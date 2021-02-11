Турецкая экономика получила сильную пощечину из-за решения немецкой компании Volkswagen отменить свои крупные запланированные инвестиции в Турцию. Эти инвестиции в размере около одного миллиарда евро дали бы значительный импульс турецкой экономике и позволили бы создать более 4000 рабочих мест.

Германия и Турция

Кроме того, инвестиции именно этой компании, очевидно, побудили бы другие компании избавиться от опасений по поводу нестабильности инвестиционной среды в Турции и предпринять аналогичные шаги, которые в значительной степени способствовали бы восстановлению терпящей бедствие турецкой экономики.

Но что, вероятно, более всего задело турецкое правительство и лично Реджепа Тайипа Эрдогана, так это объяснение компанией Volkswagen отмены инвестиций. Инвестиции были отменены в первую очередь из-за серьезного отсутствия демократического управления в Турции и из-за того, что Турция начала в Сирии военные операции, которые имеют характер вторжения, — вопросы, которые не оставляют без внимания общественное мнение в Германии.

High Contrast Завод Volkswagen. Вольфсбург

Конечно, пандемия коронавируса также частично внесла свой вклад в это решение, поскольку турецкое правительство, несомненно, не смогло справиться с кризисом в области здравоохранения, добавив еще один фактор высокой нестабильности к инвестиционной среде Турции. Эрдоган также столкнулся с еще одним неприятным для своей страны, но ожидаемым развитием событий — то есть с провокациями и агрессией.

Видимо, по предложению президента Турции министр промышленности и технологий М. Варанк заявил, что своим решением отменить инвестиции в Турцию Volkswagen обманул своих же акционеров! Пойдя еще дальше, Р. Т. Эрдоган сам приказал вывести все автомобили Volkswagen из парка турецких государственных автомобилей, тем самым превратив инвестиционное соглашение в экономическую войну.

Однако в то же время, когда частная инициатива прислушивается к общественному мнению и подтверждает, что не всегда думает об одной только прибыли, немецкое правительство упорно отказывается приостановить поставки германского оружия в Турцию (начиная с шести немецких подводных лодок «214 класса»), несмотря на соответствующие призывы двух партий, «зеленых» и «левых», в немецком парламенте. Показателен в отношении немецких (государственных) приоритетов и выбора тот факт, что в 2020 году Германия продала Турции оружия на сумму более 250 миллионов евро, в результате чего Турция оказалась лучшим покупателем продукции немецкой военной промышленности.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Ангела Меркель

Каждый здравомыслящий человек понимает, насколько легко Реджепу Тайипу Эрдогану разрушить единство Евросоюза, если только ему удается манипулировать правительством Германии, которое, по сути, формирует политику ЕС.

Пока европейские фонды текут в Турцию под различными предлогами (будь то миграционный кризис, разрядка напряженности и т. д.) и возвращаются в Германию через экспорт немецкого оружия в Турцию, бесполезно ожидать, что в грядущем марте появится надежда на то, что ЕС остановит турецкую провокацию путем введения финансовых санкций.