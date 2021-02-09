Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вернувшись из поездки в Карелию, поручил федеральным ведомствам подготовить предложения по использованию на водоёмах плавучих домов — хаусботов. До 1 июня 2021 года Минприроды, Минстрой, МЧС, Росприроднадзор и Росреестр должны разработать идеи по применению в России данного вида жилья.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Дома на воде давно популярны в Европе, США и странах Азии. Чаще они используются в странах с тёплым климатом, там, где не застывает вода в водоёмах. Однако в последние годы, по мере развития технологий, холодный воздух и лёд перестают быть помехой для таких зданий. В России время от времени обсуждаются проекты, связанные с плавучими домами.

Sealle Хаусбот на Химкинском водохранилище. Москва. 2020

Кого интересуют хаусботы? Богатых людей и девелоперов, ищущих необычные возможности для жилья в крупных городах, туристических местах, там, где оно пользуется спросом более высоким, чем имеющиеся предложения. Безусловно, это направление в России должно развиваться, тем более рек и морей у нас достаточно.

Однако большинство людей интересует просто возможность иметь собственный дом. И с этим проблема. Малое домостроение развивается ограниченно, в основном в рамках новых загородных посёлков. Индивидуальное жильё в границах больших и средних городов можно разделить на три условные группы, каждая из которых неудобна для жизни. Большинство построек — наследие прошлого, находившееся долгие годы в законсервированном состоянии.

SeanMack Плавучий дом на каналах Амстердама

Во-первых, это частный сектор в центре и других привлекательных для застройщиков участках. Здесь владельцы сталкиваются с давлением цивилизации — плотным трафиком, шумом, проблемами с экологией. Существуют и другие риски, которыми всерьёз никто не занимается — пожары в строениях, на месте которых кто-то хочет возвести дом. Возможно, у старых домов в центре городов в целом осталось мало времени — скоро их начнут сносить легально, используя новый правовой механизм комплексного развития территорий.

Вторая группа — частный сектор на окраинах. Там ему никто не угрожает, но и его проблемами особенно не занимаются. Не строят дороги (хорошо, если что-то появилось при СССР), не ведут инженерные работы. Нередко даже имеющиеся дороги и трубы города просто не берут на свой баланс и старательно не замечают. Однако чаще всего дорог нет, водоотведения нет, коммуникации проложены частично, а ни о каком благоустройстве даже мечтать не приходится. Часть года владельцы и жители частных строений окружены грязевым месивом и лужами. Дороги приводят в порядок сами — заказывая вскладчину «КамАЗы» щебня и нанимая грейдеры для расчистки от снега. У крупных посёлков проблемы могут быть масштабнее — отсутствие связи с дорожной сетью города, когда в час пик проезды наглухо забиваются автомобилями, нехватка объектов социальной инфраструктуры. В привилегированном положении находятся лишь жители элитных коттеджных посёлков, где основные вопросы инфраструктуры продумываются заранее. Но их в городах явное меньшинство.

Kiprianos Садоводческое товарищество

Третья группа — СНТ. Хотя с момента распада СССР прошло почти тридцать лет, эту проблему никто не решил. Разросшиеся города включили многие садовые товарищества в свои границы, жители понемногу начали строить на участках дома, но что дальше? На этом дело остановилось. Хотя дачи приватизировали, им так и не присвоили адреса, к ним не подвели дороги, коммуникации, общественный транспорт, власти не берут обязательств по созданию социальной инфраструктуры. СНТ разрешили самим заниматься своими проблемами, но в любом товариществе найдутся те, кто заблокирует изменения, если они требуют денег, — соседи по дачам находятся в разном социальном положении. Для власти делегировать системные сбои правлениям товариществ — разве не иезуитская тактика?

Как проживающей на даче семье отправить ребёнка в школу? Как вызвать врача на дом, если дом в СНТ? Кто подведёт к СНТ дорогу и маршрут общественного транспорта? На эти и многие другие вопросы у обычного собственника ответов нет. Следовательно, и жить в СНТ в таких условиях решаются немногие, не идёт туда и бизнес.

Кварталы индивидуального жилья в границах городов — словно чёрная дыра, в которую чиновники любого уровня не хотят заглядывать. Должны ли власти снять груз проблем с плеч жителей и предложить пусть компромиссные, но всё же решения? Есть ли другой способ мотивировать граждан начать инвестировать средства и силы в частное домостроение? Остаётся надеяться, что и эти насущные вопросы рано или поздно окажутся в повестке у власти.