



Александр Горбаруков ИА REGNUM Анджей Дуда

Накануне виртуального саммита лидеров Центрально-Восточной Европы и Китая в формате «17 + 1» Майкл Карпентер, советник президента США Джо Байдена по внешней политике, в своем блоге сделал несколько загадочную запись: «Любопытно будет посмотреть, сколько европейских государств, поддерживающих инициативу «Троеморье», примут подход «обычное дело» в отношении к предстоящему саммиту «17+1» с Китаем». И хотя Карпентер никого не назвал вслух, в свой адрес это приняла Польша.

Дело в том, что страны Центрально-Восточной Европы расколоты по вопросу сотрудничества с Китаем. Так, сознательно уровень своего участия в саммите понизили республики Прибалтики, а также Словакия и Румыния, которые, по мнению портала EURACTIV. pl, «после смены правительств в 2020 году проводят явно проамериканскую политику». Что касается Варшавы, то от ее имени выступит президент Польши Анджей Дуда. Как заявил госсекретарь канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский, всё дело в принципе: «Ничего важного, что происходит в Центрально-Восточной Европе, не может происходить без участия Польши». Но если говорить конкретно, то, по словам Щерского, его шеф сделает во время выступления акцент на необходимости прагматичного сотрудничества с Китаем, особенно в контексте преодоления экономических последствий пандемии коронавируса. Дуда «очень четко подчеркнет, что мы рассчитываем на открытие китайских рынков для польского экспорта, включая сельскохозяйственную продукцию. Мы надеемся, что в ближайшем будущем здесь появится значительный прогресс и торговые барьеры китайская сторона постепенно устранит». И далее: «Каждая страна, включая Польшу, имеет право на индивидуальный путь для достижения своих экономических целей в отношениях с Китаем и создания для этого необходимых условий».

Prezydent.pl Эх, яблочко, куда ж ты котишься...

Однако еще во второй половине 2020 года в варшавском салоне царили иные настроения. Карпентер не случайно связал инициативу «Троеморье» с форматом «17+1». В середине сентября прошлого года госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления в Atlantic Council назвал угрозой странам инициативы «Троеморья» в первую очередь «китайскую коммунистическую партию». Эта реплика Помпео фактически являлась ответом на опубликованную в середине августа в польских изданиях статью посла КНР Лю Гуанъюаня, в которой тот не только польстил Польше, назвав ее лидером формата «17+1», но и проявил интерес к инициативе «Троеморье». По мнению китайского дипломата, ее «можно полностью интегрировать с проектом «Один пояс, один путь», что подразумевает помощь Пекина в развитии национальной инфраструктуры. Но польские власти тогда переживали романтические отношения с президентом США Дональдом Трампом, активно игравшим против Китая. В защиту польско-китайских отношений пытались выступить глава МИД Польши Яцек Чапутович и министр сельского хозяйства Ян Ардановский. Последнего, кстати, беспокоило как раз то, что Пекин может ограничить экспорт польских продуктов питания на китайский рынок. Однако после визита Помпео в Варшаву 15 августа, бунт был подавлен: 20 августа написал заявление об отставке Чапутович, 6 октября — Ардановский.

Ситуация изменилась после поражения Трампа. Воспользовавшись смутой переходного периода в Вашингтоне, под нажимом Берлина в Брюсселе под конец декабря 2020 года согласовали основные пункты инвестиционного соглашения ЕС — Китай, переговоры по которому продолжались семь лет. Попытки главы МИД Польши Збигнева Рау оспорить это решение под предлогом необходимости сверить позиции с новой американской администрацией успехами не увенчались. Более того, польская фронда не была замечена в США. Белый дом и Госдепартамент игнорировали Варшаву, единственным на сегодня чиновником, который связался со своими польскими коллегами, является глава Совета национальной безопасности США Джейк Салливан, что в Варшаве энтузиазма не вызывает. На этом фоне укрепляется диалог между Брюсселем и Пекином. В понедельник, 8 февраля, после того, как накануне Байден пообещал противостоять китайцам, глава МИД КНР Ван И вышел на верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и призвал Евросоюз действовать «независимо и автономно». Судя по всему, эти слова нашли понимание как в Брюсселе, так и в Берлине и Париже. Для Польши это означает возврат худшего кошмара, когда о поляках говорили за их спинами. И нет разницы, что такое происходит сейчас в диалоге с Китаем, а не Россией.

(сс) European Parliament Жозеп Боррель

Поэтому Варшава пытается выстроить собственный сепаратный канал связи с Пекином и привлечь на свою сторону как можно больше стран Центрально-Восточной Европы, опасаясь, что в противном случае ее на этом треке обойдет и маргинализирует немецко-французский тандем. Но это приведет к тому, что Польше придется иметь дело с расколом в формате «17+1», где уже некоторые государства встают на позиции США. Между тем госсекретарь Энтони Блинкен и Салливан подтвердили, что Вашингтон продолжит антикитайский курс Трампа и будет создавать альянс стран против Пекина. Если в Польше не поймут намеков, то вполне возможно, что следующим шагом администрации Байдена станет удар по инициативе «Троеморье», на которую польский правящий лагерь возлагал и возлагает большие надежды. Похоже, что Варшаве вскоре предстоит иметь неприятный разговор с Вашингтоном, а также, что тоже не исключено, с Брюсселем.