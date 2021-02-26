Отечественная мультипликация уже не раз доказывала, что может при желании равняться с «монстрами» Дисней-Пиксар если не в необыкновенной легкости создания продуктов, обеспеченной большими деньгами, то в качестве, по крайней мере, 2D-мультфильмов. Правда, до оригинальности советских мультиков ей еще предстоит дорасти. Советская мультипликация не ставила перед собой задачу выйти на международный рынок, современные же российские фильмы и сериалы стремятся к этому изо всех сил. Один из способов — взять за основу сюжета известную на Западе сказку точно так же, как это делает компания Диснея.

Цитата из м/ф «Огонек-Огниво». реж Константин Щекин. 2020. Россия Огонёк

Полнометражный мультфильм «Огонек-Огниво» режиссера Константина Щёкина — по сути полная противоположность сказке Андерсена, по мотивом которой он создан. В сказке находчивый солдат сперва разживается деньгами, «кинув» старую ведьму, потом заставляет трех колдовских собак привезти к нему принцессу, в которую он влюбился, и, наконец, при помощи все того же колдовства избавляется от заслуженного, в общем-то, наказания и женится на принцессе. Сказка Андерсена во многом вне традиционной морали, солдат в ней прав просто потому, что изначально беден. В «Огоньке-Огниве» все совершенно иначе. Во многом это даже куда более западная история.

Цитата из м/ф «Огонек-Огниво». реж Константин Щекин. 2020. Россия Гончар и Огонек

Главные герои мультфильма — молодой Гончар и его юная подружка по прозвищу Огонек. Покойный отец Гончара когда-то воздвиг городской фонтан, за что был глубоко почитаем всеми горожанами, сам же Гончар пока что способен создавать только самые простые горшки, беден и задолжал всему городу. Тем не менее у него есть друзья, молодые мастеровые — сапожник, портной и шляпник. Для них он строит на площади торговый павильон, которому посвящена первая из песен в мультфильме — по сути, это прославление торговли как таковой.

Что до Огонька, то она не наделена никакими талантами, кроме отчаянной смелости. Она готова спасать всех и каждого, попавшего в беду, только по ходу дела учиняет хаос и разрушения. Больше всего раз за разом достается все тому же несчастному фонтану, похоже, олицетворяющему городские устои, дорогие всем, но безнадежно устаревшие. Ее дедушка Архивариус и глава местных пожарных пытаются вразумить Огонька, но все напрасно. Большая часть гэгов в мультике связана с попытками Огонька быть полезной, что приносит окружающим только новые проблемы.

Цитата из м/ф «Огонек-Огниво». реж Константин Щекин. 2020. Россия Королева

Разумеется, в мультфильме не без злодеев. Вместо эпизодической старой ведьмы, с которой солдат Андерсона разобрался просто и без затей, мы видим красивую, но злую королеву Филауру («Златолюбивую»), владеющую волшебным огнивом. С его помощью она вызывает огромную огненную собаку, похожую на робота, которая оставляет за собой след из золотых монет. Королева обречена в буквальном смысле питаться этими монетами (тут нечаянно вспоминаются вампиры из романов Пелевина, которые поглощали «баблос» — эссенцию денег), иначе она быстро превращается в уродливую каргу. К несчастью, королева теряет огниво и с тех пор находится в отчаянных поисках. В этом ей помогает классический стимпанковский механик-изобретатель Упс, безнадежно влюбленный в Филауру и готовый ради нее на что угодно.

Тут в довольно изящном сюжете открывается досадная дыра. Королева много рассуждает о богатстве и о власти, которую оно дает, но на деле она ничем не правит, кроме собственной ветшающей башни. Слуги сбежали от ее злобы и самодурства, а горожане практически о ней забыли. Даже Упс, который мог бы олицетворять собой науку и технологии на службе больших денег, служит ей не за «плюшки», а по личным мотивам. Это так разительно отличается от реальности, что вызывает вопросы. Похоже, автор испугался знакомить юных зрителей со столь взрослыми концепциями, но если боишься говорить «Б», то не стоит произносить и «А». В итоге королева превращается просто в маньячку, одержимую силой Огнива и готовую спалить весь город просто так, из любви к искусству разрушения.

Цитата из м/ф «Огонек-Огниво». реж Константин Щекин. 2020. Россия Богатство

Это несколько обидно, потому что качество мультфильма очень и очень неплохое. Рисовка не подражает диснеевским образцам, она оригинальна, хотя и не идеальна — лица персонажей порой выглядят не очень живыми, но сами персонажи очень хорошо проработаны и запоминаются, даже эпизодические. Однако автор явно потерялся в лабиринте моральных уроков, которые он пытается преподать юным зрителям. Положительные персонажи, друзья Гончара, восхваляют свою продукцию — предметы одежды — как нечто, что определяет личность носящего их человека. И пусть это несколько дезавуируется со временем, но почти незаметно. Симпатии автора на стороне молодых «стартаперов», пытающихся пробиться, но среди них нет ни одной творческой личности, занятой не прикладным творчеством (уличные музыканты не в счет). Позитив — в заработке «честным трудом», точнее, мелким предпринимательством — вполне в рамках протестантской модели капитализма. Гончар, подпавший под власть Огнива, плох не столько потому, что алчен, а потому, что не заработал деньги, которыми пытается козырять перед друзьями и возлюбленной.

Разумеется, в итоге все заканчивается хорошо. Огонек, почти что жертвуя собой, спасает любимого, он в ответ спасает и ее, и ее толстого кота, и весь город, Огниво теряет силу, королева теряет память, но сохраняет молодость и красоту, так что у верного Упса появляются шансы. А вместо окончательно добитого городского фонтана на радость всем сооружают… аквапарк — не только эстетически приятное, но и полезное сооружение. Не очень понятно, помогла ли в этом легендарная Красная глина, цвет которой как бы на что-то намекает, но этот символ растворяется где-то на половине дороги. Вообще обмен выглядит не очень равноценным и вызывает неловкость.

Цитата из м/ф «Огонек-Огниво». реж Константин Щекин. 2020. Россия Народ безмолвствует

В целом, если не очень задумываться о недетских вопросах, мультфильм получился динамичным, увлекательным и задорным. И учит он, в общем и целом, хорошему — тому, что неудачников не бывает, честный труд всегда лучше сомнительных способов обогащения, а дружба и любовь дороже любых денег. Даже такой уровень педагогического заряда в наши дни важен и полезен. Хотелось бы только пожелать борцам за все хорошее быть менее разрушительными в своей борьбе, иначе разница между Огоньком и Огнивом может и потеряться.