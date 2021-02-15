Считаю, что японцам следует серьезно отнестись к словам посла РФ в Японии Михаила Галузина, сказанным в интервью телеканалу «Россия 24», о том, что новая редакция российской Конституции не предусматривает решений на тему суверенитета южных Курильских островов. «Новая редакция российской Конституции, конечно же, не допускает каких-то решений на тему суверенитета над островами», — сказал он, отвечая на вопрос о территориальных претензиях Японии на южные Курильские острова.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

В Токио, видимо, знают, что этого дипломата отличает неукоснительное следование позиции вышестоящих персон, что особо проявилось в период его работы в качестве переводчика тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина, а затем советником-посланником российского посольства в Японии. Колебался он по вопросу Курил «вместе с партией», правящей, конечно, и в последующий период. Пишу об этом потому, что нынешнее заявление посла, вне всякого сомнения, отражает позицию Кремля и Старой площади по поводу настойчивого требования официального Токио «продолжать переговоры о северных территориях». Эта позиция была подтверждена в выступлениях премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги и министра иностранных дел Тосимицу Мотэги на прошедшем в так называемый «день северных территорий» съезде-митинге борцов за «захваченные без юридического основания» острова. Дабы не раздражать Москву, руководители японского государства поручили озвучить на съезде этот грубо искажающий международные соглашения военного и послевоенного периодов и Устав ООН пропагандистский выпад «представителю японской молодежи» некоему Юя Сато, которому и премьер, и мининдел аплодировали.

Kantei.go.jp Ёсихидэ Суга

Ссылаясь якобы на согласие президента РФ Владимира Путина продолжать переговоры о «мирном договоре», под которым японское правительство в первую очередь и главным образом подразумевает «решение территориального вопроса» в пользу Японии, Суга недопустимо игнорирует поправки в Конституцию РФ о запрете отчуждения российских территорий. А также заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что российское правительство не вело и не ведет с Японией переговоров о территориях. Так что заявления японских руководителей о якобы достигнутых договоренностях с российской стороной продолжать «переговоры о северных территориях», судя и по высказываниям Галузина, дипломатично говоря, не соответствуют действительности и вводят японскую общественность в заблуждение.

Отвергая подобные домыслы, посол, как и представители российского руководства, продолжает ратовать за некое «совместное хозяйствование» на незаконно оспариваемых официальным Токио Курильских островах. Галузин напомнил, что Россия готова к совместному с Японией освоению этих территорий. «Мы перешли к более высокой фазе наших обсуждений в этом контексте — к фазе рассмотрения возможности налаживания более широкой масштабной совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. То есть, как недавно сказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью для российских СМИ, мы готовы к совместному освоению этих российских территорий, готовы здесь к сотрудничеству», — сказал дипломат.

При этом как Медведев, так и посол не могут не знать, что для японских политиков такое «совместное хозяйствование» никакой не «взаимовыгодный бизнес», а чистая политика, направленная на создание при нашем содействии (?!) условий, когда в результате «хозяйственного освоения» Курил японцами острова постепенно отойдут к Стране восходящего солнца. В связи с этим вынужден вновь напоминать сторонникам затаскивания японцев на наши земли подлинные цели Токио, которые даже не скрываются. Вот что писали проправительственные японские специалисты в своей пропагандистской книжке на русском языке: «Совместное японо-российское экономическое освоение северных территорий будет осуществляться таким образом, что российская сторона предоставит землю и дешевую силу, а японская — всё остальное: капиталовложения, технику, технологию и рынок. В результате совместного экономического освоения под руководством Японии и в связи с возрастанием ее экономической мощи северные острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп постепенно перестают отличаться от территории Японии. Затем в определенный момент эти острова становятся территорией Японии, и происходит их возвращение как юридически, так и формально».

(сс) Vera.vvo Итуруп

А разве, призывая японцев трудиться на Курилах, посол Галузин не знает, что МИД Японии не позволяет гражданам своей страны работать на Курилах при соблюдении российских законов? Ибо как это возможно для Токио, если обе палаты японского парламента законодательно (?!) установили суверенитет Страны восходящего солнца на входящих по Конституции РФ в состав России всех островах южной части Курильской гряды — Кунашире, Итурупе, Шикотане и островной группе Плоские, Хабомаи по-японски?

В связи со сказанным хотелось бы еще раз поддержать призыв министра Лаврова к японским «партнерам и коллегам» прекратить выдвижение не имеющих никакой перспективы требований «вернуть северные территории» и серьезнее рассмотреть предложение о подписании устремленного не назад, а вперед межгосударственного договора о мире, добрососедстве и сотрудничестве. А также прекратить насаждать среди японского народа недоверие и враждебность к северному соседу. Ибо при 80 процентах недружелюбно относящихся к нашей стране японцев слова Суги-сан о всестороннем развитии отношений двух стран и народов повисают в воздухе.