенциальных и существующих заемщиков кредитных организаций», которые являются пользователями этих площадок.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКонтакте

В ходе рассмотрения этого коммерческого спора выяснилось, что один из пользователей соцсети обращался в полицию по факту сбора компанией «Дабл» данных и отображения таких данных на сайте-партнёра. В возбуждении уголовного дела заявителю было отказано.

В то же время по результатам проверки заявления отдел МВД России по Хорошевскому району Москвы выяснил, что компания, к которой имелись претензии, разработала программное обеспечение для автоматического сбора данных. На основе этого была «сформирована собственная база данных пользователей с целью использования таких данных в коммерческих целях». Выяснилось, что при анализе используются не только такие сведения, как фамилия, имя, данные о месте работы, учебы, пункте рождения и проживания, но и анкеты друзей, частота посещений страницы, используемое устройство и его тип. Поиск и обработка информации велись с помощью двух разработанных программ.

Суд, отказывая в удовлетворении иска в первый раз, отметил, что истец не доказал «факт возникновения исключительных прав на базу данных». Судья указал на то, что страницы пользователи формируют самостоятельно, а программное обеспечение ответчика «обращается к общедоступной информации, размещённой пользователями в сети Интернет». Сам ответчик уточнял, что подобные «поисковые роботы» действуют по схеме, схожей с работой браузера, который переходит по ссылкам и считывает содержимое страниц.

Дело на пересмотр: вердикт от 2021 года

Вердикт от 2017 года истца не устроил, и он оспорил его в Девятом арбитражном апелляционном суде, который иск частично удовлетворил, признав действия нарушением прав и обязав прекратить подобные манипуляции в будущем. В части требования об уничтожении уже собранного материала было отказано. В итоге и это решение не устроило фигурантов.

Девятый арбитражный апелляционный суд

В 2018 году уже в суде по интеллектуальным правам участники спора добились возвращения иска на пересмотр. При рассмотрении этого заявления компания «Дабл» раскрыла принцип предоставления своей «услуги», заявив, что алгоритм ее работы сходен «с алгоритмами работы поисковых систем, поскольку программное обеспечение осуществляет исключительно «кэширование» информации (копирование ссылок на карточки пользователей) и ее последующее индексирование, тогда как непосредственный доступ к названным карточкам получают клиенты общества «Дабл» при введении запроса о поиске конкретного пользователя социальной сети».

Ответчик заявил, что, по его мнению, действия истца похожи на злоупотребление правом, которое выражается в попытке присвоить данные пользователей, и «направлены на монополизацию рынка пользовательских данных».

В середине февраля 2021 года та же судья Мищенко, что и в 2017 году, пересмотрела данный спор «за пользователей» и их данные и снова вынесла тот же вердикт — отказать в удовлетворении иска. Полное решение суда пока не изготовлено и мотивировки судьи неизвестны.

О фигурантах

В этом деле интересны и собственники фигурантов спора. В обоих случаях следы ведут в офшоры.

Компания-истец — ООО «В контакте» учреждено в январе 2007 года в Санкт-Петербурге, но с октября 2020 года находится «в процессе реорганизации в форме выделения». В ЕГРЮЛ уточняется, что юрлицо после реорганизации продолжит деятельность. Уставный капитал фирмы — более 2,9 млн рублей.

Собственниками ООО являются ООО «Мэйл.ру груп», которое выступает и управляющей компанией, а также ООО «Мэйл.ру». Компания «Мэйл.ру груп», владеющая 0,1% доли, создана в 2009 году и принадлежит двум офшорным фирмам — компании «МГЛ Мэйл.ру эквити лимитед» с Кипра и фирме MAIL.RU GROUP LIMITED, оформленной на Виргинских островах. Основной владелец ООО «В контакте» с долей 99,9% — это ООО «Мэйл.ру», которое, в свою очередь, полностью принадлежит ООО «Мэйл.ру груп».

Tech.mail.ru 27-этажная башня (слева) центрального офиса Мэйл.ру в Москве

Компания-ответчик в громком деле также уходит корнями в офшор, а точнее, на Кипр, где «прописан» её единственный владелец — компания «Дабл дейта лимитед», учрежденная в 2014 году, то есть спустя два года после компании ООО «Дабл». Уставный капитал последнего превышает 5,7 млн рублей. Директор — Максим Гинжук.

Последствия вердикта и выводы

Несколько лет назад, когда соцсеть обжаловала вердикт первой инстанции, дело газете «Известия» прокомментировал Роскомнадзор, который указывал на то, что по закону «О персональных данных» допускается обработка персональных данных, доступ к которым предоставил сам их владелец, но только с согласия самого субъекта персональных данных. Ведомство напомнило, что в пользовательском соглашении соцсети пользователь «даёт согласие только на доступ к информации, которую он размещает на персональной странице», а «согласия на сбор, обработку и передачу третьим лицам пользователь не даёт».

Выходит, что вердиктом от февраля 2021 год суд фактически узаконил сбор данных пользователей соцсетей для последующего их использования в коммерческих целях?