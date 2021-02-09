Обнародованные в последнее время мнения лиц, представляющих интересы экспортеров, звучат как шантаж государства и в его лице — власти. И всё из-за сдерживания сверхприбылей трейдеров сельхозсырья. Видите ли, правительство приняло решение ввести экспортные квоты и на время взять под контроль цены на ряд продуктов питания на внутреннем рынке. Так как всё-таки пандемия, всем тяжело, произошли перекосы и в мировой, и в российской экономике. Однако из уст некоторых экономистов стали звучать мнения о грядущем раскулачивании, а в качестве параллели с событиями 100-летней давности приводится мнение о том, что якобы «в ущерб селянам у них пытаются административно, по предельным ценам, установленным чиновниками, изымать урожай». Отчего еще больше стало возникать впечатление, что рост цен как-то подозрительно точно совпал со сроками раскрутки господином Навальным протестных настроений в России. Хотя с самого начала всей этой истории с ростом цен Владимир Путин и призывал бороться с этим фактором, заметим, существующими в рыночной экономике — рыночными методами, и объяснял, почему возникла ситуация с подорожанием продуктов, указывая на незамеченную рядом профильных министерств ошибку, а именно задвоение программ господдержки. Впрочем, сразу же была и обозначена позиция правительства: госрегулирование цен применяется в качестве временного инструмента. Так что к чему разыгралась вся последующая истерия экспертов вокруг предполагаемых ими нарушений рыночного баланса, остается только догадываться. С одной стороны, она может объясняться нежеланием экспортеров ограничиваться широкими возможностями получения прибылей с возникшим после пандемии ростом спроса на продовольствие на мировом рынке, и их, как мы уже не раз подчеркивали, можно понять: бизнес есть бизнес. А с другой, если выстраивать параллели, укладывающиеся в логику таких экспертов, то риторика о раскулачивании близко соседствует с риторикой навальнят о репрессиях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Овощной прилавок

Между тем сложно не заметить усилий производителей, добившихся импортозамещения в сфере производства продуктов питания. Но добились ли они этих успехов без государственной поддержки? На то есть однозначный ответ — нет! Во всем мире и в России тоже — сельхозпроизводству выжить без государственной помощи сложно. Куда сложнее российской продукции было выйти на мировой рынок. Именно господдержка позволила российскому продовольствию обрести конкурентоспособность. И вот сегодня возникла известная всем ситуация. Звучат предположения, что в результате ограничения цен возникнет дисбаланс, который приведет к последующему росту цен или дефициту товаров. Но очевидно, что если после снятия ограничений цены вырастут за предельно допускаемое постановлением правительства пороговое значение, то тогда придется снова вводить ограничения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Глава Национального союза экспортеров продовольствия Дмитрий Булатов в статье издания «Коммерсантъ» задается вопросом: «Почему, если нужно кого-то поддержать, нужно кого-то придушить?» Производитель, предупредил он, если ему сужать рынки сбыта, будет либо сокращать производство, либо займется производством других культур, что «не очень координируется» с целью по увеличению экспорта сельхозпродукции до $45 млрд. Для решения этой проблемы Дмитрий Булатов предлагает ввести субсидии для внутренних переработчиков агросырья — по его словам, с этим предложением отраслевое сообщество уже выступало, однако понимания пока не нашло. Как говорится, «удивительное рядом». Всегда рядом. Как будто забывают эксперты, что господдержка в том или ином её виде была и есть: и для производителей, и для переработчиков, и для экспортеров. А цены растут. Причем производители-экспортеры в одном лице пользуются и той, и другой. И все равно мало. И все равно плохо. Возникает вопрос: а поладить с собственной маржой бизнес не пробовал? А вложить часть маржи от экспорта, а не с внутреннего рынка, в расширение производственных мощностей бизнес пробовал?

Duma.gov.ru Максим Решетников

Глава Минэкономики России Максим Решетников в ходе своего выступления в Госдуме сообщил, что падение инвестиций в основной капитал РФ к концу 2020 года составило 4,3%. По его словам, как передает агентство Интерфакс, в нынешних условиях это все же хороший показатель — ведомство предполагало просадку на 6,6%. То есть все прекрасно понимают нынешние сложности пандемийного периода. Никто истерики по поводу снижения бизнесом инвестиций в основной капитал не поднимает. Но ведь бизнес, если он намерен развиваться дальше, как раз и должен озадачиться инвестициями в основной капитал, особенно тот, который больше других получил прибыли от расширения экспортных возможностей на фоне роста мировых цен. Разве государство не дало в свое время в руки бизнеса «удочку» и даже «наживку», не создало стартовых условий для проникновения российских товаров на международный рынок?!

Да, нужно повышать доходы граждан. Никто не спорит. На этот аргумент сейчас также активно налегают представители экспортеров и производителей. Но так в рыночной экономике разве задача повышения доходов населения только на государстве лежит? Или перекосы, когда речь заходит о соцобязательствах, все-таки бизнесом допускаются? Очевидно, что допускаются! Потому как повышение заработных плат будет означать повышение операционных расходов и, как следствие — новый виток роста цен на выпускаемую продукцию.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Очень хотелось бы, чтобы диалог бизнеса и государства по ситуации с ростом цен развивался в объективном русле, и главное — мирном. Так как раздуваемая сегодня бизнесом истерия, та, что уже стала наполняться риторикой о раскулачивании, может до добра не довести. Подобная риторика может обернуться против бизнеса. Сегодня на улицы выходят митинговать поклонники Навального. А завтра могут выйти люди «ЗА раскулачивание бизнеса». Ведь у каждой «медали» всегда есть две стороны.