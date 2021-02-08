Так или иначе, но военные в Мьянме всегда всё решали. И теперь, когда после многих лет они сняли маску постепенной демократизации, пойдя на захват власти и аресты гражданского руководства страны, на Западе начинают раздаваться призывы к тому, чтобы наказать страну санкциями и международной изоляцией. Было бы ошибкой прислушиваться к ним, пишетБрахма Челлани в статье, вышедшей 5 февраля на портале Project Syndicate.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Мьянмы

«Мьянманской весне» пришел конец, а это означает, что отныне все страны континентальной Юго-Восточной Азии — Таиланд, Лаос, Камбоджа, Вьетнам и Мьянма — находятся под авторитарным правлением, как и их гигантский северный сосед Китай. Более того, отказ от демократизации в Мьянме является напоминанием о том, что демократия вряд ли сможет пустить корни там, где свои позиции прочно удерживают авторитарные лидеры и институты.

Учитывая это, можно сказать, что любые карательные меры против страны так и останутся лишь выражением со стороны демократических стран своего разочарования в связи с произошедшим. При этом давление на страну станет препятствием экономической либерализации и развитию гражданского общества Мьянмы, а также поставит крест на достигнутом прогрессе в сторону более тесного взаимодействия с демократическими государствами. Как и раньше, основная тяжесть санкций ляжет на плечи обычных граждан, а не генералов.

Перемещенный народ рохинджа в Мьянме

Подобный сценарий можно считать вполне реалистичным. Президент США Джо Байден предупредил, что действия военных «потребуют немедленного пересмотра наших законов о санкциях», за чем последуют «соответствующие шаги». Однако Байдену следовало бы подумать о том, как вводимые по инициативе США санкции в прошлом толкали Мьянму в стратегические объятия Китая, обостряя проблемы региональной безопасности.

Санкции — инструмент грубый. Глава армии Таиланда при поддержке все более непопулярного короля остался у власти после переворота в 2014 году. Если Соединенные Штаты могут вести дела с Таиландом, где для репрессий против продемократических протестующих стали использовать даже закон об оскорблении монарха для заключения в тюрьму тех, кто критикует королевскую семью, зачем требовать от соседней Мьянмы более высоких стандартов?

Точно так же США, Индия, Япония и другие страны установили тесные связи в области обороны с Вьетнамом, власть в котором принадлежит коммунистам. В свою очередь, США хвастаются тем, что в последние годы они установили «надежное партнерство в области безопасности» с Ханоем. Только открыв каналы связи и сотрудничая с генералами Мьянмы, демократические державы могут надеяться повлиять на развитие событий в стратегически важной стране.

В последнее десятилетие, когда в Мьянме начался переходный период к демократии, Запад забыл о необходимости налаживания тесных отношений со стоящей за ним силой — с военными. Вместо этого США и Великобритания по большей части сосредоточили свое внимание на Аунг Сан Су Чжи, придавая ей лично значение большее, чем самой цели укрепления отношений. От подобного пренебрежения военными не отказались даже после того, как Аунг Сан Су Чжи попала в немилость из-за мусульман-рохинджа, многие из которых бежали в Бангладеш или в Индию во время жестокой военной кампании по борьбе с боевиками-джихадистами, проводившими партизанские вылазки.

Аунг Сан Су Чжи

Читайте также: Strategist: Почему с рохинджа в Мьянме случилось то, что случилось?

В конечном счете односторонний подход Запада и поспособствовал произошедшему недавно государственному перевороту. Сегодня США мало влияют на вооруженные силы Мьянмы. Лидер государственного переворота генерал Мин Аунг Хлаинг и его заместитель генерал Со Вин 14 месяцев назад подверглись санкциям США из-за преследования рохинджа. При этом в ответ на массовые задержания мусульман в Синьцзяне, которые в Вашингтоне назвали «геноцидом», США пощадили высокопоставленных китайских военных и партийных чиновников, введя против низших чиновников КНР в значительной степени символические санкции.

Несмотря на их неравномерную эффективность и непредсказуемые последствия, санкции остаются излюбленным — и чрезмерно используемым — инструментом западной дипломатии, особенно когда речь идет о маленьких «детях» в глобальном районе. Незападные демократии, напротив, предпочитают конструктивное взаимодействие.

У Японии, например, есть программа партнерства с вооруженными силами Мьянмы, которая включает поддержку в наращивании обороноспособности и подготовки. Точно так же связи Индии с Мьянмой в области обороны распространяются на совместные учения и операции и поставки военной техники. Недавно Нью-Дели подарил своему соседу первую подводную лодку. Такие связи также направлены на противодействие поставкам Китая оружия и другой помощи повстанцам из индейских племен через контролируемую повстанцами северную Мьянму.

Санкции без взаимодействия никогда не работали. В 2010 году, когда США придерживались только санкционного подхода к Мьянме, президент Барак Обама подверг критике политику Индии, которая следовала курсом конструктивного взаимодействия с этой страной. Но через несколько месяцев Обама начал практически аналогичную политику, которая увенчалась его историческим визитом в Мьянму в 2012 году.

Барак Обама и Хиллари Клинтон с Аунг Сан Су Чжи и ее сотрудниками в Янгоне. Во втором ряду второй справа — Вин Мьин. 19 ноября 2012 года

Жесточайшие санкции, которые США вводили с конца 1980-х годов, открыли дверь для Китая, который стал доминирующим торговым партнером и инвестором Мьянмы. Но в 2011 году смелая приостановка Мьянмой скандального китайского мегапроекта, плотины «Мицонэ», стала переломным моментом для демократического преобразования страны. Это привело к развитию событий, которые уменьшили зависимость Мьянмы от Китая, сбалансировали ее внешнюю политику и стимулировали внутренние реформы.

Сегодня ничто не сыграет на руку Китаю больше, чем новые усилия США по изоляции Мьянмы, которая служит Китаю стратегическими воротами в Индийский океан и важным источником природных ресурсов. По сути, из-за возобновления санкций и изоляции Мьянма может превратиться в еще один китайский сателлит, такой как Лаос, Камбоджа и Пакистан. Как предупредил государственный министр обороны Японии Ясухидэ Накаяма, такое развитие событий «поставит под угрозу безопасность региона».

Американские политики не должны игнорировать то, как часто американские санкции против других стран отвечают интересам Китая. Возможно, их больше всего должно беспокоить то, как санкции вынудили Россию повернуться к Китаю, превратив двух естественных конкурентов в близких стратегических партнеров. Кроме того, больше всего в области торговли и инвестиций от санкционного давления США на Иран выиграл именно Пекин.

Foreign and Commonwealth Office Си Цзиньпин

В этом свете США должны осторожно подходить к Мьянме. Раз Байден выразил готовность сотрудничать с Китаем, крупнейшей в мире автократией, в областях, представляющих взаимный интерес для Вашингтона и Пекина, он должен, по крайней мере, придерживаться аналогичного подхода с гораздо более слабой Мьянмой, где вооруженные силы являются единственным функционирующим институтом.

Чтобы повлиять на траекторию движения Мьянмы, у Байдена нет другого выбора, кроме как обратиться к тому, что официальные лица США признали слабым местом в американской политике, — отсутствию связей с сильно националистически настроенными военными. США не должны снова превращать Мьянму из партнера в изгоя.