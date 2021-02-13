



Иван Шилов ИА REGNUM

Интервью президента Германии Франка-Вальтера Штайнмаейра газете Rheinische Post вызвало бурную реакцию в соседней Польше. Причиной тому стал ответ главы немецкого государства на вопрос, как он относится к достройке газопровода «Северный поток — 2». Штайнмайер отметил, что «в области энергетики это почти единственный мост, оставшийся между Россией и Европой. Обе стороны должны задуматься, стоит ли разрушать этот мост полностью и окончательно. Я считаю: разрушение мостов — не признак силы». И заключил: «Как нам воздействовать на ситуацию, которую мы считаем неприемлемой, если мы оборвем последнюю связь? Для нас, немцев, к этому добавляется еще один аспект. Нас связывает с Россией богатая событиями история. В ней были периоды плодотворного сотрудничества, а также времена, связанные с ужасным кровопролитием. 22 июня будет 80-я годовщина нападения Германии на Советский Союз. Более 20 миллионов граждан Советского Союза пали жертвами этой войны. Это не оправдывает сегодняшнюю порочную политику России, но и терять более широкий взгляд на вещи нам нельзя. Да, в настоящее время отношения между нами сложные, но до этого было прошлое, а после этого будет будущее».

С подачи англоязычной прессы, которая интерпретировала реплику президента как объяснение, что Германия «расплачивается» с Россией за войну Третьего рейха с СССР, возбудилась Варшава. Последовал вал заявлений и звонков в Берлин высокопоставленных польских чиновников и политиков, а также оживились депутаты Сейма Польши, задействованные в кампании по требовании от Германии репараций за преступления нацистов во время Второй мировой войны. Как заявил глава профильной парламентской комиссии Аркадиуш Мулярчик, «сегодня великий проект «Северный поток — 2» оправдывают тем, что Германия должна компенсировать России военные потери, исходя из этих оснований, Германия должна сесть за стол и поговорить с Польшей». Аналогичным образом высказался и заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. Хотя, как указал в статье на портале Onet бывший польский дипломат Витольд Юраш, «президент Германии не сказал то, что — почти исключительно в Польше — ему приписывают», а лишь назвал проект газопровода «последним мостом, соединяющим Россию с Европой» и что «сжигание мостов не является выражением силы».

Тем не менее в пятницу, 12 февраля, с расширенным заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Повторив тезис о репарациях, он назвал «Северный поток — 2» угрозой безопасности Европы и ее «крупнейшего соседа — Украины». По словам Моравецкого, «наведение мостов между Европой и Россией не может происходить над головой Центральной и Восточной Европы. В противном случае это больше похоже на минирование моста, чем его укрепление». При этом Польша претендует на то, чтобы ее считали главной в Центрально-Восточной Европе, на каковом основании возлагает на себя право и обязанность говорить от имени региона в ходе общения с остальным миром. Например, накануне прошедшего во вторник 9 февраля виртуального саммита лидеров Центрально-Восточной Европы и Китая в формате «17 + 1» представитель президента Польши Кшиштоф Щерский подчеркивал, что «ничего важного, что происходит в Центрально-Восточной Европе, не может происходить без участия Польши». Одновременно Варшава позиционирует себя лидером и так называемого восточного фланга НАТО, хотя на деле развивает польско-американское военное сотрудничество при всей своей пустой риторике о заинтересованности в Германии, как члене альянса.

Gazprom.ru Газопровод «Северный поток — 2»

Критикой заявления Штайнмайера польская правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) не только играет на антинемецких фобиях своего электората и продвигает себя в качестве будущего газового хаба в Центрально-Восточной Европе, помехой которому видит «Северный поток — 2». Варшава раз за разом пытается помешать комплексному улучшению отношений между Берлином и Москвой. Но это опасный курс, который может привести к серьезному конфликту в нашей части континента. Причем Польша фактически подыгрывает тем германским политикам, которые высокомерно относятся к итогам Второй мировой войны и хотели бы их пересмотреть. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву, сказав, «что в 2021 году исполняется 80 лет со дня нападения фашистской Германии на СССР», Штайнмайер «пока единственный из зарубежных политиков упомянул о нашем прошлом» и для «современного германского общества это политическое мужество». То, что Варшава обрушилась с критикой на немецкого президента в этой ситуации, одновременно странно и не странно.

Странно потому, что поляки лучше многих других знают, что такое большая война. Нет потому, что Варшава, к сожалению, повторяет свою политику до начала 1939 года, когда она кокетничала с нацистами и вместе с ними делила Чехословакию. Услышит ли Польша сейчас предупреждение Штайнмайера? Посмотрим.