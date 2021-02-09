Бабушкинский районный суд Москвы отправил в колонию строгого режима на 13 с половиной лет бывшего замдиректора Спецстроя России Александра Мордовца. Срок получил и бывший гендиректор, собственник фирмы-подрядчика Олег Щуров. Оба фигуранта проходили по делу, связанному с коррупционными преступлениями при строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области, о котором ещё в 2019 году Владимир Путин сказал, что там «воруют сотнями миллионов». Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован. ИА REGNUM проанализировало детали дела и выяснило интересные факты.

Иван Шилов ИА REGNUM

Напомним, на сегодня в Амурской области реализуется вторая очередь масштабного проекта в сфере оборонно-промышленного комплекса. В результате на «Восточном» должны появиться два стартовых стола для запуска ракет-носителей класса «Ангара». В ноябре 2019 года во время совещания президент РФ Владимир Путин жёстко раскритиковал ситуацию на космодроме и потребовал работать прозрачно, добавив, что вместо этого «воруют сотнями миллионов».

Government.ru Александр Мордовец. Бывший замдиректор Спецстроя России

Дело чиновника Спецстроя

В июне 2013 года — апреле 2017 года Александр Мордовец занимал ряд высоких должностей в Спецстрое России и в силу служебных обязанностей должен был координировать работы, связанные с созданием космодрома «Восточный».

Следствие считает, а решение суда это подтвердило, что в январе 2014 года — апреле 2017 года Мордовец при подписании договора поставки и подряда с ООО «Строймонолит-14» на производство строительно-монтажных работ технического комплекса космодрома «Восточный» допустил злоупотребление должностными полномочиями. А это, в свою очередь, по данным следователей, повлекло материальный ущерб государству в размере 120 млн рублей. Помимо этого, фигуранту вменяют взятку от бывшего директора фирмы, которая составила 32,3 млн рублей.

Мордовец решением суда приговорён к 13 годам шести месяцам колонии строгого режима, штрафу свыше 97 млн рублей, а также лишен права занимать должности муниципальной, государственной службы на шесть лет и воинского звания «полковник запаса». Щуров тем же приговором отправлен в колонию строгого режима на 13 лет и должен выплатить штраф в том же размере. Лишили бизнесмена и права занимать посты на госслужбе. Солидарно с обоих фигурантов взыскали и весь причинённый ущерб.

Напомним, в 2016—2018 годы уже расследовались уголовные дела в отношении высокопоставленных сотрудников Спецстроя РФ и по ряду из них были вынесены обвинительные приговоры.

Roscosmos.ru Стройка. Космодрома Восточный

О контракте и бизнесмене-фигуранте

Упомянутый в материалах следствия Олег Щуров в период вменяемых эпизодов был директором ООО «Строймонолит-14».

Анализ ЕГРЮЛ показал, что есть две фирмы с таким названием и обе связаны через собственника — Олега Щурова. Обе работают в сфере строительства.

Первая компания была учреждена в декабре 2011 года и на сегодня находится в стадии банкротства. В ней Олег Юрьевич Щуров — единственный владелец. В выписке ЕГРЮЛ относительно конкурсного управляющего имеется запись о дисквалификации сроком до 27 апреля 2021 года. При этом обанкрочена компания была в декабре 2017 года, а иск был подан в августе 2016 года.

Второй актив с тем же названием — ООО «Строймонолит-14» был учрежден в июне 2004 года, а в июне 2017 года он был ликвидирован после процедуры банкротства. У этого ООО с 2010 года в ЕГРЮЛ числится совладелец — Павел Бажин. В активе последнего имеется действующая фирма, работающая в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставления технических консультаций в этих областях.

По данным сайта «Госрасходы», у первого ООО «Строймонолит-14» было заключено три госконтракта, два из которых — с ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «ГУСС» «Дальспецстрой» при Спецстрое России»). Оба контракта были подписаны 17 марта 2015 года, и оба как с единственным поставщиком. Сумма первого — 1 702 074,48 рубля, второго — 82 761 588,25 рубля. При этом на сайте госуслуг данных об этих контрактах нет, детали неизвестны.

В бизнес-портфеле Олега Щурова были доли ещё в четырёх юрлицах, но все на сегодня ликвидированы. Среди них — ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Флаг империи», работавшее в 2010—2014 годы для капиталовложений в собственность (руководил фирмой нынешний президент одного из московских благотворительных фондов). Совладельцем актива была Елена Викторовна Табакова, чьи данные совпадают с данными президента Национального союза заказчиков и поставщиков (специалистов в сфере закупок), созданного в ноябре 2015 года в Санкт-Петербурге. Среди соучредителей этого союза отметился уже известный Павел Бажин.

Была в активе Олега Щурова и доля, а также пост гендиректора в ООО «Инвестиционно-строительная компания «Вектор», которое работало как управляющая фирма для холдинга. Существовала она с октября 2007 года по март 2019 года. Совладельцами общества совместно с Щуровым были Эдуард Мин и Сергей Александрович Мордовец (знакомая фамилия, не правда ли?)

Roscosmos.ru Схема космодрома Восточный на перспективу до 2030 года

Дела судебные

В 2016 году ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» выиграл у «Строймонолит-14» иск о взыскании 3,1 млн рублей долга. Из материалов этого дела известно, что в мае 2015 года между сторонами был подписан контракт на поставку товарного бетона и растворной смеси. Его цена составляла 24 717 458 рублей 82 копейки. В базе госконтрактов он не фигурировал.

В 2017 году ФГУП взыскал с той же фирмы 299 тыс. рублей. И уже из этого дела известно о другом контракте, которого также нет в системе госзакупок. Он был подписан в июне 2015 года на оказание услуги по предоставлению дорожно-строительной техники с обслуживающим персоналом на объекты заказчика по строительству космодрома «Восточный». Сумма контракта неизвестна.

В 2018 году с иском о взыскании 5,2 млн рублей за проживание рабочих в 2015 году к подрядчику обратилось ФГУП «Главное военно-строительное управление №6» в лице филиала «Космодром «Восточный», но иск вернули, так как ООО уже было под наблюдением — на первом этапе процедуры несостоятельности.