В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего высокопоставленного чиновника мэрии Красноярска в 2019 году, появилось ещё два фигуранта — городской и краевой депутаты-коммунисты. ИА REGNUM выяснило некоторые подробности их бизнес-биографий. К примеру, один из депутатов был владельцем ломбарда, дававшего деньги взаймы под залог недвижимости.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Об уголовном деле Тюриной

Уголовное дело в отношении бывшего замглавы департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска Ирины Тюриной было возбуждено в 2019 году. В октябре чиновницу арестовали. Ей вменяют семь эпизодов, связанных с получением взятки в крупном размере, и два в особо крупном. Общая сумма полученных средств следователями оценивается в 6,2 млн рублей. По делу наложен арест на имущество Тюриной стоимостью порядка 20 млн рублей. Среди арестованного — три квартиры, автомобиль и три нежилых помещения.

Dmizo-admkrsk.ru Ирина Тюрина. Бывшая замглавы департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска

10 февраля 2021 года следователи сообщили, что при расследовании дела «установлена причастность депутата Законодательного собрания Красноярского края Евгения Козина к посредничеству при передаче взятки в особо крупном размере Тюриной». По версии следствия, деньги вносились за передачу муниципального имущества в аренду на выгодных условиях.

Среди посредников в сообщении следствия фигурирует и «депутат Городского совета Иван Азаренко, который также в настоящее время привлекается к уголовной ответственности за это преступление».

После передачи средств, как отмечает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, фирма на аукционе получила право аренды пяти объектов по минимальной стоимости.

Известно, что в кабинете Козина и по месту его жительства прошли обыски. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения. Следствие настаивает на заключении под стражу.

Депутат и советник главы Хакасии

Из официальной биографии Евгения Козина, размещённой на сайте Законодательного собрания Красноярского края, известно, что он — уроженец Минусинска. В августе 2021 года Козину исполнится 36 лет.

Сообщается, что он имеет среднее специальное образование — окончил Красноярский политехнический техникум. Депутатский мандат получил в 2016 году, является членом фракции КПРФ, входит в комитеты по промышленной политике, транспорту и связи, а также по делам села и агропромышленной политике. До получения мандата был помощником депутата Госдумы. Также уточняется, что Козин — внештатный советник главы Хакасии.

Kremlin.ru Валентин Коновалов. Глава Хакасии. Член партии КПРФ

Козин в разные годы также занимал руководящие должности в компании «ВИТА», в Ташибинском карьере и ООО «ТСК».

По данным ЕГРЮЛ, Евгений Александрович Козин действительно был директором и совладельцем ООО «ВИТА». Фирма была создана в Минусинске в марте 2004 года с основным видом деятельности — розничная торговля прочими бывшими в употреблении товарами. Владел ею Козин совместно с Евгением Яблонским. Фирма «Вита» ликвидирована в январе 2012 года.

Совместно с Яблонским у Козина было также ООО «Вегас», которое работало с октября 2007 года по февраль 2012 года и вело деятельность спортобъектов. Директором был Андрей Фокин из Хакасии.

Помимо этого, у Козина в активе были доли в двух на сегодня ликвидированных фирмах. В их числе 100% в ООО «Красноярскпроектмонтаж», оформленном в Хакасии для строительства жилья. Данная компания просуществовала с июля 2008 года по май 2019 года. Ликвидатором актива выступал Артём Леппа, который также с марта 2018 года руководит ООО «Строительство и строительные материалы». Последнее оформлено в Абакане в августе 2006 года для разработки гравийных и песчаных карьеров, добычи глины и каолина. С 2013 года единственный владелец фирмы Людмила Козина. Является ли она родственницей депутата Козина, установить не удалось, но ИНН Людмила оформляла в Красноярском крае. Между тем у Козиной в бизнес-портфеле других активов нет.

Возвращаясь к самому депутату. Козин также выступал совладельцем красноярского ООО «Сибхолдинг». Фирма работала в транспортной сфере с октября 2010 года по ноябрь 2015 года. Вторым собственником был Илья Магеря — владелец и директор двух медицинских центров в Краснодаре, один из которых создан осенью 2020 года, а другой — в 2018 году.

Козин также числится соучредителем красноярской региональной общественной организации «Народный контроль», созданной в июле 2017 года. Среди соучредителей организации также отметился Александр Амосов, чьи данные совпадают с данными депутата в Красноярском городском Совете, который представляет фракцию КПРФ, а также руководитель регионального отделения партии — Андрей Новак и ряд иных лиц.

Депутат Азаренко

В сообщении следствия фигурировал также депутат Городского совета Иван Азаренко. На сайте горсовета Азаренко числится заместителем главы комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре. Он также представляет фракцию КПРФ. В марте Азаренко исполнится 36 лет.

Krasnoyarsk-gorsovet.ru Азаренко Иван Сергеевич. Заместитель председателя комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре. Член ракции КПРФ в Красноярском городском Совете депутатов

Из официальной биографии известно, что образование он получил в подмосковной академии туризма, а на сегодня является гендиректором ООО «Мегаком».

По данным ЕГРЮЛ, компания «Мегаком» полностью принадлежит Азаренко. Фирма создана в мае 2014 года для оптовой торговли стройматериалами. Прописана по адресу квартиры в Красноярске.

В выписке ЕГРЮЛ есть запись, что 30 ноября 2020 года «регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо)».

В активе Азаренко также было ООО «Ломбард РЦЗ», которое создано в июне 2012 года для деятельности по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества. Из единого реестра юрлиц компанию исключили в октябре 2020 года в связи наличием сведений, «в отношении которых внесена запись о недостоверности». Недостоверным признали адрес регистрации.