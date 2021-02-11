«Чтобы изменить будущее, нужно изменить прошлое» — идея, проверенная практикой продвижения «цветных революций». Однако, прошедшее тридцатилетие так и не смогло превратить случившееся в 1991 году крушение предшественника нынешней России из банального номенклатурного переворота в Великую Демократическую Революцию. Прежние символы и авторитеты пали, правда — не все, не везде, не для всех. А выросшее на их месте так пока окончательно укорениться не смогло — нынешнее государство, переняв атрибутику Российской Империи, стать её правопреемником отказалось. Последствия таковой незавершенной трансформации неясной направленности обязательно проявят (уже проявляют) себя, но мы пока поговорим о другом. О более, казалось бы, очевидном — судьбе символов прошлой эпохи, удаление которой из отечественной истории строителям «новой России» почему-то кажется (безнаказанно и беспричинно) возможным.

Памятник Ф. Э. Дзержинскому на Лубянской площади в Москве

Да — речь пойдёт о памятниках. А именно — о возврате памятника Дзержинскому на его прежнее место на нынешней Лубянской площади.

Завязка же сюжета такова: в феврале 2021 года деловая газета «Взгляд» сообщила, что группа российских деятелей культуры и журналистов призвала вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Среди подписавших обращение правительству и мэрии Москвы — Захар Прилепин, Дмитрий Пучков, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Лекух, Владимир Селиванов, Леся Рябцева и другие. Перечисленных лиц само издание называет «инициативной группой» Захара Прилепина и объясняет их, мягко говоря, не новую инициативу вступлением писателя в предвыборную кампанию в Госдуму. Тем более, что лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предполагает, что председатель партии «За правду» Захар Прилепин в будущем может занять место лидера в объединенной партии «Справедливая Россия — За правду», сообщает издание. То есть политическая инициатива с памятником в случае писателя Захара Прилепина и его сторонников является предвыборной, однако естественным образом соотносится с его убеждениями и биографией.

ИА REGNUM

Примечание: На 18:22 10 февраля 2021 года проголосовало 14 218 человек

ИА REGNUM

Голосование на телеграм-канале известного телеведущего Владимира Соловьева началось 19 декабря — накануне профессионального праздника ФСБ РФ, количество респондентов вплотную приближается к 80 тысячам, в том числе — за счёт активного перепоста другими телеграм-каналами. Сам опрос, исходя из даты его запуска, носит, в первую очередь, «церемониальный» характер: одно ведомство поздравляет другое.

ИА REGNUM

Голосование на телеграм-канале известного журналиста Сергея Минаева хоть и было приурочено к той же дате (началось 20 декабря), но, как видим, почему-то показало прямо противоположный результат: против возвращения памятника Дзержинскому оказалось большинство — 53% из 21 тысячи участников опроса.

При рассмотрении спектра мнений наших сограждан по данному сюжету обратим внимание и на такой немаловажный фактор, как время возникновения и/или обострения общественных дискуссий по ним. Пусть и не зашедших далее участия в опросе.

ИА REGNUM

Так, голосование на телеграм-канале «Архивариус» (38 тысяч участников опроса) показало картину, аналогичную распределению мнений читателей газеты «Взгляд» и телеграм-канала Владимира Соловьёва, то есть — в пользу возвращения памятника на его историческое место. В случае с данным каналом интересно другое — дата начала голосования, а именно — 12 сентября прошлого года — период развёртывания нашими европейскими партнёрами подрывной операции с очередной политической «жертвой режима», отравленной «Новичком». То есть, возможно, имеет место информационное противодействие противнику путём отвлечения внимания публики на иной объект. В той же степени и по той же причине занятным является и то совпадение, что в тот же день издание «РБК» сообщило об инициативе Союза архитекторов, который назвал варианты использования Мавзолея Ленина (!). Так, Мавзолей предлагается превратить в филиал Музея архитектуры. Сделать это можно будет только после того, как примут решение о захоронении тела Ленина. При этом перестраивать сооружение, по мнению архитекторов, не стоит.

То есть в один и тот же день два вроде как не связанных между собой издания озаботились судьбами памятников двум крупнейшим деятелям Октябрьской революции, любое упоминание которых в СМИ может иметь большой общественный и/или политический резонанс. Способный, в том числе, отвлечь «электорат» от более насущных проблем.

ИА REGNUM

ИА REGNUM

При этом в случае с Лениным крайне примечательно расхождение в долях мнений участников опросов, проведенных организациями с бюджетным финансированием (ВЦИОМ) и иностранным агентом «Левада-Центром». Занимательно, что респонденты ВЦИОМ в большинстве своём высказались за вынос и захоронение тела Ленина. А вот участники опроса, проведенного «иноагентом» к вопросу подошли очень взвешенно, показав паритет мнений, что представляется более ответственной гражданской позицией.

В итоге, к сожалению, приходится констатировать доминирование предпочтений использования истории как политического и идеологического оружия. Что говорит о политической юности (точнее — незрелости) общества нашей в который раз переформатированной страны, из истории которой в угоду бывшим топ-комсомольцам, а ныне — гросс-либералам вымарывается 73-летний фрагмент, по своим значимости и величию затмевающий прочие столетия.

Следует отметить, что так взрослели и некоторые другие великие державы. К примеру, руководитель Английской революции Оливер Кромвель, «убийца» монарха и многих прочих политических оппонентов, после смерти пережил осквернение и могилы, и самого тела, повешенного на виселице, однако в 1899 году был увековечен скульптурой у Вестминстерского аббатства в Лондоне — места коронации и упокоения королей Великобритании. А во Франции, так и не отказавшейся от военного парада 14 июля, день взятия Бастилии, памятники видным участникам Революции, вне зависимости от стороны, на которой они воевали, стоят повсеместно. Наиболее великие нашли (многие — не сразу) и в Пантеоне, и в Дворце инвалидов в Париже, — местах, великолепием и местом расположения вполне сопоставимых с Мавзолеем В. И. Ленина. Последний, к тому же, и так расположен на погосте, потому компромисс с захоронением более чем возможен: для этого необходимо лишь стеклянную крышку саркофага поменять на каменную…

А если захочется снести какую-либо архитектурную нелепицу, то рядом с Мавзолеем есть каток — уж ему-то на погосте (а также и у Лобного места, у памятника Минину с Пожарским) точно не место.