В истории, как известно, всё движется по спирали, однако сейчас вращение ускорилось до неисторических интервалов. Совсем недавно, в ночь на 9 февраля 2016 года, в Москве строительная техника уничтожила множество объектов несанкционированной торговли. Массовый демонтаж ларьков, павильонов, а иногда и целых строений острые языки назвали «ночью длинных ковшей».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Впрочем, случившееся поставило лишь жирную точку в череде менее заметных событий, закрутивших разболтавшиеся гайки розничной торговли. Место лихих базаров из 90-х захватили сети, тотально вытесняя из розницы тех, кто не выдерживал конкуренции. И не все, кто лишился работы, нашли новое место на рынке труда.

И вот, ровно через пять лет, как по закладке в календаре, 9 февраля 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин рекомендовал регионам оказать содействие розничной торговле, открыть новые рынки и ярмарки в многолюдных местах.

«Подписано распоряжение, которым регионам рекомендовано содействовать организации розничных рынков и ярмарок — безусловно, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе и рекомендаций санитарных врачей. Необходимо создать максимально благоприятный режим для тех, кто продаёт продукты питания со своего огорода или из фермерского хозяйства. Выделять им удобные места для развозной торговли, устранять административные барьеры, помогать с получением разрешений и оформлением договоров. Такая поддержка позволит продавцам сельскохозяйственной продукции быстрее восстановить и развивать свой бизнес, а покупателям — приобретать качественные продукты питания по невысоким ценам и недалеко от дома», — заявил Мишустин на совещании с заместителями.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

В целом регионам рекомендовали обеспечить максимальную доступность торговых точек для покупателей, увеличить количество рынков, ярмарок и торговых объектов.

Почему правительство идёт на эти меры? Во-первых, чтобы вернуть к жизни малый бизнес, который после «ночи» и сопутствовавших событий переживал не лучшие времена. Розничная торговля — основное направление для него в любой стране. Во-вторых, эта мера позволяет поддержать рынок труда, по которому ударила пандемия. Торговля имеет нескончаемые возможности множить вакансии, что сейчас как никогда кстати. В-третьих, решение поможет местным производителям, которым сложно пробиться в монополизировавшие розницу сети. Отчасти об этом говорит акцент, сделанный Мишустиным на местах для торговцев продукцией с собственных хозяйств — фермеров и садоводов. Наверняка преференции получат и другие местные производители.

Можно ли говорить о смене курса, грядущих проблемах сетей и политических потерях мэра Москвы Сергея Собянина, вставшего когда-то во главе атаки на несанкционированный бизнес? Пока о таких последствиях говорить нельзя. Текст рекомендаций носит общий характер, и перспективы не совсем видны. Кроме того, новая мелкая розница вряд ли сможет восстановиться по прежним лекалам. Местами торговли станут не самострои, а выделенные властями зоны торговли, внутри которых можно соблюсти порядок. Уже не существует и прежней системы закупок, крупных оптовых складов, которые умерли вместе с нелегальной торговлей. Очевидно, что взаимосвязи будут создаваться по новым принципам. И пока масштабы не вырастут до ощутимых объёмов, торговым сетям нет смысла думать об угрозах утерянных выручек.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

Как может выглядеть восстановление мелкой розницы? По всей видимости, речь, в первую очередь, идёт об уличной торговле, например, о рынках выходного дня. Возможно, предстоит их укрупнение и развитие. Например, в некоторых городах специально для торговцев перекрывают проходные улицы, и вместо потока автомобилей выстраиваются лотки и палатки. Не исключено, получат развитие проекты, наподобие продовольственных или фермерских рынков в районах городов или гастрономического квартала, открытого в центре Москвы. Скорее всего, от региональных и муниципальных властей в правительстве РФ ожидают изобретательности и нестандартных решений, которые позволят решить сразу несколько задач.