В сентябре прошлого, 2020 года мною было направлено Открытое письмо президенту Российской Федерации В. В. Путину «О недопустимости игнорирования Дня Победы над Японией», которое широко публиковалось в средствах массовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Война с Японией

В последующем Администрация президента прислала 1 декабря 2020 года ответ на него, который был не по существу поднятой в Открытом письме проблемы (Приложение 1).

Пришлось вторично обратиться к президенту В. В. Путину в связи с тем, что ответы Администрации президента на мое Открытое письмо носят отписочный характер, и была высказана просьба ответить все же по существу поднятой проблемы.

На это Администрация президента «отфутболила» мой запрос на рассмотрение в Министерство обороны Российской Федерации. Последнее, в свою очередь, прислало 21 декабря 2020 года почти аналогичную президентской администрации отписку. Правда, есть все же отличие… Отписка администрации на одной странице, а Минобороны — на двух страницах. По сути все под копирку.

Жуков осматривает разгромленные японские позиции

Вновь направляю президенту Российской Федерации В. В. Путину очередное письмо о том, что поступившие ответы из Администрации президента и Минобороны — это отписки, и вновь прошу президента В. В. Путина ответить по существу поднятой проблемы.

И вот 26 января 2021 года пришел, полагаю, завершающий финишный ответ четырехмесячного марафона — письменного общения с президентом России В. В. Путиным относительно празднования Дня победы над Японией (Приложение 2).

Этот ответ вновь за подписью чиновника Администрации президента и вновь не по существу поднятой мною проблемы в Открытом письме от 8 сентября 2020 года. Более того, он — ответ — повторяет точь-в-точь (под копирку) полученный ранее первый ответ Администрации президента от 1 декабря 2020 года. Справедливости ради все же нашел три отличия: номера писем, даты и подписанты. Первый ответ подписал советник Администрации президента С. Сафьянников, а второй — советник той же Администрации президента К. Аристархов.

Подробно все это привожу с тем, чтобы все, кто задумал обращаться с челобитной письменно к президенту В. В. Путину по государевым делам, знали, какие мытарства их ожидают.

Что же заставляет Кремль так уклончиво отвечать на поставленные мною в Открытом письме простые вопросы?

В нем привлекалось внимание президента России В. В. Путина к игнорированию властями всех уровней празднования ежегодно 3 сентября Дня Победы над Японией, который установлен был как Всенародный праздник Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года. Подчеркивалось, что День Победы над Японией отмечается в КНР, КНДР, Республике Корея, США, Великобритании, Франции, Голландии, Австралии и в других государствах. Все же замечу, что в России только Сахалинская область в соответствии с принятым в свое время региональным законом ежегодно торжественно отмечает 3 сентября как День освобождения Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов.

2-й Дальневосточный фронт. Чтение приказа о победе над Японией. 3 сентября 1945 года

В заключение Открытого письма высказана была просьба к президенту Российской Федерации В. В. Путину информировать общественность, население страны об истинном отношении самого президента России и властей к празднованию ежегодно 3 сентября, как это было и ранее в СССР, Дня Победы над Японией.

И вот спустя четыре месяца после Открытого письмо и обмена за этот период тремя письмами взаимной дополнительной переписки получен 26 января 2021 года окончательный ответ (Приложение 2). К сожалению вновь, не за подписью самого президента В. В. Путина, а за подписью советника Администрации президента А. Аристархова. Но, как объяснили служивые, этот ответ и есть мнение В. В. Путина. Так ли это? Сомневаюсь.

В нем, в частности, сказано: «…Что в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 126 «О внесении изменений в статьи 1 и 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» днем окончания Второй мировой войны установлено 3 сентября. Обоснованием соответствующих изменений в законодательстве послужил Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года, который установил 3 сентября днем всенародного торжества — праздником Победы над Японией, что также отражено на медали «Победа над Японией». Таким образом, подвиг советского народа в Победе над Японией признан на государственном уровне».

Впору провозгласить троекратное, торжественное «УРА! УРА! УРА!» и приступить к подготовке мероприятий с тем, что бы отметить этот день 3 сентября 2021 года во главе с президентом России В. В. Путиным. И желательно провести центральное торжество в городе Южно-Курильске на острове Кунашир.

Marcuch Памятник Русским первооткрывателям Курильских островов на центральной площади Южно-Курильска

Но вот очередная ельцинская загогулина. В упомянутом ответе Администрации президента со ссылкой на установление нового Дня воинской славы России «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» нет главных слов: Победы над Японией.

Вторая мировая война была завершена не сама по себе, а именно в результате Победы над Японией — главным агрессором, союзником и пособником германского фашизма на азиатско-тихоокеанском театре кровопролитной войны. Она унесла около 30 млн человеческих жизней. Вклад Красной армии и всех народов СССР в эту Победу над милитаристской Японией общепризнан во всем мире. Эти слова отчеканены на медали в честь Победы над Японией. Ею гордятся 1,8 миллиона воинов, участвовавших в боях с японскими милитаристами, их бережно хранят внуки и правнуки победителей.

Так почему же власти капиталистической России постоянно игнорируют празднование Дня Победы над Японией? Вновь в угоду японским реваншистам, посягающим на российские Курильские острова, как это было во времена президентства Ельцина? Именно он наложил в свое время президентское вето на законопроект о внесении Дня Победы над Японией в перечень Дней воинской славы России. Мотивировка была у Ельцина совсем не государственная. Дескать, развиваем связи с Японией, и не время для принятия такого закона, который, дескать, осложнит двухсторонние отношения. Вот уж действительно наивно и непатриотично по отношению к своему народу и тем, кто отдал жизнь на полях дальневосточных сражений.

Неофициальная встреча президента РФ Бориса Ельцина и премьер-министра Японии Рютаро Хасимото. 1997. Красноярск

Настала пора президенту России В. В. Путину, считающему себя патриотом, сказав «А» и признав на словах День Победы над Японией, сказать и «Б». Внести следует президенту соответствующую законодательную поправку о том, что «3 сентября День Победы над Японией — День окончания Второй мировой войны» и законно, «железобетонно», как ранее говорил народный артист Российской Федерации В. Л. Машков, праздновать ежегодно эту знаменательную дату. Вот тогда и подчинятся власти всех уровней закону — празднованию ежегодно 3 сентября Дня Победы над Японией. Такое решение президента В. В. Путина, уверен, с энтузиазмом будет воспринято как народами России, так и мировой общественностью. Более того, это решение раз и навсегда отобьет желание тех немногочисленных российских «востоковедов-спецов» и некоторых бывших дипломатов, которые предлагают ценой тех или иных территориальных уступок заключить мифический мирный договор с Японией.