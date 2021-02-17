О «Поколении селфи», прочно прописавшемся в Сети, рассуждают уже всерьез, о нем пишут статьи и книги, снимают фильмы. Документальный фильм Анны Гальцевой «Селфи. Хаос и творчество», вышедший, что логично, онлайн на портале Кинопоиска — это попытка дать слово самим молодым обитателям Интернета, чтобы они поведали о своих ожиданиях и тревогах, связанных с цифровым миром.

Цитата из д/ф «Селфи. Хаос и творчество». Реж. Анна Гальцева. 2021. Россия

Среди участников проекта люди разных поколений — от лицеистов и студентов до блогеров постарше, уже обзаведшихся не только тысячами и миллионами подписчиков, но и лысинами и мимическими морщинками. Заметна некоторая закономерность — за безграничную свободу Интернета и свободу делать в Интернете что угодно выступают по большей части именно они. В словах совсем молодых, тоже, впрочем, слабо представляющих свою жизнь вне Сети, порой звучит куда больше скепсиса и опасений, да и концом света гипотетическое отключение от виртуального мира считают далеко не все из них.

«Раньше же как-то наши мамы и папы, деды и бабушки жили без Интернета, общались, находили друг друга? В принципе, наверное, и мы сможем перестроиться, если такое случится», — рассуждает ученик лицея при МГИМО Кирилл Нистратов, автор песенных клипов. А вот бывший ведущий латвийской программы «This is хорошо» Стас Давыдов вообще считает, что без Интернета все оденутся в шкуры, переселятся в пещеры и начнут осваивать навыки охотников и собирателей. Блогер Женя Кривцова поделилась душераздирающей историей недавней блокировки своего аккаунта, которую она сравнила с внезапным выселением из дома. Впрочем, психолог Дмитрий Бойко считает, что хотя все вначале придет в хаос, «по-любому найдутся люди, которые смогут использовать это как возможность, смогут на этом и заработать, и что-то еще сделать хорошего».

Цитата из д/ф «Селфи. Хаос и творчество». Реж. Анна Гальцева. 2021. Россия Евгения Кривцова

Пока что об отключении Интернета всерьез никто не говорит, так что первый вопрос в фильме был задан, как говорится, «ради хайпа», чтобы обострить проблему. Дальше речь пошла не о смерти Интернета, а о способах жизни в нем. В том числе и о феномене селфи, разумеется. «Декарт сказал: «Я мыслю, следовательно, я существую», — размышляет студент Илья Кушнер. — А в современном мире победившей «картиночки» люди делают иначе. Не я мыслю, следовательно, я существую, а я селфи, следовательно, я существую. Смотрите, вот картиночка. Вы же не можете отрицать, что я есть на картиночке, что на картиночке я, то, что на картиночке я делаю что-то интересное? И я усугублю свое положение тем, что я выложу это на ваш суд и буду получать лайки и самоудовлетворение от того, что вам это еще и нравится».«Идеология консьюмеризма вкупе с цифровизацией создала такой тип человека, который постоянно хочет быть онлайн, хочет делать апдейты своей жизни, того, что он и где он. И селфи — апофеоз всего этого», — считает лицеист Максим Трантин, который раньше признался, что при отключении Интернета ему придется «себя полностью перепрограммировать» (а разве не идеология консьюмеризма вкупе с цифровизацией его запрограммировали?). Стас Давыдов считает селфи проявлением саморефлексии, хотя, на самом деле, саморефлексия — это куда более глубокий и сложный процесс, и от самолюбования он точно отличается. Главный адвокат всего, что связано с Интернетом среди молодых, студентка Софи Сидорова вторит Жене Кривцовой в том, что селфи — это проявление интереса людей друг к другу, а вовсе не к самим себе. А вот стилист Дарья Яркая опасается, что из-за селфи-мании люди могут упустить что-то важное в реальной жизни, так как то, что они видят на экранчике телефона, кажется им привлекательнее реальности.

Цитата из д/ф «Селфи. Хаос и творчество». Реж. Анна Гальцева. 2021. Россия Дарья Яркая

В общем, дискуссия получилась интересной, а разброс мнений достаточно большим. Герои фильма обсудили самые разные вопросы — то, насколько настоящим или придуманным предстает человек в своих аккаунтах в соцсетях, так ли, вообще, жизненно необходимо иметь такой аккаунт и можно ли без него вписаться в современную молодежную среду. Многих беспокоит то, что стало сложно объяснить, почему у тебя нет Инстаграма, то, что люди преподносят себя в соцсетях не как личность, а как некий товар. По мнению Дмитрия Бойко, фейковая самооценка, которую человек создает в соцсетях, ни от чего не спасает, так как сам он в глубине души знает, какой он на самом деле.

Цитата из д/ф «Селфи. Хаос и творчество». Реж. Анна Гальцева. 2021. Россия Стас Давыдов

Коснулся разговор и ответственности создателей шок-контента. Женя Кривцова и Стас Давыдов выступают тут за полную свободу снимать и постить что угодно. Де, если люди фотографируются, свисая с 15-го этажа или засунув голову в пасть крокодилу, то это только их личная ответственность и риск — съел крокодил, значит, не повезло, а шок и хайп — это хорошо, потому что привлекает внимание и «остается в голове». Воистину странное мнение, потому что желание подражать тем, кто стал популярным, раскрутившись сомнительными способами, никто не отменял. Подражание — вообще в природе человека, особенно молодого, он так учится. То, что Сеть учит и воспитывает в определенном, часто отнюдь не лучезарном направлении, в наши дни отрицать уже не совсем разумно и прилично. Авторы шока и трэша отвечают далеко не только перед собой, но и перед теми, кто с восхищением им внимает. Даже «Интернет-гуру» морщатся от Тик-Тока, при этом считая его чем-то естественным и даже необходимым — иначе, де, воцарится несвобода и пропадет «живость». Но разве нет разницы между свободой и вседозволенностью? И разве вседозволенность не губит?

Цитата из д/ф «Селфи. Хаос и творчество». Реж. Анна Гальцева. 2021. Россия

Интернет во многом разделил поколения. Современная молодежь зависит от гаджетов и воспринимает их как часть себя, при этом пользуется ими как потребители, не стремясь разобраться, как это все работает. К тому же представители разных поколений совершенно по-разному пользуются соцсетями. Софи Сидорова уверена, что запросто может сказать, сколько человеку лет, просто ознакомившись с его аккаунтом, даже если в нем не проставлен возраст. Представители старших поколений для нее в Сети — «гости», то есть чужаки. А чужие в Сети — чужие и в жизни, это ведь логично, если Сеть во многом затмила реальность. К счастью, не все так считают. Кирилл Нистратов признает, что молодежь лучше разбирается в технике, а за тем, что касается жизни, следует обращаться к родителям.

Цитата из д/ф «Селфи. Хаос и творчество». Реж. Анна Гальцева. 2021. Россия

Чем же заняты представители «поколения селфи», что их волнует? По мнению Ильи Кушнера, молодым не нужна «дача с помидорами и розами», им желанна не стабильность, а динамика, их интересуют изменения и их собственная роль в этих изменениях. Многие заняты активизмом, прежде всего экологическим, хотя вопросы экологии весьма сложны, и о них спорят даже крупные ученые, а для молодежи это скорее мода, тренд. Женя Кривцова восхищается тем, что молодые теперь работают с 10−15 лет — правда, это особый труд, создание сайтов и блогов, продвижение аккаунтов. Можно ли считать это действительно трудом, чем-то приносящим пользу обществу — большой вопрос.

Цитата из д/ф «Селфи. Хаос и творчество». Реж. Анна Гальцева. 2021. Россия Екатерина Догилева

Сами молодые «граждане Интернета» признают, что Сеть принесла им далеко не только преимущества. Пропала привычка читать длинные тексты, их заменили краткие содержания, дайджесты, статьи в Википедии, а то и просто заголовки новостных лент. Даже то, что кажется некоторым плюсами, на деле ими не является, как, например, «вынужденная многозадачность», полная противоположность разносторонней развитости человека Возрождения. Одновременно слушая музыку, общаясь с друзьями в соцсетях и просматривая видео или текст, просто невозможно сконцентрироваться на чем-то всерьез. Не всерьез относятся молодые, по их собственному признанию, и к своей и чужой национальной и половой идентичности, они принимают все, не задавая вопросов. Но мыслить и формировать картину мира, не задавая вопросы и не задаваясь ими, попросту невозможно, жизнь из совокупности сложных процессов превращается в застывшую картинку, в фотографию в блоге, которую воспринимаешь как данность. А еще новое поколение «не боится совершать ошибки», совсем как в компьютерной игре, где убивают понарошку и можно начать все сначала. Увы, в жизни некоторые ошибки исправить невозможно — злосчастные любители экстремальных селфи подтвердили бы, если бы выжили. При этом — вот парадокс — обитатели Сети вынуждены соблюдать «сетевую гигиену» и «мыслить на два шага вперед», что выкладывать, а что не выкладывать, чтобы не повредить своей репутации, в том числе и «в реале».

Логично, что под конец зашел разговор и про образ будущего. Большинство героев видят будущее полностью оцифрованным и автоматизированным. А Стас Давыдов даже не против, чтобы всех людей заменили роботы. Даже если люди при этом вымрут или будут «переработаны в биомассу». По его мнению, это все же произойдет не как в фантастических боевиках, а постепенно, современные люди уже во многом роботы по сравнению с теми, что жили 50 лет назад. Что до любви и человечности, которыми не могут обладать машины, то от них, как он считает, одни проблемы.

Цитата из д/ф «Селфи. Хаос и творчество». Реж. Анна Гальцева. 2021. Россия

А вот те, кто только вступают во взрослую жизнь, опасаются минусов, которые несут с собой тотальные автоматизация и роботизация — например, сокращения рабочих мест, которое лишит людей не только средств к существованию, но и смысла этого самого существования. А если машина научится творить, то машинное творчество сможет легко манипулировать сознанием потребителя, подстраиваясь под него, как контекстная реклама. Людей же можно будет легко и просто контролировать, а чтобы покарать кого-то, предсказывает Илья Кушнер, достаточно будет отключить человека от Сети, и он потеряет возможность на что-либо влиять, «так как реальный мир станет менее важным». При этом, однако, он считает, что новый виток развития позволит человечеству освоить дальний космос и создать цивилизацию, за которую не будет стыдно.

Цитата из д/ф «Селфи. Хаос и творчество». Реж. Анна Гальцева. 2021. Россия

Так чего же больше в итоге в жизни «поколения селфи» — хаоса или творчества? После просмотра создается впечатление, что хаоса больше, в том числе в головах, а творчество, связанное с Сетью (или попавшееся в нее?), становится несколько специфичным и поверхностным, направленным не на создание некоего продукта или произведения, а на завоевание популярности и «лайков». Хотели авторы или нет, но этот срез состояния умов молодежи вызывает куда больше тревоги, чем надежд. Остается только верить, что роботы все-таки не победят, а люди при всех внешних переменах останутся людьми. Впрочем, вера без дел мертва есть.