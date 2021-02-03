Маленькие кошмары большого города: обзор игры Little Nightmares II
Студия Tarsier знакома большинству геймеров по красочным играм серии LittleBigPlanet о похождениях озорного человечка Сэкбоя. Тем удивительнее, что первый по-настоящему большой проект шведских разработчиков под названием Little Nightmares так сильно отличался по настроению от их предыдущих работ. Мрачное, гнетущее и крайне интригующее приключение крохотной девочки в огромном пугающем мире нагоняло страху куда убедительнее дорогих хоррор-фильмов и постоянно ставило перед геймерами вопрос: кто же настоящий монстр в этой истории?
И геймеры, и критики встретили первую часть Little Nightmares восторженными отзывами: она трогала до глубины души, вынуждала мурашки стройными рядами маршировать по коже и не отпускала до финальных титров — которые оставляли перед игроками куда больше вопросов, чем ответов. Неудивительно, что Tarsier Studios решила расширить вселенную игры и выпустить полноценный сиквел, который не только расскажет фанатам о судьбе уже полюбившейся героини, но и представит новую историю от лица другого, не менее колоритного персонажа.
Новые герои, старые проблемы
Нашего нового протагониста зовут Моно. Это загадочный худощавый мальчик, который носит на голове бумажный пакет, довольно ловко орудует топором и перемещается между экранами ламповых телевизоров. Очередной «скачок» выбрасывает героя на опушку тёмного леса и не оставляет другой дороги — только вперёд, сквозь хитроумно расставленные капканы, смертоносные пули Охотника и другие препятствия, то и дело встречающиеся на пути. Ничего не поделаешь, придётся полагаться исключительно на собственную незаметность, сноровку и умение решать простенькие головоломки с участием всевозможных предметов местного интерьера.
Если вы играли в первую часть «Кошмариков», то никаких сюрпризов не встретите. Геймплейно Моно ничем не отличается от главной героини первой части и обладает примерно тем же набором навыков: быстро бегает, высоко прыгает и ловко карабкается по разным поверхностям. Правда, в тех ситуациях, где девочка предпочла бы убежать от некрупных противников, мальчик может схватиться за топор или кувалду и наказать непрошеного нарушителя спокойствия. Полноценными сражениями такие эпизоды назвать не получится, однако они будоражат кровь и добавляют игре новой динамической глубины. В подобных стычках нужно действовать быстро и наверняка, ведь любое неверное движение может привести к безвременной кончине протагониста — особенно с учётом того, насколько чувствительно реагирует на любые команды местное управление.
Другим приятным нововведением станет наличие полноценного спутника, управляемого искусственным интеллектом. Почти в самом начале игры Моно встретит Шестую (ту самую девочку из первой части), и герои продолжат своё путешествие вместе. В большинстве эпизодов такое «командное» прохождение отлично дополняет геймплей и решение головоломок. Шестая поможет Моно забраться на ранее недоступную высоту, поймает после неудачного падения и покажет, куда нужно идти. А, если заплутает сама девочка, то её всегда можно взять за руку или позвать с другого конца комнаты. Суть действий при этом нисколько не меняется: герои всё ещё прячутся, лазают по отвесным стенам и со всех ног несутся прочь от огромных чудовищ. Однако к любому из этих процессов добавляется щепотка спокойствия и уверенности в своих силах — всё же выживать вдвоём не так страшно, как в одиночку.
Город, который никогда не спит
Если в первой части Little Nightmares игроки путешествовали по огромному кораблю, то в сиквеле для исследований откроется целый город: со своей особой визуальной стилистикой, запоминающимися жителями и уникальными локациями. В одном из эпизодов Моно и Шестая пройдут «курс обучения» в местной школе, в другом прогуляются по больнице, в третьем — увидят квартиры многоэтажных домов изнутри. Каждый следующий уровень будет дарить непохожие на предыдущие впечатления и встречать новыми неожиданными опасностями.
Приятно видеть, с какой любовью и вниманием к деталям разработчики наполняют местный мир. Любой, даже самый крохотный и, казалось бы, незначительный предмет интерьера в Little Nightmares II рассказывает свою собственную историю и позволяет изучить город и порядки его жителей. А ещё эти небольшие мазки на общем полотне локации действительно нагоняют жути: разбросанные по углам туфли и детские игрушки; ампутированные кукольные конечности, свисающие с потолка; обезображенные люди у экранов телевизоров — все эти элементы рождают в голове целый список вопросов о том, «как вообще всё это работает», и при этом не дают никаких ответов.
Поэтому к каждой комнате, каждому встреченному персонажу и каждому предмету окружения стоит приглядываться с особой внимательностью. Где-то вы обнаружите для себя полезную подсказку для дальнейшего прохождения, где-то найдёте зацепку для общего понимания мрачной концепции местного мира, а где-то просто сможете полюбоваться красотами и получите дополнительный повод похвалить работу дизайнеров Tarsier Studios — в игре так много завораживающих пейзажей, что скриншоты с изображением любого из них рискуют надолго обосноваться в вашей личной галерее.
Стоит также отметить, что в сиквеле разработчикам удалось идеально рассчитать хронометраж на прохождение каждой локации — ни одна из них не успевает надоесть и оставляет после себя лишь восторг от только что полученных эмоций: как позитивных, так и не очень. Если в первой части Little Nightmares игрок мог подустать от металлических обшивок и мрачно-гнетущей обстановки нижних этажей Чрева, то здесь на подобное просто не хватает времени. А отдельные эпизоды (в особенности школу и больницу) я бы с удовольствием поизучал ещё пару часов.
Монстры внутри
Куда сильнее локаций, главных героев и общего сюжета в первой части Little Nightmares многим геймерам понравились местные антагонисты — огромные, гротескные и наводящие ужас обитатели Чрева. Каждая встреча с очередным таким «боссом» превращалась не только в сложное испытание с точки зрения игровой механики, но и в настоящую проверку на прочность самого игрока. Длиннорукий Сторож, жестокие Братья-Повара, коварная Хозяйка и неуловимая Бабушка из дополнения — любой из них знал, как заинтересовать и запугать одновременно, приковывая внимание запоминающимся дизайном и уникальным поведением.
К счастью, чудища из второй части «Кошмариков» ничуть не уступают своим предшественникам. Чего стоит только Учительница, способная вытягивать свою длинную шею на расстояние в несколько десятков метров, чтобы следить за непослушными детьми в школе. Или Санитар из больницы, который перемещается по потолку, словно огромное насекомое, и готовится цепкими лапами схватить пробегающего мимо пациента. Каждое их появление — будь то самый первый «выход на сцену» или финальное сражение с протагонистами — превращается в маленький и отменно срежиссированный фильм ужасов, во время показа которого за здоровье главного героя переживаешь как за своё собственное.
Но, конечно же, самые пугающие эпизоды игры снова связаны не с огромными монстрами и не с рядовыми противниками на уровнях. Они связаны с дуэтом маленьких протагонистов, каждый из которых скрывает страшную тайну и не спешит поделиться ею с окружающим миром. Если вы хорошо помните концовку оригинального проекта, то с первых минут прохождения будете пристально следить за всеми действиями Шестой и ждать, когда же девочка покажет своё истинное лицо. Однако за дружбой двух героев и их трогательным взаимодействием то и дело забываешь о каком-либо подвохе. И лишь перед финальными титрами снова получаешь оглушительное напоминание о том, что в мире Little Nightmares нельзя верить никому. В особенности хрупким детишкам, невинность которых поначалу не вызывает никаких сомнений.
Маленькие, но удаленькие кошмары
Little Nightmares II — это достойный пример сильного продолжения, которое по всем фронтам старается превзойти оригинальное произведение. Сиквел не отличается от первоисточника по продолжительности, однако поднимает планку качества во всём, что касается наполнения — он разнообразнее, изобретательнее, красивее и страшнее первой части. Кажется, Tarsier Studios окончательно утвердила свою рабочую формулу хорошей игры, обладающей не только уникальным лицом, но и интригующим миром, в устройстве которого хочется разбираться.
Остаётся лишь надеяться, что в ближайшие месяцы преданных фанатов франшизы будет ждать сюжетное дополнение (а лучше несколько дополнений), которое прольёт свет на некоторые тайны персонажей игры и позволит в очередной раз оказаться в самом центре мрачного приключения о выживании маленького человечка в большом мире.