Две с половиной недели прошло со дня вхождения в Белый дом Джо Байдена. За это время он совершил серию приветственных звонков мировым лидерам, включая Владимира Путина. Среди «обзвоненных» не было премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Особо важно заметить, что Байден не счел нужным провести со своим израильским старым знакомым даже короткой беседы перед своим первым обращением к городу и миру по основным направлениям его политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Вспомнилось, что Барак Хуссейн Обама тоже не спешил звонить своему израильскому партнеру. А как соизволил, то сопроводил это фотографией, на которой новоиспеченный президент расположил свои нижние конечности на столе.

Демонстративный жест Байдена по отношению к Нетаньяху не предвещает ничего радостного в сфере отношений между Иерусалимом и Вашингтоном. Другого и не следовало ожидать. Однозначность близости израильского премьера республиканцам была важнейшим фактором в прорыве Израиля к статусу мировой державы в годы правления Дональда Трампа. Он был куда больше, чем партнером для президента. Сложилась система ближайшего взаимодействия, равной которой не припомнить. Нетаньяху прекрасно осознавал, что в случае победы демократов в США ему придется нелегко. Но за восемь лет правления Барака Хуссейна Обамы он научился маневрировать. Можно сказать, что у него это недурно получалось.

U.S. Embassy Tel Aviv Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху

Нетаньяху вызывает раздражение не только в среде радикальных либералов в окружении Байдена. Трудно даже представить, кто из вельможной прослойки Демократической партии может испытывать к нему расположение. Внутренний раскол между «демократами» и Трампом столь рельефный и столь болезненный, что это не может не иметь последствий для ближайшего соратника Трампа.

Однако не чувственным фоном единым жива политика. Даже Обама не готов был вести к полному стратегическому разрыву с Израилем.

Вспомним, как в последние месяцы своего правления чернокожий президент США был безудержно неистов в порыве нанести Израилю значимый ущерб. Американская делегация в Совете Безопасности ООН способствовала принятию резолюции, клеймящей произволом израильские поселения в Иудее и Самарии (Западный берег).

Согласно публикации авторитетного израильского ресурса The Times of Israel, Обама планировал вслед за этой резолюцией провести в СБ ООН решение, обязующее Израиль создать на своей территории независимое государство Палестина. Нетаньяху обратился за помощью к президенту Путину. Согласно израильскому источнику, президент России отказался накладывать вето на резолюцию по поселениям. Делегация России пыталась перенести голосование так, чтобы оно пришлось уже на дни правления Дональда Трампа с вытекающим отсюда крепким вето США, но попытка не увенчалась успехом. А вот наложить вето на принуждение через СБ ООН сотворить государство Палестина лидер России был готов. Узнав об этом, Обама отказался от своего плана, ибо российское вето стало бы звонкой пощечиной Вашингтону и существенным шагом к стратегическому сближению Кремля с Иерусалимом.

Rawan.nassrallah Палестинский флаг над Рамаллой

Российская делегация в ООН всегда голосует против Израиля, за редчайшим исключением. Это инерция с советских времен и знак порицания Иерусалиму за постоянную поддержку в ООН позиции США (исключение составляют резолюции по осуждению фашизма и один раз — по Крыму). Но вышло так, что именно Россия оберегла Израиль от вредоносной резолюции. И мы также видим на ее примере, как усердно проявлявший неприязнь к Израилю Барак Хуссейн Обама отступил в неготовности «перегнуть палку».

Можно предположить, что не питающий «личной неприязни» к Израилю Байден не пойдет на открытый конфликт с Израилем. Неприязнь к Нетаньяху по причине близости к заклятому Дональду не смоется, но с Израилем как с государством связано немало американских интересов.

Тем не менее разногласия могут стать предметом растущей напряженности. Начальник Генштаба Израиля Авив Кохави прямо заявил на днях, что и старая сделка с Ираном и возможный ее слегка улучшенный вариант — неприемлемы для Израиля. А в окружении Байдена немало охочих до обновления соглашений. Первым жестом в сторону Ирана уже стало неожиданное решение Вашингтона о снятии статуса террористов с боевиков хуситов в Йемене. Это мало касается Израиля, но сигнал явственный.

Gage Skidmore Джо Байден

С высокой долей вероятности можем также предположить, что при Байдене возобновится обсуждение палестинской темы, и вовсе не в духе «сделки века» Трампа. Правда, на днях Сенат проголосовал за продолжение функционирования посольства США в Иерусалиме. Счет был 97 против 3 в пользу Иерусалима. Это утешительный сигнал для Израиля. Тем не менее нельзя исключать крена в палестинском направлении.

После слов опасения и тревоги уместно указать и на иной возможный сценарий. Можно представить, что Байден сохранит статус кво в американской политике на Ближнем Востоке и также продолжит сокращать вовлеченность Вашингтона в его хитросплетения. Это не исключает воцарения холодной атмосферы между израильским премьером и его американскими союзниками, но те не будут столь озабочены им, как Барак Хуссейн Обама. Похоже, проблемы ковида, экономики, Китая и России будут для Байдена первоочередными. Израиль же отойдет на второй план.