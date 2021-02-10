Лидер крайне правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен никогда не была ближе к захвату власти во Франции, чем сейчас, пишутПолин де Сент-Реми иНиколя Винокур в статье, вышедшей 9 февраля в европейской версии издания Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

Несмотря на то, что в последние месяцы она была вне особенного пристального общественного внимания, у Ле Пен есть основания для оптимизма. Как показывают предварительные опросы общественного мнения, если бы запланированные на 2022 год выборы проводились сейчас, она не только вышла бы во второй тур против нынешнего президента Эммануэля Макрона, но и выиграла больше голосов, чем когда-либо прежде.

Это означает — к пущей обеспокоенности союзников Макрона, — что в этот раз тактического голосования, которое всегда помогало удерживать Ле Пенов подальше от высших должностей, может быть уже недостаточно.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

Однако чем ближе она к цели, тем острее встает вопрос, сможет ли крайне правый политик сохранить этот импульс и прорваться через препятствия, которые до сих пор сдерживали ее.

В четверг, 12 февраля, Ле Пен «скрестит мечи» в прайм-тайм с министром внутренних дел Жеральдом Дарманином. Внимание к ее выступлению будет пристальным, поскольку четыре года назад тогдашний кандидат Эммануэль Макрон нанес ей сокрушительное поражение во время телевизионных дебатов, что впоследствии негативно сказалось на ее электоральных шансах на последнем отрезке кампании 2017 года.

По словам одного из высокопоставленных официальных лиц «Национального объединения», который пожелал остаться неназванным, возвращение к дебатам в длинном формате с политическими тяжеловесами — это способ реабилитироваться за дебаты 2017 года, которые, по собственному признанию Ле Пен, стали провалом.

«Она не относится к этому легкомысленно», — подчеркнул он.

Этот эпизод стал для нее ударом, и не до конца понятно, полностью ли оправился от него харизматичный ультраправый лидер.

Blandine Le Cain Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен

Кризис инерции

В последние месяцы Ле Пен изо всех сил пыталась найти свою тему. Пока большую часть политического пространства на фоне кризиса с коронавирусом занимало французское правительство, некоторые стали ставить под сомнение ее уровень энергии в партии, которая всегда в значительной степени полагалась на харизму своего лидера.

«Морская пехота — солдат, и когда она за что-то берется, она берется за это с полной отдачей, — отметил представитель «Национального объединения». — Совсем другой вопрос, горит ли у нее внутри тот же огонь или нет».

Ле Пен возглавляет партию почти десять лет и по-прежнему является ее бесспорным лидером, но только потому, что ни одна другая личность не оказалась достаточно умелой или амбициозной, чтобы сломать ее наследственные претензии на высшую должность.

С 2017 года она отошла от борьбы на политическом фронте, уступив место одному из своих молодых помощников, который возглавил избирательную кампанию 2019 года на выборах в Европейский парламент. Так она могла сохранить свой капитал для большой гонки.

Иногда она сама давала повод обвинить ее в том, что ее внимание уходит не на то, например, когда она недавно заявила о том, что получила лицензию заводчика кошек.

Как признают официальные лица партии, кризис с коронавирусом не показал ее сильных сторон, а из-за введенных жестких мер карантина Ле Пен была вынуждена уйти в определенную тень. Одно из преимуществ Ле Пен — ее способность устанавливать связи во время избирательной кампании, когда она на протяжении часов может общаться с жителями депрессивных городов севера Франции, которые стали ее политической вотчиной.

«Ее сила в том, что она звезда», — сказал Франк Аллизио, близкий советник Ле Пен и член совета в регионе Марсель.

«Вы можете совершить поездку с [консервативным политиком] Ксавье Бертраном по Франции, и никого это волновать не будет. Когда же это делает она, ее замечают», — добавил он.

Rassemblementnational.fr Марин Ле Пен общается с гражданами

Большую часть наступающего года предвыборная агитация в форме непосредственного общения с массами будет делом трудным, если не невозможным. Так что Ле Пен не может позволить себе, чтобы ее выступления на телевидении пошли коту под хвост.

Свежий импульс

Однако, несмотря на ее трудности, фортуна, похоже, поворачивается к Ле Пен лицом. Как показал опубликованный недавно опрос Ipsos, в данный момент поддержать лидера крайне правой партии в первом туре президентских выборов 2022 года готовы 26% респондентов — с небольшими вариациями в зависимости от состава. При этом она опередила Макрона в большинстве сценариев. Опрос Harris Interactive, проведенный ранее, дал аналогичные результаты. Это на пять процентов больше, чем ее результат в первом туре выборов 2017 года.

Опрос Ipsos также показал, что во втором туре ее готовы поддержать 44% опрошенных против 56% тех, кто готов проголосовать за Макрона. В 2017 году за Ле Пен свои голоса отдали 34% проголосовавших, тогда как за Макрона — 66%. Согласно ставшим достоянием общественности в результате слива данным по второму туру из опроса Harris Interactive, разрыв между Ле Пен и Макроном будет еще меньше — 52% против 48%, что стало причиной активных пересудов в Париже.

Даже если к опросам, проводившимся далеко до выборов, следует относиться с некоторой долей скепсиса, исследователи говорят, что позиции Ле Пен сильны. По словам Жан-Даниэля Леви, директора департамента политики и общественного мнения Harris Interactive, «Национальное объединение» имеет «чрезвычайно консолидированный электорат, сильный и достаточно стабильный с течением времени».

Волна произошедших в прошлом году террористических атак и последовавшие за этим споры о модели интеграции Франции также сыграли на руку Ле Пен, несмотря на то, что ее в основном обошел и затмил амбициозный министр внутренних дел Макрона.

(сс) Martino C Полиция на месте теракта в Ницце

Дарманин, переманиваемый из консервативной партии «Республиканцы», возглавил беспрецедентные репрессии против исламистских групп после жесткого убийства учителя в октябре. Он также произвел фурор своими жесткими комментариями по поводу неоднозначного направления секуляризма во Франции, известного как laïcité.

Макрон тоже придал большое значение этому вопросу, разработав план борьбы с исламистским радикализмом, включая законопроект, обсуждаемый в парламенте.

Результатом стало ощущение бессмысленности очередных претензий Ле Пен на президентское кресло. Отказавшись от Frexit и некоторого зажигательного тона, который характеризовал прежние позиции ее партии, ее команда больше не предлагает избирателям простой «уникальный аргумент», отделяющий ее от основных конкурентов. Она достигла своей цели по нормализации «Национального объединения» — хотя, возможно, и слишком успешным образом.

«Теперь нас называют «популистами», а не крайне правыми, что лучше», — сказал консерватор, ставший депутатом Европарламента от «Национального объединения» Тьерри Мариани.

«Она больше не пугает людей», — добавил он, имея в виду Ле Пен.

Демонстрируя желание решить проблему миграции, Ле Пен на прошлой неделе заявила, что в случае своего избрания президентом республики она намерена сосредоточить внимание на этом направлении как на приоритетной задаче.

«Моим первым решением станет введение жесткого контроля за иммиграцией … что будет достигнуто благодаря возвращению контроля над нашими границами и нашей визовой политикой», — заявила она в эфире BFM TV.

«Я изменю правила получения гражданства [в настоящее время основанные на месте рождения], чтобы французское гражданство передавалось по наследству или давалось за заслуги», — добавила она.

Мигранты

Республиканский фронт

Тем не менее Ле Пен предстоит преодолеть большое число препятствий, чтобы добраться до президентского Елисейского дворца.

Несмотря на свой огромный успех на европейских выборах, на местных выборах во Франции в 2020 году «Национальное объединение» имело неутешительные результаты, не сумев захватить крупные города, кроме одного. Шесть лет назад их прорыв на муниципальных выборах 2014 года ознаменовал крупную победу партии и ее лидера.

Чтобы набрать политические обороты, Ле Пен потребуется уверенное выступление на региональных выборах, которые в настоящее время запланированы на июнь. «Национальному объединению» никогда не удавалось захватить лидирующие позиции в регионе, хотя близко к этому партия и была в 2015 году, когда Социалистическая партия была вынуждена отказаться от участия в некоторых гонках, чтобы предотвратить победы ультраправых.

Этот шаг, известный как le front républicain (республиканский фронт) во Франции, встал между «Национальным объединением» и большинством высших постов в стране, где многие выборы требуют второго тура голосования, что позволяет противникам партии объединить свои силы для защиты от экстремистов.

И всё же, как показали муниципальные выборы 2014 года, маневр небезопасен. Цель состоит в том, чтобы «в идеале выиграть один регион», как отметил представитель «Национального объединения», по словам которого основным претендентом на это станет Южный избирательный округ Марселя, а также «добиться результатов, близких или равных к достигнутым в 2015 году».

Rassemblementnational.fr Марин Ле Пен в окружении репортеров

Ле Пен также должна будет внимательно следить за некоторыми из своих бывших союзников, в том числе за своей племянницей Марион Марешаль, которая лишь частично покинула большую политику.

«Марион подозревают в подготовке того, что будет после [Марин Ле Пен], в подготовке к провалу Марин Ле Пен», — подчеркнул один из источников.

«Из-за этого создается постоянное состояние напряжения. За каждым ее шагом наблюдает либо сама Марин, либо ее ближайшие помощники», — добавил он.