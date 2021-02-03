Студия Tarsier знакома большинству геймеров по красочным играм серии LittleBigPlanet о похождениях озорного человечка Сэкбоя. Тем удивительнее, что первый по-настоящему большой проект шведских разработчиков под названием Little Nightmares так сильно отличался по настроению от их предыдущих работ. Мрачное, гнетущее и крайне интригующее приключение крохотной девочки в огромном пугающем мире нагоняло страху куда убедительнее дорогих хоррор-фильмов и постоянно ставило перед геймерами вопрос: кто же настоящий монстр в этой истории?

Иван Шилов ИА REGNUM Little Nightmares II

И геймеры, и критики встретили первую часть Little Nightmares восторженными отзывами: она трогала до глубины души, вынуждала мурашки стройными рядами маршировать по коже и не отпускала до финальных титров — которые оставляли перед игроками куда больше вопросов, чем ответов. Неудивительно, что Tarsier Studios решила расширить вселенную игры и выпустить полноценный сиквел, который не только расскажет фанатам о судьбе уже полюбившейся героини, но и представит новую историю от лица другого, не менее колоритного персонажа.

Скриншот из игры Little Nightmares II. Версия для Xbox Series X Litlle Nightmares II

Скриншот из игры Little Nightmares II. Версия для Xbox Series X Litlle Nightmares II

Новые герои, старые проблемы

Нашего нового протагониста зовут Моно. Это загадочный худощавый мальчик, который носит на голове бумажный пакет, довольно ловко орудует топором и перемещается между экранами ламповых телевизоров. Очередной «скачок» выбрасывает героя на опушку тёмного леса и не оставляет другой дороги — только вперёд, сквозь хитроумно расставленные капканы, смертоносные пули Охотника и другие препятствия, то и дело встречающиеся на пути. Ничего не поделаешь, придётся полагаться исключительно на собственную незаметность, сноровку и умение решать простенькие головоломки с участием всевозможных предметов местного интерьера.

Если вы играли в первую часть «Кошмариков», то никаких сюрпризов не встретите. Геймплейно Моно ничем не отличается от главной героини первой части и обладает примерно тем же набором навыков: быстро бегает, высоко прыгает и ловко карабкается по разным поверхностям. Правда, в тех ситуациях, где девочка предпочла бы убежать от некрупных противников, мальчик может схватиться за топор или кувалду и наказать непрошеного нарушителя спокойствия. Полноценными сражениями такие эпизоды назвать не получится, однако они будоражат кровь и добавляют игре новой динамической глубины. В подобных стычках нужно действовать быстро и наверняка, ведь любое неверное движение может привести к безвременной кончине протагониста — особенно с учётом того, насколько чувствительно реагирует на любые команды местное управление.

Скриншот из игры Little Nightmares II. Версия для Xbox Series X Litlle Nightmares II

Скриншот из игры Little Nightmares II. Версия для Xbox Series X Litlle Nightmares II

Другим приятным нововведением станет наличие полноценного спутника, управляемого искусственным интеллектом. Почти в самом начале игры Моно встретит Шестую (ту самую девочку из первой части), и герои продолжат своё путешествие вместе. В большинстве эпизодов такое «командное» прохождение отлично дополняет геймплей и решение головоломок. Шестая поможет Моно забраться на ранее недоступную высоту, поймает после неудачного падения и покажет, куда нужно идти. А, если заплутает сама девочка, то её всегда можно взять за руку или позвать с другого конца комнаты. Суть действий при этом нисколько не меняется: герои всё ещё прячутся, лазают по отвесным стенам и со всех ног несутся прочь от огромных чудовищ. Однако к любому из этих процессов добавляется щепотка спокойствия и уверенности в своих силах — всё же выживать вдвоём не так страшно, как в одиночку.

Город, который никогда не спит

Если в первой части Little Nightmares игроки путешествовали по огромному кораблю, то в сиквеле для исследований откроется целый город: со своей особой визуальной стилистикой, запоминающимися жителями и уникальными локациями. В одном из эпизодов Моно и Шестая пройдут «курс обучения» в местной школе, в другом прогуляются по больнице, в третьем — увидят квартиры многоэтажных домов изнутри. Каждый следующий уровень будет дарить непохожие на предыдущие впечатления и встречать новыми неожиданными опасностями.

Скриншот из игры Little Nightmares II. Версия для Xbox Series X Litlle Nightmares II

Скриншот из игры Little Nightmares II. Версия для Xbox Series X Litlle Nightmares II

Приятно видеть, с какой любовью и вниманием к деталям разработчики наполняют местный мир. Любой, даже самый крохотный и, казалось бы, незначительный предмет интерьера в Little Nightmares II рассказывает свою собственную историю и позволяет изучить город и порядки его жителей. А ещё эти небольшие мазки на общем полотне локации действительно нагоняют жути: разбросанные по углам туфли и детские игрушки; ампутированные кукольные конечности, свисающие с потолка; обезображенные люди у экранов телевизоров — все эти элементы рождают в голове целый список вопросов о том, «как вообще всё это работает», и при этом не дают никаких ответов.

Поэтому к каждой комнате, каждому встреченному персонажу и каждому предмету окружения стоит приглядываться с особой внимательностью. Где-то вы обнаружите для себя полезную подсказку для дальнейшего прохождения, где-то найдёте зацепку для общего понимания мрачной концепции местного мира, а где-то просто сможете полюбоваться красотами и получите дополнительный повод похвалить работу дизайнеров Tarsier Studios — в игре так много завораживающих пейзажей, что скриншоты с изображением любого из них рискуют надолго обосноваться в вашей личной галерее.

Скриншот из игры Little Nightmares II. Версия для Xbox Series X Litlle Nightmares II

Скриншот из игры Little Nightmares II. Версия для Xbox Series X Litlle Nightmares II

Стоит также отметить, что в сиквеле разработчикам удалось идеально рассчитать хронометраж на прохождение каждой локации — ни одна из них не успевает надоесть и оставляет после себя лишь восторг от только что полученных эмоций: как позитивных, так и не очень. Если в первой части Little Nightmares игрок мог подустать от металлических обшивок и мрачно-гнетущей обстановки нижних этажей Чрева, то здесь на подобное просто не хватает времени. А отдельные эпизоды (в особенности школу и больницу) я бы с удовольствием поизучал ещё пару часов.

Монстры внутри

Куда сильнее локаций, главных героев и общего сюжета в первой части Little Nightmares многим геймерам понравились местные антагонисты — огромные, гротескные и наводящие ужас обитатели Чрева. Каждая встреча с очередным таким «боссом» превращалась не только в сложное испытание с точки зрения игровой механики, но и в настоящую проверку на прочность самого игрока. Длиннорукий Сторож, жестокие Братья-Повара, коварная Хозяйка и неуловимая Бабушка из дополнения — любой из них знал, как заинтересовать и запугать одновременно, приковывая внимание запоминающимся дизайном и уникальным поведением.

Скриншот из игры Little Nightmares II. Версия для Xbox Series X Litlle Nightmares II

К счастью, чудища из второй части «Кошмариков» ничуть не уступают своим предшественникам. Чего стоит только Учительница, способная вытягивать свою длинную шею на расстояние в несколько десятков метров, чтобы следить за непослушными детьми в школе. Или Санитар из больницы, который перемещается по потолку, словно огромное насекомое, и готовится цепкими лапами схватить пробегающего мимо пациента. Каждое их появление — будь то самый первый «выход на сцену» или финальное сражение с протагонистами — превращается в маленький и отменно срежиссированный фильм ужасов, во время показа которого за здоровье главного героя переживаешь как за своё собственное.

Но, конечно же, самые пугающие эпизоды игры снова связаны не с огромными монстрами и не с рядовыми противниками на уровнях. Они связаны с дуэтом маленьких протагонистов, каждый из которых скрывает страшную тайну и не спешит поделиться ею с окружающим миром. Если вы хорошо помните концовку оригинального проекта, то с первых минут прохождения будете пристально следить за всеми действиями Шестой и ждать, когда же девочка покажет своё истинное лицо. Однако за дружбой двух героев и их трогательным взаимодействием то и дело забываешь о каком-либо подвохе. И лишь перед финальными титрами снова получаешь оглушительное напоминание о том, что в мире Little Nightmares нельзя верить никому. В особенности хрупким детишкам, невинность которых поначалу не вызывает никаких сомнений.

Скриншот из игры Little Nightmares II. Версия для Xbox Series X Litlle Nightmares II

Маленькие, но удаленькие кошмары

Little Nightmares II — это достойный пример сильного продолжения, которое по всем фронтам старается превзойти оригинальное произведение. Сиквел не отличается от первоисточника по продолжительности, однако поднимает планку качества во всём, что касается наполнения — он разнообразнее, изобретательнее, красивее и страшнее первой части. Кажется, Tarsier Studios окончательно утвердила свою рабочую формулу хорошей игры, обладающей не только уникальным лицом, но и интригующим миром, в устройстве которого хочется разбираться.

Остаётся лишь надеяться, что в ближайшие месяцы преданных фанатов франшизы будет ждать сюжетное дополнение (а лучше несколько дополнений), которое прольёт свет на некоторые тайны персонажей игры и позволит в очередной раз оказаться в самом центре мрачного приключения о выживании маленького человечка в большом мире.