Роберт Кочарян вернулся буреломом в армянскую политику. В своем недавнем интервью Sputnik Армения он утвердил свой статус лидера оппозиции, намеренного свергнуть премьера Пашиняна и сызнова взять в крепкие руки бразды правления страной. Органично, что одним из первых шагов Кочаряна после объявления «камбэка» был визит в Москву. Отныне Россия будет играть еще более значимую роль не только в Карабахе, но и, собственно, в Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Роберт Кочарян

На сцену вышел закаленный боями опытнейший лидер, отличающийся сдержанностью и холодным рассудком. Это человек советской формации в полнейшем смысле слова и при этом убежденный армянский националист. В ходе своего правления (1998 — 2008) Кочарян зарекомендовал себя надежным и ментально близким партнером руководства России, однако именно он зарубил попытки своего предшественника Тер-Петросяна добиться мира с Азербайджаном путем существенных территориальных уступок, и именно он способствовал выплеску шовинистической волны в Армении.

Годы его правления были лучшими в истории Армении по экономическим показателям. Так, в 2005 году рост ВВП составил почти 14%. Также это была пора манифестации уверенной мощи победителя в войне с Азербайджаном и позитивных тенденций на международной арене. С другой стороны, Кочарян ввел в политику радикальных националистов «Дашнакцюн» и сделал главным аспектом национального самосознания память о Геноциде 1915 года. Противники Кочаряна обвиняют его в широком использовании «административного ресурса» в ходе выборов и в сползании в коррупцию.

Годы его правления не были радужными, невзирая на бурный экономический рост. Это при нем произошла бойня в парламенте, в ходе которой погибли премьер-министр Вазген Саргсян, спикер парламента Карен Демирчян и еще шестеро депутатов. А в феврале 2008-го начались массовые протесты против фальсификации выборов, которые увенчались гибелью десяти человек в ходе разгона манифестаций 1 марта.

Kremlin.ru Владимир Путин и Роберт Кочарян на торжественной церемонии открытия Года России в Армении. 25 марта 2005 года, Ереван

В 2019-м глобальный опрос авторитетного агентства Gallup выявил, что первое место в мире по озлобленности населения занимает Армения, опережая Ирак и Иран. Многие из наблюдаемых ныне отрицательных тенденций взяли разбег при Кочаряне. Невзирая на его хозяйственные успехи и разумную внешнюю политику. В 1998 — 2008 годах Армения была страной-победительницей с растущей экономикой, но отток населения в эти годы был стабильно обескураживающим.

Эта двоеплановость созданной Кочеряном панорамы вполне укладывается в его личностный образ. Системный советский человек, он был среди создателей националистического «комитета Крунк» в Карабахе вместе радикальным Игорем Мурадяном и другими. Они были первыми, кто организовал стачку в СССР, когда Союз шел к развалу. Сегодня его тогдашние действия оценили бы как первую цветную революцию.

Сильный характером и не знающий страха, он умеет демонстрировать рассудочный прагматизм. Успешный в укреплении уз с Россией и другими странами, он способствовал распространению губительного шовинистического чада у себя дома.

Кочарян открыто говорит, что между Россией и США он выбирает Россию. При этом, когда бравший у него интервью на Sputnik Армения Армен Гаспарян задает вопрос, в котором пиететно цитирует «очень почитаемого в Армении политика Гарегина Нжде», то Кочарян не возражает. Интересно, что побудило завсегдатая российских телеристалищ так восхвалять известного гитлеровским коллаборационизмом язычника и ультранационалиста. Кочарян же не ставит его на место и не пытается снять с пьедестала образ отъявленного врага Москвы, согласно московскому пониманию.

Все это имеет прямое отношение к нынешнему возвращению Кочаряна к борьбе за власть. Мы обнаруживаем в его последних выступлениях и поступках мощный биоэнергетический заряд, но и немало ахиллесовых пят. Москве придется серьезно взвесить все вводные перед принятием решения об активной поддержке Кочаряна (не путать с личной поддержкой со стороны верного дружбе с ним президента Путина, которая поможет ему выпутаться из судебных тяжб).

Минобороны Армении Бойцы армии обороны Арцаха

Стоит обратить внимание на полное молчание Кочаряна в ходе войны. Мог ли человек, претендующий на лидерство, не обратиться к своему воюющему народу ни единым словом поддержки и утешения? Стальные нервы и презрение к истеричности премьера Пашиняна не объяснят этого. При том, что храбрости ему не занимать, что подтвердилось в ходе его двух визитов в Карабах в начале войны.

Уже после сокрушительного военного поражения Армении Кочарян дал несколько интервью, в которых точно и справедливо критиковал конкретные действия власти. Однако в его словах найдем набор полуправд. Этим он выгодно отличается от проправительственных глашатаев, которые вещают почти исключительно сплошную кривду. Кочарян дипломатичен и холоден, но немало спотыкается в своих выступлениях.

Приведем отрывок из интервью sputnik Армения: «До войны это управление экономикой, управление целым рядом других процессов. Они показали полное отсутствие как опыта, так и просто понимания, как функционирует государственная власть. То есть неумение и незнание — это одна из причин. И вторая причина, я думаю, кроется в другом, и она, все-таки, доминирующая сегодня в армянском обществе: а не было ли это запланированным поражением? Я думаю, есть достаточно оснований полагать, что нечто такое было, и необходимость тщательного расследования — это вопрос сегодняшней повестки дня. Были разговоры, наверняка Вы о них знаете, предложение со стороны Азербайджана пяти миллиардов долларов в обмен на территории».

Первая оценка точна и неоспорима. Стоило бы прибавить к этому, что в период правления Пашиняна Ереван потерял свой стратегический козырь — особые отношения с Россией. Можно добавить, что ход военных действий в 2016 году был тоже неблагоприятным для Армении, но российское вмешательство привело к прекращению огня на раннем этапе.

Однако второе обвинение звучит как потакание низшим популистским тенденциям армянского плебса. Надо заметить, что сам действующий премьер Пашинян неоднократно выдвигал облыжные обвинения против Кочаряна. Более того, нынешняя власть создала в соцсетях мощную сеть интернет-амазонок, «интерджаночек», которые безжалостно расправлялись с любыми критиками Никола Воваевича Пашиняна. Используя весь арсенал грязной лексики. С начала войны эти писали, что турки договорились с Кочаряном и напали на Карабах. Следует отметить, что по степени лживости армянские СМИ и соцсети перегнали за последнее время лживые азербайджанские СМИ. А по кипению ненависти не столько к соседям, сколько к внутренним противникам — впереди планеты всей.

Минобороны России Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Тотальная ложь была одним из факторов, приведших к военной катастрофе. Согласно армянским же военным источникам, было зафиксировано около десяти тысяч дезертиров. Эта ошеломляющая цифра (возможно, заниженная) — прямой результат тотального обмана со стороны армянских СМИ и разложившего нацию угарного национализма. Требуется высокая степень безмозглости, чтобы поставить солдат в положение, когда их СМИ сообщают одно, а на фронте они видят совсем другое. Возникает тот уровень недоверия, который приводит к развалу армии. А смрадный национализм с самовиктимизацией — путь к полной потере чувства реальности. Кстати, большинство армянских публицистов по сей день убеждены в том, что было какое-то предательство наверху или предательство со стороны России, или еще что-то, но никак не военное поражение.

Кочарян потакает своим избирателям, когда повторяет в перевернутой форме неправду против самого себя. Низы хотят услышать, что не было военного разгрома, а был таинственный сговор за пять миллиардов долларов. Но этим самым он подливает вонючее горючее в общий самоуничтожительный костер кривды.

Интересно, что второй президент Армении говорит пространно в интервью о тотальной лжи и о ресурсах, брошенных на это. Казалось бы, он прав. Однако придется вспомнить его молчание и истошную ложь верных ему СМИ, которые до конца трубили о победе. В самом конце некоторые из близких ему «писачих» рассказывали об армии спартанцев, которая победоносно сражается, невзирая на предательский сговор с турками со стороны Пашиняна, коего именовали «женщиной с пониженной социальной ответственностью» (это эвфемизм).

Критические пассажи Кочаряна, в основном, убедительны и профессионально обоснованы, но всегда неполны. Пашинян не сумел подготовить армию к войне, но разве нет немалой доли ответственности и на Серже Саргсяне, и на нем самом? Армию готовят ведь не год и не два. Ее слабость видели уже в 2016 году, но не хотели смотреть правде в глаза.

Потеря связи с реальностью — опаснейшая болезнь современной Армении, представляющая угрозу ее существованию. Удушливый чад стадного национализма, ежеминутное обращение к Геноциду привели к полной неспособности к самокритике. Армянские общественные лидеры громко обвиняют своих оппонентов и весь мир, но никогда не признают своих ошибок, а это исключает потепление и движение вперед. Такой атмосфере в немалой степени способствовал Кочарян. Его национализм не наполнен никаким духовным или просто утвердительным содержанием. Этим он мало отличается от действующего премьера. Армянская катастрофа — это дикий национализм, не подкрепленный никакой национальной идеей.

Limegirl Роберт Кочарян

Как поступить Москве в сложившейся ситуации?

С одной стороны, ментально неприемлемый и невозможный Пашинян. Однако именно он гарант выполнения соглашения, инициированного Россией. И «поддержка и энтузиазм миллионов» в Армении — на его стороне. Он существенно популярней Роберта Кочаряна даже после войны.

Кочарян же близкий и уважаемый, но куда он поведет Армению? Понятно, что в Москве он пообещает не менять соглашения в случае прихода к власти. Но поддерживающие его массы — это противники Пашиняна и, собственно, соглашения о прекращении огня. Кочарян будет представлять в политической борьбе всех гипернационалистов и любителей сморода. Просто других сторонников у него нет.

Создалась парадоксальная ситуация: условно прозападное большинство в Армении во главе с Пашиняном приняло пришедшее из Москвы соглашение, а условно пророссийское меньшинство называет это предательским сговором с турками. Кавказ — дело очень тонкое.

И что делать России? Других предводителей там нет…