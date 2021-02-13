



Иван Шилов ИА REGNUM Строительство железной дороги

Согласно поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, «до 31 мая 2021 года в Правительство должна быть внесена стратегия развития портовой, железнодорожной и аэропортовой инфраструктуры в российской части Арктики, рассчитанная на ближайшие 10 лет и на период до 2035 года. Она позволит обеспечить комплексное решение задачи и создать условия для увеличения объёмов перевозок экспортных и транзитных грузов по Северному морскому пути. Ответственными за стратегию назначены Минтранс, Минвостокразвития и Росатом».

Этот документ надолго определит не только транспортную, но и политическую конфигурацию арктических регионов. Взвесит их политически — кто может стать лидером, а кто — аутсайдером.

Как считает бывший заместитель министра и куратор Арктики в Минвостокразвития РФ Александр Крутиков: «Задача увидеть транспортную инфраструктуру Арктики в целом, потому что все подходы, которые применялись, очень фрагментарные. Транспортную систему Арктики и пути ее развития на сегодня не видит никто. Она исторически сложилась и должна управляться целостно, а не фрагментарно».

Minvr.gov.ru Александр Крутиков

Разработка транспортной стратегии открывает «окно возможностей» перед Архангельской областью, которая ищет новые транзитные потоки, чтобы выйти из транспортно-логистического тупика, в который ее завело отсутствие дорог на Карелию, Мурманск, НАО, падение в 1990-х грузооборота Архангельского торгового порта и развитие как «окна в Европу» незамерзающего Мурманска, а не традиционного Архангельска.

Конечно, «тупик» — это образная, более отражающая настроения, чем реальность, характеристика. Автомобильная и железная дороги на восток, через Сыктывкар, у Архангельска имеются. Автодорогу на Котлас принимает федеральный Автодор. Дорога на юг, федеральное шоссе М8, в последние годы резко прибавила в качестве. Скоро получит асфальтовое покрытие трасса через Каргополь с выходом на автодорогу Вологда — Вытегра — Санкт-Петербург. Самые «глухие» направления — на запад и на северо-восток. Отсутствие здесь дорог ошибочно из-за потенциально значительного грузо‑ и пассажиропотока из Архангельска в сторону центра и севера Финляндии, который в будущем, с переходом в федеральную собственность котласской дороги, примет грузы и людей из Сибири.

Сергей Орлов ИА Красная Весна Дорога

Дорожное агентство Архангельской области уже принимает участие в международных проектах «Северная ось» и «Транспорт и логистика» для анализа дорожной, железнодорожной, морской и воздушной деятельности на Северо-Западе России и скандинавских стран. Задача — увязать транспортные стратегии стран Баренц-региона для создания единой логистической системы доставки грузов.

Ангелина Игнатьева, начальник технического отдела Архангельскавтодора рассказала, что «в рамках проекта «Северная ось» мы работаем по двум темам. Первая — это перспективы развития направления Архангельск — Онега — Костамукша — Вартиус (граница с Финляндией). Данный транспортный коридор становится вполне реальным после принятия решения о строительстве дороги на Онегу и дальнейшей передачи направления в федеральную собственность, при этом он интересен как российской, так и финской стороне».

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Железная дорога

Игорь Пинаев, директор Архангельскавтодора, в интервьюИА REGNUM так оценил состояние дел с дорогой от Архангельска к границам Финляндии: «Перспективное для нас направление развития — это широтное направление Онега — Малошуйка и далее на Карелию. Таким образом, появится более короткий путь из Архангельска в соседнюю республику с выходом на федеральную трассу «Кола» и далее — на Мурманскую область и Финляндию. Развитие широтных направлений — это признак изменения менталитета, ведь традиционно в нашем регионе главным считалось направление с юга на север. Сегодня оно обеспечено, поэтому появляются иные социальные запросы, интерес к контактам с соседями с запада и востока.

Благодаря личным усилиям губернатора Александра Цыбульского и его встрече с президентом Владимиром Путиным удалось, наконец, сдвинуть с мёртвой точки вопрос реконструкции автодороги на Онегу с переводом её в асфальтобетон. Мы начинаем реализацию этого огромного проекта уже в текущем 2021 году, сейчас активно готовится проектная документация.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Цыбульский

Перспективы у этого направления огромные. Именно поэтому столь высок интерес к его созданию у скандинавских соседей».

Второе направление работы дорожников в рамках международных проектов — это автодорога Мезень — Нарьян-Мар. Как сообщает сайт Архангельскавтодора, «сейчас по данному направлению работы определяется подрядчик, который проанализирует все имеющиеся условия и создаст технико-экономическое обоснование для возможной реализации данного грандиозного проекта. В перспективе такая дорога могла бы также быть включена в общий транспортный коридор, ведущий в Северную Европу».

Северо-восточное направление на Нарьян-Мар было особо актуально в годы СССР, когда НАО входил в Архангельскую область. После распада страны, провозглашения НАО отдельным субъектом и началом строительства трассы Нарьян-Мар — Усинск, смысл в этой дороге, казалось бы, потерялся. Но строительство автодороги Пинега — Мезень, планы развития Арктики, потенциальный кризис в ориентирующемся исключительно на нефть НАО вновь потребовали включения в планы дороги до Нарьян-Мара. Во всяком случае понимания во сколько она обойдется.

Ряд экспертов скептически смотрит на активизацию архангельских властей и структур Баренц-региона по дороге на Нарьян-Мар, считая, что раз у федерального правительства пока нет денег для завершения нескольких десятков километров автодороги Нарьян-Мар — Усинск, то на сотни более сложных километров Мезень — Нарьян-Мар денег не найдется тем более.

Но губернатор Александр Цыбульский в этом случае действует по принципу «делай что должно, и будь что будет». ТЭО этой трассы необходимо разработать и добиться ее включения в транспортную стратегию Арктики. Другой вопрос на каком этапе и в какие сроки. Это будет более вероятно, если А. Цыбульский как член госкомиссии по Арктике под председательством вице-премьера Юрия Трутнева внесет какое-то концептуальное для севера Архангельской области, НАО, ЯНАО предложение по транспортной артерии с привязкой ее к разрабатываемым и готовящимся к разработке месторождениям, портам и населенным пунктам, логичной частью которой стала бы дорога Мезень — Нарьян-Мар. Задачу облегчает, как говорит А. Крутиков, то обстоятельство, что пока «транспортную систему Арктики не видит никто».