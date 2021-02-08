



Иван Шилов ИА REGNUM

Какие есть аргументы в пользу того, что в новом десятилетии судьба европейской интеграции, а значит и Европы, будет решаться именно в Центральной Европе? Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал еще в 2017 году, что до сих пор жители Центральной Европы считали Европу своим будущим, но теперь видят, что именно они являются будущим Европы. Такие высказывания указывали на изменения настроений в Европе.

Новое десятилетие в Европе начинается с серьезных вызовов, связанных с пандемией и глобальным потеплением. Европейский союз разработал стратегии борьбы с этими проблемами, которые могут быть более эффективно реализованы совместно, чем каждой страной отдельно. Удастся выработать похожий механизм действий в случае миграции? Просвещенный мейнстрим на Западе континента говорит об основных правах для беженцев и все более либеральных правах личности. В свою очередь, Виктор Орбан говорит о семье, нации и христианстве.

(сс) European People's Party Виктор Орбан

Однако в Центральной Европе меня особенно интересует ее культурное разнообразие, индивидуальное и общественное сопротивление против деления мира на черное и белое.

После мирных революций 1989 и 1990 гг., которые дали возможность развитию демократии и рыночной экономики в Центральной Европе, привели к «концу истории», размышления о культурном пространстве, известном как Mitteleuropa, казались чем-то излишними. Тогда казалось, что в Европе все происходит идеально, или, наконец, станет таковым — это лишь вопрос времени. А как это выглядит сегодня?

Новое десятилетие для Центральной Европы начинается при не самых хороших обстоятельствах. Три десятилетия не было идеологического разделения в Европе, однако политическую, экономическую и социальную ситуацию в Европе решает только Запад континента. Одна из стран вышла из ЕС, что сделало немецко-французскую ось центром европейской политики. Страны Центральной Европы входят в различные союзы и интеграционные проекты, но в каждом из них кажутся, скорее, периферией. Они являются интересными партнерами для России, Китая и США, но имеют ограниченное пространство для действий даже внутри ЕС.

Несмотря на это, или именно поэтому будущее Европы будет решаться в ближайшие годы в Центральной Европе. Самая важная задача Евросоюза, стремящегося укрепить свое геополитическое положение — это инициировать реформу, направленную на преодоление разделов Восток — Запад и Север — Юг, характеризующих политику Центральной Европы. Столкнувшись с этом вызовом, Европа вместо спора о «европейских ценностях» может опереться на мысли и достижения таких европейцев Центральной Европы, как Адам Михник и Иоанн Павел II, Вацлав Гавел и Вацлав Клаус. Допустимы ли в ЕС разные взгляды стран-членов на тему сохранения государственного суверенитета? Насколько возможны потенциальные различия? Как можно организовать демократию в странах ЕС?

Сегодня Европейскому союзу больше, чем когда-либо раньше, не хватает конституции. Это предложение может вызвать удивление. Однако я считаю, что именно европейцы Центральной Европы должны добиваться дискуссии на тему конституции, а также сами должны выдвинуть предложения по этому вопросу на уже запланированной конференции, посвященной обсуждению будущего Европы. В 2004 году именно страны Центральной Европы — Литва, Венгрия и Словения — первыми ратифицировали тогдашний конституционный договор, который в конечном итоге не вступил в силу. Сегодня Центральная Европа может внести значительный вклад в развитие ЕС своего статуса геополитической державы в будущем мировом порядке.

(сс) ŽupaBA VUCBA Словения

В дебатах о будущем Европы необходим новый подход, согласно которому Центральная Европа не будет периферией. Этого нельзя достичь путем ограничения правила единогласия. После решений о кредитах в ЕС и увеличения средств для Европейской комиссии, получаемых непосредственно из налогов, необходимы конкретные действия, позволяющие Европе противостоять вызовам будущего. Необходима некая доза оптимизма: если страны Западных Балкан станут новыми членами ЕС, а Российская Федерация — надежным геополитическим партнером, тогда появится реальный шанс, что новое десятилетие окажется очень хорошим для Центральной Европы.

Автор — австрийский дипломат и историк, в 1990 — 1995 годах был генеральным консулом в Кракове. Текст предоставлен в рамках проекта «Десятилетие Центральной Европы», осуществляемого совместно с Варшавской фондовой биржей.