



Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

В Турции правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и ее младший союзник — Партия националистического движения (ПНД) — делают всё возможное, чтобы запугать студентов Босфорского университета, заявивших, что они «не хотят назначенного ректора». Президент Турции и лидер ПСР Реджеп Тайип Эрдоган сравнил с «террористами» студентов, потребовавших выборов ректора.

Эрдоган вопросил: «Кто вы — студенты или террористы, пытавшиеся атаковать ректорский кабинет?». Хотя никто этот кабинет не атаковал. Заявления председателя ПНД Девлета Бахчели прозвучали еще жестче. В ответ на призыв лидера оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Кемаля Кылычдароглу немедленно освободить «сыновей Турции, чтобы положить конец созданному вами напряжению», Бахчели парировал: «У Турции нет подобных сыновей. Бандиты, ухватившиеся за Босфорский университет, бросают вызов нашей стране». Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сказал интересную фразу: «Должны ли выборы ректора быть такими уж демократичными? Нет».

В различных городах Турции арестовали и допросили около 950 человек, принимавших участие в протестах по поводу Босфорского университета или поддержавших протесты. Полиция проявила жесткость по отношению к студентам в Измире. Сообщается о задержании как минимум 70 человек. Полицейские совершали набеги на студенческие кампусы и арестовали 159 человек. Студенты и преподаватели Босфорского университета заявляют, что не собираются прибегать к насилию. Они требуют отставки недавно назначенного ректора Булу, чья профессорская диссертация оказалась поддельной. В противном случае акции будут продолжены. По мнению преподавателей и студентов, как сам Булу, так и способ его назначения, вызывают вопросы.

ISAF Headquarters Public Affairs Offic Турецкие полицейские из подразделения по борьбе с терроризмом

Однако правительство не намерено повторить ситуацию, подобную многодневным протестам в парке Гези. Даже политическим партиям не дали выйти на улицу или сделать каких-либо заявлений в поддержку студентов. ПСР не утруждает себя тем, чтобы «выслушать» студентов и преподавателей. Эрдоган сравнил студентов Босфорского университета с террористами и пообещал, что «эта страна не будет страной, которой правят террористы, мы ни за что не допустим этого. Мы делаем и продолжим делать всё, что необходимо. В этой стране больше не повторятся события парка Гези». Тем временем 1970 ученых, назвавших себя «учеными мира», критиковавших ограничение прав и свобод в стране, были уволены, некоторые из них арестованы.

К сожалению, власть прибегает к насилию. Абсолютная власть развращает, так оно и произошло. ПСР расширяет давление на различные слои населения, ограничивает свободы и ослабляет принципы демократии. Правящая партия вслед за ухудшением внутренней ситуации в стране, действует и за рубежом. Freedom House в докладе «Транснациональное давление» раскрыл случаи похищения режимом оппозиционных лиц за границей, что нарушает международное право. Говорится, что за этими операциями стоит Национальная разведывательная организация Турции (MİT). Начиная с попытки переворота 15 июля 2016 года и по сей день турецкое правительство проводит действия, которые привели к тому, что в 17 странах похитили как минимум 58 человек.

Freedom House отмечает, что для облегчения незаконной перевозки в Турцию журналистов, писателей или лиц, занимавших важные государственные посты, подкупались сотрудники органов безопасности в Африке, Европе и Азии, это продолжается и в настоящее время. В докладе говорится: «Проводимая турецким государством политика по оказанию давления за пределами ее национальных границ обращает на себя внимание своей интенсивностью, географическим охватом и внезапным стремительным развитием. После попытки государственного переворота в июле 2016 года режим преследовал людей, которых считает своими врагами, как минимум в 31 стране в Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. Примечательным является практика «незаконных выдворений», которая приводила к выдаче людей без суда и по надуманным основаниям из тех стран, на власти которых нацелилось турецкое правительство и MİT.

Freedom House зафиксировала 58 таких выдворений начиная с 2014 года. Но не вызывает сомнений, что фактическое число выдворений превышает число задокументированных случаев. Действия Анкары изначально были нацелены на людей, связанных с движением Фетхуллаха Гюлена, которое Анкара обвинила в попытке переворота. Однако в последнее время вслед за гюленистами стали хватать курдов и левоцентристов. Турция скатывается к авторитаризму. Резкие разногласия, которые отражают раскол внутри диаспор и самой Турции на националистов турецких и курдских, разделение на левоцентристов и исламистов, лишь усугубляют ситуацию и приводят к деструктивной политизации прежних нейтральных групп.

Фетхуллах Гюлен

Основной тактикой правительственных операций за пределами Турции стало ограничение передвижения оппозиционеров, их задержание и незаконные экстрадиции. Анкара заявила, что из 27 стран возвращено 116 человек, связанных с попыткой переворота. Эрдоган, переметнувшийся от прежнего умеренного курса к жесткому турецко-исламскому национализму, используя правительственные ресурсы, укрепил свои связи с турецкими националистическими группировками, проживающими в других странах. Одной из таких группировок стала банда Osmanen Germania, которую немецкие власти запретили в 2018 году, обвинив в шпионаже и угрозах в отношении проживающих в Германии турецких изгнанников. Управление по делам религии Турции, контролировавшее имамов и мечети, принадлежавшие диаспоре, превратилось в инструмент наблюдения за теми, кто находится в изгнании.

Взяв за образец систему разноцветных уведомлений Интерпола, Анкара опубликовала свой список «разыскиваемых за связь с терроризмом», в котором содержится почти тысяча подозреваемых. Большинство из них обвинено в связи с РПК. Однако добавлены и члены движения Гюлена, левоцентристских групп. Для маскировки туда же внесли в некоторых случаях джихадистов типа боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Согласно докладу Freedom House, все 110 случаев физических репрессий, совершенных турецким правительством за границей, включали обвинения в терроризме. Важный нюанс: высокопоставленные турецкие чиновники открыто взяли на себя ответственность за проведение операций по похищению людей, связанных с движением Гюлена, похвалив роль MİT в этом деле.