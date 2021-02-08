Папа Римский Франциск считает, что СМИ должны содействовать объективному взгляду, передаетVatican News (Ватикан). Понтифик встретился с представителями Catholic News Service (CNS), издания Конференции католического епископата США (USCCB), по случаю столетия со дня его основания. В обращении к американским журналистам папа отметил, что вот уже на протяжении ста лет CNS вносит неоценимый вклад, предоставляя англоязычному миру информацию о миссии Церкви, направленной на возвещение Евангелия и свидетельство любви Божьей в Иисусе Христе: «В эпоху, когда новостями легко манипулируют, а дезинформация широко распространена, вы стремитесь доносить правду согласно вашему девизу — «информируя точно и справедливо». Франциск призвал журналистов развивать диалог и честную коммуникацию между людьми и общинами: «Нам нужны средства массовой информации, способные помочь людям — особенно молодежи — отличать добро от зла, выносить здравые суждения, основанные на ясном и беспристрастном изложении фактов, а также ценить укрепление справедливости, социальной гармонии и уважения к нашему общему дому».

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Граждане России выражают свое недовольство и — за редким исключением — делают это мирно, отметил в интервью L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) глава Конференции католического епископата в России архиепископ Паоло Пецци. Он считает, что власти должны прислушаться к голосу народа и дать конкретные ответы. При этом монсеньор заявил, что считает роль Робин Гуда, которую Запад приписывает Навальному, несколько преувеличенной. Вместе с тем люди от государства ждут убедительных ответов. Недовольство протестующих следует воспринимать всерьез, их нельзя игнорировать, как будто их не существует.

Архиепископ Паоло Пецци

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион сравнил Навального с Лениным, информирует KatolickaAgencjaInformacyjna (Варшава, Польша). В интервью телеканалу «Россия-24» он сравнил нынешнюю ситуацию с беспорядками 1917 года, незадолго до Октябрьской революции, когда «постоянно появлялись всевозможные агитаторы, одни дома, другие за границей, в мирной Швейцарии, откуда они организовали беспорядки в России, откуда Ленин вернулся на родину, чтобы начать революцию, и мы знаем, к чему это привело». В свою очередь патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил ТАСС, что «существует проблема негативного внешнего воздействия на нашу молодежь». Этим «влияниям необходимо противопоставить правильное мышление и правильные убеждения, которые могут эффективно остановить любые деструктивные влияния». Митрополит Псковский Тихон также напомнил о временах большевистской революции, предупредив о последствиях, которые может иметь эскалация протестов.

Российская вакцина Sputnik V, к которой западные страны долгое время относились с подозрением, была признана медицинским журналом The Lancet эффективной на 91,6%, опередив некоторые другие вакцины по своим характеристикам и простоте хранения, пишет La Croix (Париж, Франция). Публикация вызвала волну интереса к Sputnik V во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что готова использовать ее, последовали также заявления со стороны Франции и Испании. Остается один вопрос: не подорвет ли это инициативу правительства Германии угрожать России санкциями после ареста российского оппозиционера Алексея Навального? Европейский союз уже пообещал 25 января ввести новые санкции против Москвы, если администрация Владимира Путина продолжит репрессии против оппозиции. Но ЕС хочет избежать политизации вакцины Sputnik V. «Идея о том, что Евросоюз поставит политику выше кризиса здравоохранения, есть то, чего страны — члены ЕС не могут себе позволить», — говорит Кароль Гримо Поттер, геополитик и эксперт по России.

Чикагский кардинал Блейз Купич может приземлиться в Ватикане, рассказывает CatholicNewsAgency (Инглвуд, США). 30 января Купич встретился с папой Франциском. Подробностей об их разговоре не было, хотя эксперты указали на то, что за несколько дней до того Купич публично раскритиковал официальное заявление Конференции католического епископата США (USCCB) по поводу инаугурации президента Джо Байдена. Источники в Риме пояснили агентству, что Купич встретился с понтификом не по этой причине, а потому, что кардинала могут назначить префектом Конгрегации по делам епископов вместо кардинала Марка Уэлле, достигшего пенсионного возраста. Префект этой конгрегации имеет значительное влияние, подчеркнул один из источников: «Он не только играет важную роль в процессе назначения епископов, но и является тем редким членом Римской курии, который регулярно, почти каждую субботу, встречается со Святейшим отцом».

Блейз Джозеф Супич

СМИ разыгрывают конфликт между Байденом и американскими епископами, и это вредит обеим сторонам, полагает America (Нью-Йорк, США). После спорного заявления Конференции католического епископата США (USCCB) по поводу инаугурации президента были выпущены и другие релизы. В ряде случаев выражается поддержка определенных шагов Байдена (по миграционным вопросам, охране окружающей среды, борьбы с расовой дискриминации), в других осуждают его (защита жизни и аборты, планирование семьи, гендерная политика). Это показывает, что епископы способны соглашаться с одними решениями администрации и в то же время противостоять другим. Однако средства массовой информации, а также консервативные и либеральные комментаторы объединились, чтобы разыграть интригу между американскими епископами и Байденом. Хотя верно, что конфликт существует, игнорирование случаев согласия — это игнорирование фактов. Что плохо для администрации, плохо для епископов и плохо для страны.

Архиепископ Янгона кардинал Чарльз Маунг Бо выступил с воззванием к политическим силам и народу Мьянмы после военного переворота: иерарх просит избежать нового кровопролития и вернуться к диалогу, передает Vatican News (Ватикан). Он пытается восстановить ход последних событий и понять, что же пошло не так после 2015 года, когда именно благодаря армии народ смог осуществить мирный переход власти к избранному правительству, вызывая восхищение у всего мира. Вооруженные силы «пообещали мир и подлинную демократию», теперь же они захватили власть в одностороннем порядке. «Обвинения в фальсификации выборов можно было обсудить в присутствии нейтральных наблюдателей», — считает иерарх. Он убежден, что обещание провести новые демократические выборы могут вызывать доверие, только если они сопровождаются действиями, выражающими любовь к народу. Но вместо этого мы становимся свидетелями арестов депутатов Национальной демократической лиги, а также писателей, активистов и молодежи: кардинал требует их освобождения.

В рамках кампании, развернутой шиитским политиком Муктадой ас-Садром по защите христиан, у которых незаконно отобрали имущество в последние годы, 38 объектов недвижимости (земли и дома) уже возвращены владельцам, сообщает Agenzia Fides (Ватикан). В среду, 3 февраля, Хаким аль-Замили, близкий к ас-Садру, подчеркнул, что число незаконных экспроприаций собственности христиан — граждан Ирака резко выросло с 2003 года после военной интервенции в страну коалиции под руководством США, приведшей к свержению режима Саддама Хусейна.

Terrasanta.net (Милан, Италия) оценивает новый восточный экспресс из Турции в Пакистан. Анкара, Тегеран и Исламабад объявили о строительстве железнодорожной линии, которая соединит Турцию с Пакистаном через Иран. Сначала по рельсам будут ходить грузовые поезда, а затем и пассажирские поезда. От новой дороги больше всего может выиграть Тегеран, который готовится подписать стратегический договор на 400 миллиардов долларов с Пекином. Китай заинтересован в развитии центра региональных связей, а Иран и сам по себе готовит новую железнодорожную сеть с Афганистаном с прицелом на Туркмению, Таджикистан и Киргизию. Выигрыш Пакистана в том, что линия позже должна продлиться до китайского Синьцзяна. Наконец, Турция получает возможность усилить свою позицию западного терминала в азиатской торговле. Новая дорога позволит Анкаре игнорировать, насколько это возможно, контролируемые Египтом маршруты. Проблема в том, как найти средства на реализацию проекта, который стоит 8,2 миллиарда долларов, деньги хотят попросить у Китая, но Пекин требует дополнительных гарантий. Помимо того, железнодорожная ветка пройдет по опасным территориям, что делает ее легкой мишенью для нападений, расправ и захвата заложников.

Ady.az Открытие маршрута Баку-Тбилиси-Карс

Германия будет заботиться о хороших отношениях с США, Россией и Китаем — и этим внешняя политика Берлина отличается от политики других стран, которые ориентированы только в одном направлении. Об этом в интервью Nasz dziennik (Варшава, Польша) заявил политолог Кшиштоф Кавенцкий. А вот внешняя политика Польши ведется слишком схематично, однобоко, односторонне. Варшаве нужно расширить спектр возможностей. Складывается впечатление, говорит Кавенцкий, что польская политика — это отсылка к действиям крупных игроков, таких как Германия, США или Европейский союз. Но в Польше нет попытки разработать более независимую и более всеобъемлющую политику. Возьмем, к примеру, польско-российские отношения, которые, помимо исторического контекста, заморожены. Между тем отношения между Польшей и Россией важны по историческим, геополитическим и экономическим причинам. «И я думаю, что здесь у нас должно хватить смелости мыслить независимо и действовать в интересах Польши», — подчеркнул политолог.

Патриарх Иерусалимский Феофил III проявил солидарность с Сербской православной церковью в связи с косовским вопросом, пишет Kath.net (Линц, Австрия). После того как Израиль и Косово официально установили дипломатические отношения, резкой критике этот шаг подверг Белград. В интервью сербской газете Kurir Феофил III подтвердил свою солидарность с Сербией и Сербской православной церковью, заявив: «Для нас Косово и Метохия — сербский Иерусалим». Он выразил надежду на то, что православные сербы выстоят и преуспеют в сохранении своих мест отправления культа и «святынь в Косово и Метохии».

Архиепископия Гранады передала храм Русской православной церкви, рассказывает KATHPRESS (Вена, Австрия). Речь идет о католической церкви Святого Варфоломея Сан-Бартоломео XVI века в испанской провинции Гранада. Чему не обрадовался Константинопольский патриархат, который не признает юрисдикцию Московского патриархата на Пиренейском полуострове. На церемонии передачи храма присутствовали архиепископ Гранады Франсиско Хавьер Мартинес и архиепископ Мадридский и Лиссабонский Нестор. В своем обращении Нестор выразил глубокую признательность католическому архиепископу за давние добрые отношения с Русской православной церковью. Передача бывшего католического храма, который посвящен тезке константинопольского патриарха Варфоломея, епархии Московского патриархата рассматривается на Фанаре как «грубая ошибка», если не «враждебный акт» со стороны архиепископа Фернандеса.

В здании католического храма (латинский обряд) Христа Царя Вселенной в Хмельницком создан музей русско-украинской войны, информирует CREDO (Каменец-Подольский, Украина). «Идея создания этого музея, — рассказал изданию настоятель прихода отец Николай Лучинский, — вынашивалась долгое время. Я не раз ездил в зону АТО/ООС и видел, в каких условиях живут люди там, где война. Видел и мог сравнивать с тем, что вижу здесь. Окончательно решение созрело во время последней поездки в ноябре прошлого года. Сейчас мало говорят о войне, но наши солдаты погибают, несмотря на так называемое перемирие. И, как мне кажется, падает морально-патриотический дух, особенно среди молодежи. Я и решил выложить все то, что привез с войны, чтобы люди это видели, чтобы помочь им осознать, что война не закончились, что она продолжается, и что они должны быть благодарны тем, кто нас защищает, за то, что мы этой войны не видим».

Борис Мавлютов Костёл Христа Царя Вселенной в Хмельницком

Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия) сообщает о том, что визит папы Франциска в Россию не стоит на повестке отношений Русской православной и Католической церкви. Об этом председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион рассказал в интервью сербской газете «Вечерние новости». Иларион отметил, что нынешний понтифик, как и его предшественники, уже посещал ряд государств, входящих в зону канонической ответственности РПЦ. «Каждый раз этот вопрос прорабатывается с учетом специфических обстоятельств конкретных стран. Важно учитывать, что первостепенное значение здесь имеет сохранение подчас хрупких и деликатных межконфессиональных балансов», — подчеркнул он.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».