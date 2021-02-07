



Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в двухчасовом интервью турецким телеканалам выступил с сенсационным заявлением. Он в который уже раз решил вспомнить о неудавшемся перевороте в июле 2016 года, но весьма своеобразно. «Вы думаете, переворот был совершен FETÖ? (структура гюленистов — С.Т.)? — спрашивал он. — Попытка переворота была проведена не гюленистами, это были какие-то иные силы, которые работают систематически и до сих пор не оставляют правительство в покое».

При этом Сойлу обвинил именно США в подготовке попытки переворота. Напомним, ранее с рассуждениями на эту тему выступал нынешний председатель «Партии Будущего» Ахмет Давутоглу, с 2009 по 2014 год — глава турецкой дипломатии, затем до 2016 года — премьер-министр. Он говорил буквально следующее: «Турецкий президент находится под контролем неких серых кардиналов из «глубинного государства» (derin dövlet). Эрдоган не совсем свободен в своих действиях и обременен обязанностями перед неизвестными влиятельными кругами. И скоро его сместят». Сенсационность в том, пишет турецкое издание Hurriyet daily, что Анкара уже давно во всем обвиняет проповедника Фетхуллаха Гюлена, бывшего союзника Эрдогана, который живет в Пенсильвании, и развернула широкомасштабные репрессии в его сети, которую Анкара называет аббревиатурой FETÖ. Именно с ним связывался в Турции фактор «глубинного государства».

(сс) enesnişancı Попытка военного переворота в Турции. 2016

После неудавшегося переворота в стране были задержаны около 292 000 человек по подозрению в связях с Гюленом, отстранены или уволены более 150 000 государственных служащих. Сотни средств массовой информации закрыты, десятки депутатов от оппозиции заключены в тюрьму. По гюленизму был нанесен серьезный политический удар. И вот теперь Сойлу ставит вопрос о необходимости выявить «настоящих вдохновителей и организаторов» военного путча, поскольку гюленизм выставляется всего лишь прикрытием. «За этой попыткой государственного переворота стояли США, — подчеркнул Сойлу. — О причастности США к государственным переворотам или попыткам их совершения в Турции в прошлом, таким как военные путчи 1960 и 1980 годов, вмешательство армии в политический процесс 28 февраля 1997 года, стало известно спустя годы. Вместо того чтобы ждать 20 или 30 лет, я сделал заявление уже тогда, сказав, что за этим переворотом стояли США».

И не только это. Месяц назад бывший начальник разведывательного управления Генштаба ВС Турции Исмаил Хакки Пекин (в 2007 — 2012 гг.) в ходе дискуссионной программы на турецком телеканале Ulusal утверждал, что у «турецкого правительства есть доказательства того, что США готовят «планы убийств лидеров общественного мнения в Турции». По его словам, «у нынешнего правительства есть «отчеты» спецслужб страны о предполагаемых нападениях, и оно принимает необходимые меры предосторожности». Но если гюленисты перестают считаться организаторами и вдохновителями неудавшегося военного переворота 2016 года, то о каких силах все же идет речь и почему в Турции иначе стали трактовать движущие силы «глубинного государства»? Кто в действительности в Турции готовил переворот?

Diyar se Фетхуллах Гюлен

Тут и начинается самое интересное. До июля 2016 года Эрдоган заявлял, что ведет борьбу с «глубинным государством». Этот феномен в Турции на официальном уровне был обозначен в начале 1970-х годов, когда премьер-министр Бюлент Эджевит заговорил о факторе существования «Контргерильи», турецкой ветви натовской операции «Гладио» по противодействию возможному советскому вторжению. Ее называли закулисным альянсом высокопоставленных чинов военных структур и разведывательных служб, судебной власти и мафии, которые в случае угроз национальной безопасности в их понимании готовы были вмешаться в ход событий. Сойлу упоминает о ранее удачных военных переворотах, но делается это в традиционном для Турции историческом и политическом контекстах, когда структуры глубинного государства напрямую связываются с ЦРУ и национальными силовыми структурами, внутри которых якобы есть группы, лишь частично подчиняющиеся турецким властям.

Этот вопрос приобретает для Анкары особую актуальность в связи с тем, что президент США Джо Байден заявлял о намерении «укротить Эрдогана», сосредотачивая работу с силами турецкой оппозиции. Поэтому можно предполагать, что Анкара через фактор «глубинного государства» пытается выстроить против США свою контригру. Но дело не только в этом. Эрдоган заявил, что готов провести определенные реформы в правовой области, в частности, освободить из-под стражи экс-председателя прокурдской партии Салахаддина Демирташа. Но в Турции, пишет турецкое издание Turkiye gazetesi, помнят, как президент США Барак Обама и вице-президент Джо Байден «выставляли турецкое государство и FETÖ как равновеликие силы». К этому добавилась передача сирийским курдам помощи в объеме 20 тысяч грузовиков с вооружением.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

Новый «курдский роман» Эрдогана не всем по нраву в Турции, но понять причины перемены его позиции можно: упреждается американская контригра на курдском направлении, но с турецким подтекстом. Наконец, Эрдоган предлагает рассмотреть вариант новой гражданской конституции, чтобы покончить с «наследием военных переворотов», в то время как оппозиционные партии активизировали переговоры, чтобы скоординировать свою работу по возвращению к парламентской системе. При этом сторонники Эрдогана пытаются создать впечатление, что он «находится на перепутье, хочет избавиться от «влияния» и потому говорит о реформах, но «глубинное государство» не желает, чтобы он говорил об этом». Но тут все просто. Эрдоган действует проверенными методами — идет на внутреннее обострение для достижения конкретных внешнеполитических и внутриполитических результатов. Раньше у него получалось. Получится ли на сей раз?