



Иван Шилов ИА REGNUM

Турецкое издание Ahval News сообщило, что «Анкара с нетерпением ожидает возобновления ядерной сделки между Ираном и Соединенными Штатами, надеясь, что скоро регион адаптируется к приходу президента Джо Байдена в Белый дом». Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции вместе со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

На его слова обратили внимание эксперты потому, что ранее Анкара «осторожно» относилась к возможностям возвращения американцев в ядерное соглашение, так как опасалась того, что снятие с Тегерана режима западных санкций увеличит региональное значение Ирана настолько, что он станет ограничивать ее геополитические амбиции. Помимо того, Турция солидаризировалась с рядом арабских стран, которые, как и Израиль, предупреждали о возможной гонке ядерных вооружений в регионе. Действительно, эксперты уже давно предупреждают о том, что в ряде стран существует реальная предрасположенность к созданию собственных военно-ядерных программ. Были также сообщения о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе секретных переговоров лично просил главнокомандующего армией Пакистана генерала Баджву поделиться с Анкарой ядерными технологиями, на что пакистанская сторона якобы ответила согласием. То есть сложившаяся «вилочная ситуация» предопределяла заметные противоречия в региональной политике Турции: с одной стороны, необходимость уравновешивания Ирана в регионе, обеспечения собственной конкурентоспособности и регионального влияния. С другой, формирование собственных ядерных возможностей в параметрах создания «сил стратегического сдерживания».

Теперь Турция предпочитает дрейфовать не столько в сторону Ирана, сколько в сторону США и «шестерки», предпочитая, как полагает сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности (SWP) Хамидрез Азизи, «дипломатический подход, снижающий ее незащищенность на фоне растущей региональной напряженности». В этом отношении Анкара переводит себя в противоположный лагерь, где уже присутствуют Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Израиль. В то же время она сохраняет статус-кво в рамках астанинского процесса, направленного на прекращение продолжавшейся десятилетие гражданской войны в Сирии. По мнению Азизи, «в данном случае речь идет пока только о маневрировании тактического свойства, но с определенным тыловым обеспечением». Ранее Анкара пыталась позиционировать себя «над схваткой», не примыкая к той или иной стороне в ситуации, когда Израилю удавалось перестать быть экзистенциальным врагом арабского мира. Теперь Турция и Иран становятся одинаковыми для арабского мира, следовательно, сводят, во всяком случае внешне, на нет претензии на лидерство в преимущественно арабском регионе.

Mfa.ir Встреча Джавада Зарифа и Мевлюта Чавушоглу в Стамбуле

У двух стран есть общие интересы — Турция заинтересована в иранских энергоресурсах; Анкара и Тегеран демонстративно «заступаются» за Катар; противостоят военно-политической экспансии США в регионе (конечно, в разной степени); считают Израиль главным врагом исламского мира; противостоят курдскому сепаратизму. При этом стороны расходятся в оценке ситуации в Сирии и во взглядах на будущее страны. В то же время сближение с Ираном, главным внешнеполитическим раздражителем Вашингтона, и с Россией позволяет Турции демонстрировать своим западным союзникам самостоятельность и способность диверсифицировать внешнеполитические связи «в зависимости от конкретных геополитических обстоятельств». Отсюда так называемая многовекторная политика, основанная на тактических союзах и ситуативной реакции и даже возврат в региональной политике опоры на США. Но есть проблема в способности Вашингтона улавливать посылаемые ему Анкарой «сигналы», что на днях продемонстрировали американские сенаторы, написавшие письмо новому президенту США Джо Байдену.

Они требуют оказать давление на Эрдогана и его правительство, чтобы те «повернули вспять свой авторитарный курс», уважали права человека, освободили политических заключенных. Сенаторы утверждают, что внешняя политика Эрдогана «стала более воинственной». По их мнению, он «нагло атаковал поддерживаемых США курдов, борющихся с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Далее сенаторы обвиняют Турцию в покупке российских зенитных ракетных комплексов С-400, Эрдогана — в том, что он «призвал Азербайджан использовать насилие для разрешения территориального спора с Арменией» в Нагорном Карабахе, где Анкара во время недавней войны оказала Баку всемерную военную помощь. А первые признаки осложнений в отношениях между Турцией и США появились в конце января, когда госсекретарь Энтони Блинкен назвал Анкару «так называемым стратегическим партнером» Вашингтона. И еще. Западное издание Middle East Eye со ссылкой на турецкие источники сообщило, что «Анкара и Москва уже завершили переговоры о поставке второй партии С-400, причем для завершения контракта от Турции требуется только окончательная подпись». Эта новость интересна тем, что она перекликается с заявлениями Чавушоглу по иранской ядерной программе.

Владислав Осипов ИА REGNUM Российский зенитный ракетный комплекс С-400

Как пишет в этой связи турецкое издание Hurriyet, «Анкара продолжает наносить чувствительные удары по Вашингтону, используя тактику кнута (С-400) и пряника (иранская ядерная программа)». Но есть и демонстрация Турцией намерения принять активное участие в поисках путей урегулирования иранской ядерной проблемы, правда, на сей раз, не как посредник. Как говорит профессор международных отношений стамбульского Университета Кадир Хас Соли Озел, «на сей раз Турция в регионе, где скрещены клинки по линиям раскола, стремится к центру схватки», хотя не исключено, что «она хватается за соломинку».