Варшава готовится ударить по немецким и американским СМИ
Европейская комиссия мягко пожурила Будапешт и Варшаву, выразив обеспокоенность свободой слова в Венгрии и Польше ввиду закрытия оппозиционной венгерской радиостанции Klubradio и планов польского правительства ввести дополнительный налог на частные средства массовой информации. Об этом в среду, 10 февраля, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь ЕК Кристиан Виганд. Эти «озабоченности» в Будапеште и Варшаве, скорее всего, проигнорируют, хотя в отличие от Венгрии у польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) гораздо больше оппонентов как внутри страны, так и за ее пределами.
В начале февраля PiS анонсировала законопроект, которым вводится налог на рекламу. Полученные средства планировалось передать Национальному фонду здравоохранения на борьбу с пандемией коронавируса. Польские СМИ усмотрели в этом явную угрозу для себя и иные скрытые цели правительства. По словам обозревателя газеты Rzeczpospolita Руслана Шошина, «сегодня все зарабатывают на рекламе, в том числе и государственные СМИ, которые получают деньги от рекламы, но при этом их дотирует государство. Для них это несущественные изменения во внутреннем бюджете, ведь в любой момент государство протянет им руку помощи. А частные медиа это точно ощутят на себе, потому что в связи с пандемией тенденции таковы, что снизились доходы с рекламы, ее стало меньше, рекламодатели экономят». К тому же издателям и главным редакторам непонятно, почему с коронавирусом надо бороться за их счет, а не стричь шерсть с различных служб доставки и интернет-торговли, которые получили дополнительную прибыль в условиях карантинных мер.
Сейчас «Право и Справедливость» прибегает к новой аргументации. По словам официального представителя правительства Польши Петра Мюллера, законопроект в первую очередь направлен против международных технологических гигантов, таких как Google или Facebook. «В течение длительного времени в Европейском союзе велась дискуссия о правилах, касающихся, в частности, справедливого налогообложения цифровых интернет-гигантов. — заявил Мюллер. — К сожалению, эта дискуссия значительно затянулась. В результате Польша, как и ряд других европейских стран, предложила национальное налоговое решение». Однако Варшава сама вела себя непоследовательно в этом вопросе. В июле 2019 года министерство финансов Польши впервые объявило о планах ввести «цифровой налог», но уже в сентябре на пресс-конференции в польской столице вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон «с благодарностью» принял отказ Варшавы от поддержки идеи налога на «цифровые услуги», который «препятствовал бы торговле между нашими странами». А в апреле 2020 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вновь поднял тему «цифрового налога».
Поэтому многие эксперты и аналитики считают, что нынешний законопроект о налоге на рекламу направлен не только против Google или Facebook. Как отмечает портал Euroaktiv, он затронет национальные и региональные издания, чей рекламный доход превышает 15 миллионов злотых (3,5 миллиона евро) — Gazeta Wyborcza, Fakt, Super Express, Rzeczpospolita и Dziennik Gazeta Prawna. Особенно сильно это ударит по издательству Agora, владельцу Gazeta Wyborcza, и телеканалу TVN, принадлежащему американской Discovery Group. «Оба этих СМИ подверглись резкой критике со стороны политиков правящей коалиции и телеканала TVP, который рассматривается как рупор правительства «Права и Справедливости», — отмечает издание. Напомним также, что в январе сего года глава PiS Ярослав Качиньский в интервью телеканалу wPolsce уже критиковал цифровые гиганты за препятствование свободе слова. И в этом же контексте он положительно отзывался о покупке государственным энергетическим концерном Orlen издательского дома Polska Press у немецкой медийной группы Verlagsgruppe Passau.
По словам Качиньского, известие об этом стало «одной из лучших новостей, которые он слышал за последние годы». Поскольку само присутствие «немецких» средств массовой информации в Польше, отметил лидер правящей партии, нанесло огромный ущерб суверенитету страны. Но в такой же степени это относится и к «американскому» TVN, который неоднократно осуждали политики «Права и Справедливости». Правда, за телеканал постоянно вступалась посол США в Польше Джорджетт Мосбахер, известная своей многолетней дружбой с Дональдом Трампом. Но 20 января 2021 года она подала в отставку, сейчас в Варшаве нет нового посла, и неизвестно, когда он появится. Так что, хотя временный поверенный в делах США в Польше Бикс Алиу и написал в Twitter, что его страна «всегда будет защищать независимость СМИ», вряд ли это произведет впечатление на польские власти. Вместе с тем явно будут проигнорированы и протесты группы Discovery, издательского дома Ringier Axel Springer, а также Союза журналистов Германии и немецкого отделения «Репортеров без границ». Возможно, на Варшаву произвела бы впечатление приостановка выделения европейских грантов, однако механизм «деньги в обмен на верховенство права» пока не отлажен и не работает.
Сейчас правящая партия пользуется уникальной для себя ситуацией, когда у ЕС нет действенных инструментов для наказания Польши, а США заняты своими проблемами и им не до Варшавы. PiS, которой приходится работать в агрессивной информационной среде, несколько лет подбиралась к тому, чтобы «улучшить» в свою пользу польский медиарынок. И сейчас она близка к тому, чтобы добиться успеха, приручив или проучив оппозиционные средства массовой информации, даже если они являются собственностью американских и немецких владельцев.