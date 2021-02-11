



Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Европейская комиссия мягко пожурила Будапешт и Варшаву, выразив обеспокоенность свободой слова в Венгрии и Польше ввиду закрытия оппозиционной венгерской радиостанции Klubradio и планов польского правительства ввести дополнительный налог на частные средства массовой информации. Об этом в среду, 10 февраля, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь ЕК Кристиан Виганд. Эти «озабоченности» в Будапеште и Варшаве, скорее всего, проигнорируют, хотя в отличие от Венгрии у польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) гораздо больше оппонентов как внутри страны, так и за ее пределами.

В начале февраля PiS анонсировала законопроект, которым вводится налог на рекламу. Полученные средства планировалось передать Национальному фонду здравоохранения на борьбу с пандемией коронавируса. Польские СМИ усмотрели в этом явную угрозу для себя и иные скрытые цели правительства. По словам обозревателя газеты Rzeczpospolita Руслана Шошина, «сегодня все зарабатывают на рекламе, в том числе и государственные СМИ, которые получают деньги от рекламы, но при этом их дотирует государство. Для них это несущественные изменения во внутреннем бюджете, ведь в любой момент государство протянет им руку помощи. А частные медиа это точно ощутят на себе, потому что в связи с пандемией тенденции таковы, что снизились доходы с рекламы, ее стало меньше, рекламодатели экономят». К тому же издателям и главным редакторам непонятно, почему с коронавирусом надо бороться за их счет, а не стричь шерсть с различных служб доставки и интернет-торговли, которые получили дополнительную прибыль в условиях карантинных мер.

Adrian Grycuk Здание TVP. Варшава. Польша

Сейчас «Право и Справедливость» прибегает к новой аргументации. По словам официального представителя правительства Польши Петра Мюллера, законопроект в первую очередь направлен против международных технологических гигантов, таких как Google или Facebook. «В течение длительного времени в Европейском союзе велась дискуссия о правилах, касающихся, в частности, справедливого налогообложения цифровых интернет-гигантов. — заявил Мюллер. — К сожалению, эта дискуссия значительно затянулась. В результате Польша, как и ряд других европейских стран, предложила национальное налоговое решение». Однако Варшава сама вела себя непоследовательно в этом вопросе. В июле 2019 года министерство финансов Польши впервые объявило о планах ввести «цифровой налог», но уже в сентябре на пресс-конференции в польской столице вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон «с благодарностью» принял отказ Варшавы от поддержки идеи налога на «цифровые услуги», который «препятствовал бы торговле между нашими странами». А в апреле 2020 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вновь поднял тему «цифрового налога».

Поэтому многие эксперты и аналитики считают, что нынешний законопроект о налоге на рекламу направлен не только против Google или Facebook. Как отмечает портал Euroaktiv, он затронет национальные и региональные издания, чей рекламный доход превышает 15 миллионов злотых (3,5 миллиона евро) — Gazeta Wyborcza, Fakt, Super Express, Rzeczpospolita и Dziennik Gazeta Prawna. Особенно сильно это ударит по издательству Agora, владельцу Gazeta Wyborcza, и телеканалу TVN, принадлежащему американской Discovery Group. «Оба этих СМИ подверглись резкой критике со стороны политиков правящей коалиции и телеканала TVP, который рассматривается как рупор правительства «Права и Справедливости», — отмечает издание. Напомним также, что в январе сего года глава PiS Ярослав Качиньский в интервью телеканалу wPolsce уже критиковал цифровые гиганты за препятствование свободе слова. И в этом же контексте он положительно отзывался о покупке государственным энергетическим концерном Orlen издательского дома Polska Press у немецкой медийной группы Verlagsgruppe Passau.

Adrian Grycuk Ярослав Качиньский

По словам Качиньского, известие об этом стало «одной из лучших новостей, которые он слышал за последние годы». Поскольку само присутствие «немецких» средств массовой информации в Польше, отметил лидер правящей партии, нанесло огромный ущерб суверенитету страны. Но в такой же степени это относится и к «американскому» TVN, который неоднократно осуждали политики «Права и Справедливости». Правда, за телеканал постоянно вступалась посол США в Польше Джорджетт Мосбахер, известная своей многолетней дружбой с Дональдом Трампом. Но 20 января 2021 года она подала в отставку, сейчас в Варшаве нет нового посла, и неизвестно, когда он появится. Так что, хотя временный поверенный в делах США в Польше Бикс Алиу и написал в Twitter, что его страна «всегда будет защищать независимость СМИ», вряд ли это произведет впечатление на польские власти. Вместе с тем явно будут проигнорированы и протесты группы Discovery, издательского дома Ringier Axel Springer, а также Союза журналистов Германии и немецкого отделения «Репортеров без границ». Возможно, на Варшаву произвела бы впечатление приостановка выделения европейских грантов, однако механизм «деньги в обмен на верховенство права» пока не отлажен и не работает.

Сейчас правящая партия пользуется уникальной для себя ситуацией, когда у ЕС нет действенных инструментов для наказания Польши, а США заняты своими проблемами и им не до Варшавы. PiS, которой приходится работать в агрессивной информационной среде, несколько лет подбиралась к тому, чтобы «улучшить» в свою пользу польский медиарынок. И сейчас она близка к тому, чтобы добиться успеха, приручив или проучив оппозиционные средства массовой информации, даже если они являются собственностью американских и немецких владельцев.