



Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

После встречи фракции правящего блока «Мой шаг» в Национальном собрании Армении с премьер-министром Николом Пашиняном появилось сообщение, что предложение главы государства о проведении досрочных выборов в парламент не получило положительной реакции парламентской оппозиции. Было отмечено, что «запрос на организацию досрочных выборов не возник и среди широких слоев общественности».

Напомним, что после подписания в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года трехстороннего мирного соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией о прекращении карабахской войны силы армянской оппозиции выступили с требованиями о проведении досрочных парламентских выборов и отставке Пашиняна. Предполагалось, что по мере дальнейшего развития событий давление на правительство будет нарастать. Но такого не происходит по многим причинам. На наш взгляд, главная в том, что существуют важные внешние игроки, не заинтересованные в неконституционном устранении Пашиняна оппозицией. Речь идет, конечно, о России, Азербайджане и опосредовано Турции, которым важна практическая реализация достигнутых договоренностей не только о прекращении огня, но и разблокировке коммуникационных коридоров в регионе. Но даже если в Армении речь идет о конституционном решении вопроса о власти, то на смену Пашиняну пришли бы так называемые силы реванша. Вряд ли они готовы развязать новую войну с Азербайджаном, однако осложнить реализацию договоренностей, в том числе и по гуманитарным вопросам, они способны.

Primeminister.am Никол Пашинян в парламенте Армении

Реализация такого сценария еще более усугубила бы кризис в Армении, который оставляет мало шансов сохранить власть любой политической силе. Хотя и сейчас опросы показывают, что рейтинг партии Пашиняна довольно низкий, он достаточен, чтобы выйти на первое место среди конкурентов. Они поэтому пытаются избежать лишних рисков, будучи неспособными в сложившихся условиях организовать эффективное управление страной. К тому же даже если и состоялись бы досрочные парламентские выборы, они бы не позволили разрядить обстановку в обществе. В этой связи некоторые армянское эксперты утверждают, что на данный момент Пашинян тактически переиграл оппозицию, тем более что его при всём желании причислить к «партии реванша» невозможно. Но, как заявляет депутат от фракции оппозиционной партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян, «сейчас абсолютно не ясна программа действий премьер-министра, ведь он каждую неделю меняет свою повестку», пытаясь в очередной раз выиграть время. Для чего?

Ему необходимо перехватить инициативу в том случае, если администрация нового президента США Джо Байдена, которая считает случившееся в Нагорном Карабахе «провалом политики администрации Дональда Трампа, поскольку в Карабахе и в регионе произошло укрепление позиций России», активизирует свою политику на этом направлении. К Баку у Байдена есть счет: в марте 2020 года заместитель госсекретаря Стивен Биган подписал с Азербайджаном договор, согласно которому США оказывают Баку военную поддержку, а тот обязуется решить карабахский вопрос исключительно дипломатическим путем. Президент Азербайджана Ильхам Алиев слово не сдержал. Что касается Анкары, то она осуществляла свою карабахскую политику, в том числе идя на альянсы с Россией, без консультаций с НАТО. Но как конкретно США будут ломать новую геополитическую конфигурацию в регионе, сказать сложно. Без соответствующей политической опоры в Армении провести свою игру им будет очень сложно, хотя у них есть за что зацепиться: мирное соглашение фиксирует остановку военного противоборства, а дальнейшее обустройство Нагорного Карабаха провисает пока в воздухе. Плюс к этому и «игра в офсайте» Минской группы ОБСЕ, механизм которой США могут пытаться задействовать в своих интересах.

primeminister.am Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и премьер-министр Армении

Одним словом, в Армении как оппозиция, так и Пашинян «застыли в тревожном ожидании»: никто не знает, на кого в будущем следует ориентироваться — на «силы реванша», которые могут поддержать США, или так называемые пророссийские силы, которые должны будут признать новый статус-кво и действовать в соответствии с достигнутыми мирными соглашениями, но которых фактически пока на практике нет. Эти два лагеря объединяет одно: сотрудничество с Пашиняном представляется им политически неперспективным и нецелесообразным, учитывая отсутствие у премьера какой-либо поддержки со стороны общественности, в том числе со стороны силовых структур. Все ждут какой-то новой политической силы и нового внешнеполитического фактора. Пока же прошло очередное заседание трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Армении, Азербайджана и России. Участники обсудили состояние железнодорожных путей, а также возможности автомобильного сообщения в зоне вокруг Нагорного Карабаха. Появились также сообщения о том, что Пашинян намерен посетить Москву. Одним словом, игра продолжается и сохраняются армянские парадоксы.