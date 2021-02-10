Во Владивостоке решается судьба 400 бывших сотрудников оборонного предприятия России — завода «Радиоприбор», который был обанкрочен около четырёх лет назад. Производственные мощности перешли в аренду АО «Дубненский машиностроительный завод имени Н. П. Федорова», а коллектив стал частью обособленного подразделения «ДМЗ». Сообщается, что в 2021 году заканчиваются контракты по гособоронзаказу, и уже сейчас коллективу предложено искать новые места работы. Помочь в трудоустройстве обещают местные власти и «ДМЗ», но фактически слаженный, квалифицированный коллектив специалистов «раскидают» по тем предприятиям, где есть вакансии. ИА REGNUM попыталось разобраться в сложившейся ситуации и выяснило, что на 26 февраля 2021 года также назначены торги по продаже «Радиоприбора» как имущественного комплекса. Старейший завод пустят с молотка за сумму чуть более 1,6 млрд рублей.

Vl.ru Митинг в поддержку завода. Работники Радиоприбора во Владивостоке. 21 февраля 2016

О предложениях «ДМЗ» и властей

9 февраля 2021 года начала работу специальная рабочая группа в составе правительства края и арендатора промышленных мощностей «Радиоприбора» — АО «Дубненский машиностроительный завод имени Н. П. Федорова». По сообщению пресс-службы краевой администрации, среди задач группы — помочь коллективу с трудоустройством. Почему же более 400 сотрудникам предприятия потребовался новый работодатель?

Una2704 Здание проходной ДМЗ им. Н. П. Федорова. г.Дубна

Дело в том, что в 2017 году ОАО «Радиоприбор» было обанкрочено. Промышленные мощности предприятия для того, чтобы выполнить государственный оборонный заказ, передали в аренду АО «Дубненский машиностроительный завод имени Н. П. Федорова». Из сообщения краевой администрации следует, что сроки исполнения этих контрактов истекают в 2021 году. Уже сейчас «ДМЗ» предложило работникам готовиться к переходу на новые места работы. Были такие варианты решения вопроса: досрочное расторжение соглашений с выплатой компенсации в размере пятикратной среднемесячной зарплаты, трудоустройство в режиме простоя до окончания срока действия контрактов при сохранении 2/3 зарплаты или переезд в Дубну на работу в «ДМЗ». Краевые власти также готовы помочь с трудоустройством на заводы региона, где есть вакансии.

Dmzdubna.ru ДМЗ им. Н. П. Федорова. г.Дубна

Позиция рабочих «Радиоприбора»

Коллектив «Радиоприбора» ратует за сохранение предприятия и уже обратился к властям с такой просьбой.

«Трудовой коллектив хочет работать на этом заводе», «Люди хотят спасти завод, и возможности в этих обсуждениях спасти его нет», «У нас надежда только одна: чтобы этот вопрос попал куда-нибудь высоко в Москву», «У нас тут не предприятие, а конфетка, всё замечательно, окна пластиковые, на территории клумбы, станки отличные, уникальные, цеха великолепные! Тут специалисты работают высочайшего уровня, у них даже клейма именные есть!», — поделились наболевшим в комментариях ОТР и vl.ru работники предприятия.

Издание vl.ru со ссылкой на членов коллектива сообщило, что в конце ноября 2020 года весь персонал уволили и приняли на работу по срочным договорам, которые заканчиваются 26 ноября 2021 года. Уточнялось также, что объём работ, который мог бы выполнить завод во Владивостоке, планируется передать в Кыштым Челябинской области, на АО «Радиозавод». Официально эти данные «ДМЗ» не комментировало. Лишь краевые власти в комментариях СМИ отмечали, что «ДМЗ», как генподрядчик, принял решение завершить гособоронзаказ на другом предприятии.

5 февраля 2021 года после ознакомления с планами работодателя сотрудники завода вышли на митинг. Тогда же стало известно об обращении коллектива в прокуратуру из-за опасений массовых увольнений. Была организована проверка, о результатах которой пока не сообщалось.

Цитата из видео: Сотрудники «Радиоприбора» вышли на митинг против массовых увольнений. VL.ru. 05.02.2021. Россия Работники Радиоприбора у проходной завода. Владивосток. 2021

Как «Радиоприбор» дошёл до банкротства?

ОАО «Радиоприбор», по данным ЕГРЮЛ, учреждено в июне 1994 года во Владивостоке. Основной вид деятельности — производство боеприпасов и оружия. Уставный капитал — более 131 млн рублей. Учредителем был комитет по управлению государственным имуществом Приморского края. По открытым данным, активы предприятия на март 2014 года оценивались в 333,511 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, завод был соучредителем ряда юрлиц, но действующими на сегодня являются только два из них. Так, ООО «Вертекс» было создано для управления недвижимостью в феврале 2001 года. Среди совладельцев, помимо «Радиоприбора», Леонид Король и Виктор Мосин. А в феврале 2000 года было создано ООО «Научно-производственное предприятие «Энергетик», где долю более 15% имеет «Радиоприбор». Среди совладельцев — девять физлиц. Работает компания в сфере строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

Старейший завод региона начал испытывать трудности в 2014 году. А уже в декабре 2015 года в арбитраж Приморского края поступил первый банкротный иск от кредитора.

5 апреля 2016 года в отношении ОАО «Радиоприбор» ввели процедуру банкротства — наблюдение, временным управляющим утвердили Владимира Тихонова. Из отчёта управляющего по итогам наблюдения следует, что на 31 декабря 2015 года балансовая стоимость имущества завода составляла 3 375 107 000 рублей, а реестр требований кредиторов содержал претензии на сумму 3 358 273 072 рубля. Имелись также обязательства перед коллективом — 1158 работниками.

В мае 2016 года сотрудникам предприятия выдали уведомления о сокращении. Часть коллектива тогда перешла на «ДМЗ», филиалом которого фактически стало предприятие, так как подмосковный завод получил в аренду оборудование и площади «Радиоприбора».

Далее было внешнее управление, а в марте 2017 года завод уже объявили банкротом.

К введению конкурсного производства была проведена инвентаризация. На январь 2017 года активы оценили в 2 071 413 008,67 рубля при 3 096 771 646,1 рубля требований в реестре.

Конкурсное производство продолжается.

Что же дальше? А дальше, если заказов нет и арендатор уйдёт с площадки, оборудование и всё имущество будут пущены с молотка.

Попытки реализовать актив уже предпринимались не раз, но покупателей не нашлось. Тем временем выкупная цена становится все меньше и меньше.

На 26 февраля 2021 года назначены торги по продаже предприятия как имущественного комплекса, включающего земельные участки, здания, оборудование, сырье и всё остальное. Начальная цена лота — 1 664 088 699,84 рубля при «шаге» 5%. При этом, например, ещё в октябре 2020 года на торгах цена превышала 1,848 млрд рублей.

Также на 19 февраля планируется реализовать с торгов долю завода в уставном капитале московского ЗАО «Активные операции». Начальная цена ценных бумаг — 114,75 млн рублей.

Долги предприятия в рамках банкротного дела тем временем растут. На 16 марта назначено заседание по рассмотрению требований «Примсоцбанка» о взыскании 11,76 млн рублей, заявленных как убытки.

О правопреемнике «Радиоприбора»

По данным из единого реестра юридически значимых сведений, правопреемником завода-банкрота является ОАО «Военно-промышленный комплекс «Радиоприбор». Данное юрлицо было создано путём реорганизации в форме выделения в октябре 2011 года. Уставный капитал — 23,37 млн рублей.

В ноябре 2018 года ФНС России в лице ИФНС России по Первомайскому району Владивостока направило банкротный иск в адрес ОАО. А уже в начале декабря 2019 года в отношении должника ввели наблюдение.

В начале декабря 2020 года и это предприятие было объявлено банкротом.

Из отчёта управляющего следует, что на 2018 год балансовая стоимость имущества составляла 18,589 млн рублей. При этом реестр требований содержит претензии лишь на 6 750 148,78 рубля.

3 июня 2021 года суд заслушает отчёт конкурсного управляющего.

Una2704 Орден Трудового Красного Знамени на территории ДМЗ им. Н. П. Федорова. г.Дубна

Об арендаторе и его бенефициарах

Арендатор мощностей «Радиоприбора» — АО «Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова». Его обособленное подразделение во Владивостоке поставлено на учёт в апреле 2017 года.

Из отчёта компании за 2017 год (год подписания арендного договора) следует, что 100% акций в нём принадлежали ОАО «Концерн «РТИ Системы».

На сайте «РТИ» на сегодня предприятие в Дубне всё также фигурирует как часть актива АО «РТИ» (частный российский научно-производственный концерн). Последнее, в свою очередь, входит в состав ПАО АФК «Система». В структуре капитала группы АФК «Система» 59,2% у Владимира Евтушенкова — миллиардера, который в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020» занял 65-е место.

Объявлению о сворачивании работ во Владивостоке предшествовало ещё одно событие — в октябре 2020 года у Дубненского машзавода произошла смена гендиректора. На этот пост был назначен Александр Безруков.