



Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Критика в адрес немецкого правительства из-за Турции

Как передает турецкая редакция Deutsche Welle со ссылкой на газету Die Welt, депутат от партии Зеленых Джем Оздемир жестко раскритиковал политику Берлина в отношении Турции. «Стыдно, что немецкое правительство не считает необходимым приложить дополнительные усилия для поддержки гражданского общества в Турции», — сказал Оздемир. Он отметил, что немецкое правительство недостаточно поддерживает демократические организации в Турции. Оздемир подчеркнул, что администрация канцлера Германии Ангелы Меркель сделала заявления, которые оставляют ситуацию в подвешенном состоянии, особенно в вопросе правовой ситуации в Турции. Также, по его словам, данный аспект был недостаточно обсужден во время встреч. «Когда на этой неделе министр обороны Турции посетил Германию, выражая расположение к Берлину, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в своей стране еще больше усилил давление на оппозицию и арестовывал протестующих, которые принимали участие в мирных демонстрациях», — добавил Оздемир.

Ведущие турецкие писатели поддерживают акцию протеста

Согласно TR724, 147 ведущих турецких писателей заявили о том, что поддерживают студентов Босфорского университета. Писатели, в том числе Зюльфю Ливанели, Ахмет Умит, Атаол Бехрамоглу, Бурхан Сонмез, Ферхан Шенсой и Муратхан Мунган, опубликовали свое обращение. В нем говорится следующее: «Мы поддерживаем акцию протеста в Босфорском университете. Мы не будем покоряться жестокости и угнетению. Мы с грустью и возмущением наблюдаем за беззаконием и давлением, которые испытывают студенты, преподаватели и сотрудники университета, всего лишь задействовавшие свои конституционные права на демократическую апелляцию против назначения ректора в Босфорский университет, в качестве доверительного управляющего со стороны правительства… Мы видим, что наши слова услышаны, влияние гегемонии ослабевает, и перед страной открывается множество путей с новыми возможностями. Будучи представителями литературного мира, мы с радостью присоединяемся к этому действию. Мы поддерживаем акцию протеста в Босфорском университете. Мы не будем поддаваться жестокости и угнетению. Мы не будем склонять свои головы».

(сс) Jwslubbock Босфорский университет

Давление сенаторов на Байдена

Как говорится в публикации портала Aktif Haber, 54 сенатора Конгресса США подписали совместное письмо с призывом к президенту Джо Байдену принять меры против нарушений прав человека в Турции. В письме, подготовленном ключевыми фигурами от двух партий, сенатором-демократом Роном Уайденом и сенатором-республиканцем Марко Рубио, был поставлен вопрос о том, что правительство Эрдогана с каждым днем становится все более авторитарным, маргинализирует оппозицию, закрывает стратегически важные средства массовой информации, ликвидирует независимых судей и назначает партийных чиновников. Также подчеркивается, что Турция является страной, где чаще всего арестовываются журналисты.

Объявление о розыске

Согласно газете Sözcü, спустя три месяца после того, как Берат Албайрак ушел в отставку с поста министра финансов Турции, он еще ни разу не появился на публике. Общественность задается вопросом, где же Албайрак, почему его не видно и не слышно? Молодежное крыло оппозиционной Республиканской народной партии попыталось выяснить. Главное управление молодежного крыла распространило объявление о розыске в 81 турецкой провинции. На плакатах с изображением Албайрака размещен заголовок Wanted (разыскивается). Представители молодежного крыла ранее уже обращались к Албайраку с просьбой рассказать о том, кому и по какому курсу была роздана иностранная валюта из резерва Центрального банка Турции в прошлом году. В некоторых провинциях в ответ были возбуждены уголовные дела в отношении молодых людей, которые были заняты в разработке плакатов.

Акар сделал шаг назад?

Как передает турецкая редакция Euronews, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар привел в пример Грецию и бывшие страны Варшавского договора, говоря о С-400, ставших причиной напряженности между Анкарой и Вашингтоном. С-300, приобретенные Республикой Кипр у России, были отправлены греческим руководством на остров Крит в 1999 году, несмотря на возражения Турции, но использовались только во время учений в 2013 году. Акар, говоря о С-400, вспомнил о критском прецеденте. Он сказал: «Мы не говорим, что будем использовать это постоянно. Мы будем принимать решение об использовании данных ресурсов в зависимости от ситуации или наличия угрозы».

Msb.gov.tr Министр обороны Турции Хулуси Акар

В Турции началась запись

Как сообщает турецкая редакция Sputnik, в Турции началась предварительная запись на услуги проекта Starlink, который разрабатывает компания SpaceX под руководством Илона Маска. Компания, которая планирует предоставить интернет через спутники на околоземной орбите, отправила тысячи спутников в космос для этого. На сайте проекта говорится, что за услуги Starlink придется заплатить 99 долларов, но количество мест ограничено.

Эрдоган теперь командует и генштабом

Согласно Shaber, в «Официальном вестнике Турции» 6 февраля 2021 года опубликован президентский указ № 70, согласно которому Эрдоган назначен начальником генштаба по персоналу. Согласно статье 15 указа, отныне начальник генштаба, командующий Сухопутными войсками, командующий ВМФ и командующий ВВС смогут назначать и повышать по службе только тех офицеров, сержантов и рядовых, которые являются специалистами. Назначение офицеров и старшин будет проводиться главным управлением кадров министерства национальной обороны Турции. Учитывая, что полномочия по назначению и продвижению генералов и адмиралов находятся у президента, на долю генштаба остаются только сержанты.

«Вы не можете отдавать приказы турецким судам»

Согласно порталу Ahval News, официальный представитель МИД Турции Хами Аксой ответил на призыв представителя Госдепартамента США Неда Прайса касательно немедленного освобождения оппозиционного бизнесмена Османа Кавалы. В письменном заявлении турецкого внешнеполитического ведомства говорится: «Ни одно государство или кто-либо не может отдавать приказы турецким судам. 28 июля 2020 года мы ответили на заявление Госдепартамента, призывающее к освобождению Кавалы. Мы хотели бы еще раз напомнить, что второе заявление в том же духе несовместимо с принципом правового государства. Процессы относительно расследования дела Кавалы независимыми судами все еще продолжаются. Каждый должен проявлять уважение к ним».

(сс) Janbazian Осман Кавала

Ответ Мицотакиса на угрозу Эрдогана

Как передает турецкая редакция BBC, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что считает недавние заявления Эрдогана в отношении его «сказанными в состоянии гнева». Нет необходимости накалять напряженность, говорит премьер. Мицотакис отметил, что ознакомился с переводом слов турецкого коллеги, и добавил: «Согласно политическому опыту, народ обычно не поддерживает тех, кто делает заявления в состоянии гнева». Во время выступления на заседании правящей «Партии справедливости и развития» Эрдоган так отреагировал на заявления Мицотакиса: «Знай свое место. Ты попусту надеешься на свои опоры, они уже тебе не помогут. Мы сами можем себе помочь. Вы узнаете, что такое «безумные турки».

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Министр образования Турции Зия Сельчук: «Из-за течения пандемии в краткосрочной перспективе не представляется возможным, чтобы ученики всех классов одновременно обучались очно».

Председатель Ассоциации врачей Измира Лютфи Чамлы сделал заявление в связи с вакцинированием против коронавируса: «Для коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 65 миллионов человек. Такими темпами в целях обеспечения коллективного иммунитета для вакцинации потребуется не менее трех лет».

Отвечая на вопрос депутата «Республиканской народной партии» от округа Нигде Омера Фетхи Гюрера, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сказал, что в 2020 году три миллиона абонентов не смогли оплатить свои счета за электроэнергию и природный газ, поэтому их временно отключили.

Турция заняла предпоследнее место в Европе по уровню минимальной заработной платы. Брутто-сумма минимальной заработной платы в Турции составляет 392 евро.

Выступая на презентации Национальной космической программы Турции, Эрдоган заявил: «В конце 2023 года мы совершим жесткую посадку, достигнув Луны при помощи нашей собственной национальной и уникальной гибридной ракеты, которую мы будем запускать на околоземной орбите». Слова президента высмеяли в социальных сетях.

Исследовательский центр Metropoll провел опрос относительно того, хотели ли бы респонденты жить или учиться за границей. 47,3% респондентов ответили, что хотят учиться или жить за границей, в то время как 45,9% заявили, что не хотят этого.