В 2021 год не все заемщики вступили с приличной личной кредитной историей. Как сообщает издание «Известия», ряды злостных неплательщиков по займам пополнились на 2,4 млн человек. Всего в 2020 году приставы рассмотрели 12,9 млн дел о взыскании кредитной задолженности. Сумма долгов в результате судебных решений о взыскании долгов в пользу банков за год увеличилась незначительно — на 100 млн рублей, составив 2,7 млрд. В ЦБ РФ отметили, что доля просроченных кредитов выросла на 1,5% составив 9%. Показатель, по мнению регулятора финрынка, является не критичным. При этом эксперты, опрошенные изданием, говорят, что реальную картину последствий пандемийного 2020 года только предстоит увидеть. Так, по мнению президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, рост количества производств, находящихся в работе у сотрудников ФССП, произошло в первую очередь за счет тех, кто перестал обслуживать кредиты еще в 2019 году.

Винсент Ван Гог. Бедняки и деньги. 1882

Между тем оценка ЦБ РФ более оптимистичная: по данным регулятора, прирост потребительских кредитов в прошлому году составил всего 9,2%, что существенно ниже показателя 2019 года (20,9%). Из‑за неопределенности, связанной с пандемией, банки снизили долю одобряемых займов, также как и граждане отнеслись к новым обязательствам осто­рожнее. Не произошло, несмотря на опасения, и значительного ухудшения качества кредитов. В том числе позитивно сказались принятые регулятором меры по реструктуризации кредитов: всего с конца марта было реструктурировано кредитов на сум­му около 6,8 трлн рублей, или 10% портфеля банков.

В середине января проектом «Федресурс» были озвучены данные общей статистики, отражающей последствия ковидной пандемии: количество банкротств граждан в России за прошедший 2020 год в процентном соотношении увеличилось почти на 73%. Суды признали несостоятельными 119 тыс. физлиц, включая индивидуальных предпринимателей, доля которых в общем списке банкротов физлиц составила 1,1% или 1 тыс. 368 единиц. В то же время внесудебную процедуру списания долгов, запущенную осенью прошлого года, проходят более 1,8 тыс. россиян. Напомним, в начале августа «Российская газета» сообщала, что Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 сентября списать безнадежные долги малоимущих граждан. Речь идет о сумме долга размером от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Такие заемщики могут подать заявление о своем банкротстве — бесплатно и без суда. Долги могут быть списаны по результатам прекращения исполнительного производства при отсутствии у должника денег и имущества.

Между тем, говорилось о том, что доля обанкротившихся ИП может оказаться больше в силу отсутствия на данный момент информации у арбитражных управляющих, которые вносят подобные данные в базу. Тогда эксперты отмечали, что пока рост таких данных обусловлен популярностью механизма, на самом же деле более реальная картина последствий пандемии проявится только в этом году. Вот и сейчас Эльман Мехтиев, как пишет издание, настаивает на той точке зрения, что должники 2020-го появятся в работе службы судебных приставов, скорее всего, уже в этом году. По его словам, в пик пандемии каждый второй заемщик в той или иной мере испытывал трудности с погашением, и далеко не каждый смог претендовать на кредитные каникулы. Сейчас причины неплатежей, говорит эксперт, носят достаточно объективный характер: 70−80% дефолтов связаны с финансовыми трудностями и снижением дохода граждан. На текущий момент порядка 8 млн заемщиков имеют просрочку объемом почти 900 млрд рублей. В среднем ежегодно их количество увеличивается на 500 тысяч. Пока не понятно, сколько граждан смогут продолжать качественно обслуживать долг после окончания послаблений. Тем не менее в текущем году, по оптимистичному сценарию, рост просроченной задолженности, а вместе с ней и количества должников продолжится, но темпы увеличения будут ниже тех же показателей 2020 года.