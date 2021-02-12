То есть цельной картинки не будет, и команде премьера Шмыгала ныне следует манипулировать цифрами, чтобы создать дискретное впечатление своей полезности, находящей отражение в результатах. Что он и делает. И для этого «своя арифметика» — самый удобный способ доказательства.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Шмыгаль

В конце января украинский премьер, ничтоже сумняшеся, заявил, что «промышленное производство продолжает выходить на устойчивый тренд восстановления. В декабре 2020 года произошел рост на 4,8% по сравнению с декабрем 2019 года. Дополнительные стимулы от правительства, а также положительная динамика цен на внешних рынках будут способствовать тому, что в 2021 году промышленность продолжит расти».

Вот за что все государственные лидеры (особенно с элементами мошенничества) должны благодарить пинского (Белоруссия) уроженца Сему Кузнеца — так это за идею ВВП (валового внутреннего продукта) как отражения динамики развития экономики. Ведь ВВП —«это денежная мера рыночной стоимости всех конечных товаров и услуг, произведенных в определенный период времени». Денежная… То есть ВВП все равно, как расти: на «икс» процентов увеличить производство товаров и услуг или же на этот «икс» процентов увеличить их цену. И это касается не только ВВП, но и других показателей.

Саймон Смит Кузнец

Украинское министерство финансов делает благое дело, регулярно мониторя Индекс промышленного производства страны. Он определяется в виде «отношения текущего объема производства (в денежном выражении) к объему промышленного производства в предыдущем периоде». По данным минфина, за 2020 год он вырос на 4,5%, и такая цифра не могла бы не радовать, если бы не это «в денежном выражении». Потому что есть и другой, регулярно публикуемый минфином индекс — «индекс цен производителей», показатель среднего уровня изменения оптовых цен на сырье, материалы и товары промежуточного потребления, по которым продают свои товары национальные производители. И он в 2020 году показал рост на 14,7%.

Иными словами, рост украинского производства в 2020 году обеспечен не за счет увеличения количества произведенной продукции, а за счет роста ее оптовой цены. А ведь не секрет, что рост индекса цен производителей может стать предвестником более высоких показателей потребительской инфляции; таким образом, его изменения являются ранним инфляционным индикатором.

А о перспективах инфляции 2021 года регулярно просачиваются сведения с полей парламентских баталий на Украине. Вот, например, совсем недавно депутат-бунтарь Александр Дубинский (искренне ненавидимый и американцами, и киевской властью — значит, вызывающий доверие) «слил» следующую информацию: «Во время встречи с журналистами соросятских СМИ кандидат на позицию министра энергетики и первого вице-премьера от офиса президента Витренко рассказал, что будет с тарифами в ближайшем будущем» (спойлер — меморандум о фиксации цен можно уже засунуть подписантам в задницу).

Итак, планируемый и продавливаемый из ОП в министры Витренко обещает:

тарифы на газ повысить в полтора раза;

тарифы на отопление повысить вдвое;

тарифы на электроэнергию повысить вдвое.

Эксклюзивное аудио, которое нужно послушать каждому гражданину».

Вообще-то говорить о позитивной динамике промышленного производства в ковидный год — это занятие для «экономических клоунов», особенно в сырьевой стране. В остальных — только Южная Корея и Китай закончили год «в плюсе» — 3,4% и 2,8% соответственно. Остальные гиганты в минусе: США (3,6%), Германия (8,5%), Великобритания (4,9).

Gov.ua Государственное предприятие «Антонов»

Причем интересно, что германские специалисты уверены, что «в последние месяцы производственный сектор Германии показал относительно хорошие результаты, и это в основном благодаря хорошо функционирующей экономике Китая» (Томас Гицель, VP Bank AG). Украина и ее специалисты в это время брезгливо отказываются от китайских контактов (инцидент с «Мотор-Сич») и уже привычно — от российских. Хотя Китай и Россия являются основными торговыми партнерами (а значит и рынками сбыта для Киева).

Отсюда вывод: у украинских лидеров, в отличие от германских, нет нужды в каких-либо путях для преодоления всех видов посткарантинных кризисов. «Экономическая азбука» от Международного валютного фонда гласит, что «когда он (ВВП — А. Г.) растет, особенно если инфляция не является проблемой, рабочие и предприятия, как правило, живут лучше, чем когда это не так». В случае Украины все стимулы грядущей инфляции (от роста цен производителей до отказа от рынков) заложены, а значит, именно «рабочие и предприятия» будут платить за украинскую экономическую шоу-программу в 2021 году. Шоу страны, утратившей свою стратегическую автономию, борющейся «за выживание в трещинах» (как ее называют в китайских СМИ).

Платить будут по расценкам «своей арифметики» украинских президентов и премьеров.