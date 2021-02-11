За прошедшие годы, говорит Зурофф, судебные процессы сыграли важную роль в просвещении общественности об ужасных преступлениях, совершенных Третьим рейхом и местными коллаборационистами. Из-за огромного размаха преступлений с самого начала было очевидно, что совершенная справедливость никогда не может быть достигнута. Современные усилия по привлечению к ответственности соучастников низшего уровня продолжают служить важным целям просвещения общественности о преступлениях, демонстрируя важность верховенства закона и обеспечивая определенную степень закрытости для наций, семей и общин, ставших жертвами нацистов.

Айнзатцгруппа расстреливает евреев

Ниже — перевод его статьи в издании Jerusalem Post.

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Я хочу начать с результатов нашего последнего годового отчета, который на этот раз охватывает почти два года, с 1 апреля 2018 года по 31 декабря 2019 года.

Одна из самых удивительных вещей в попытках привлечь нацистских военных преступников к ответственности заключается в том, что спустя 80 лет после начала систематического уничтожения европейского еврейства, которое стартовало в конце июня 1941 года с вторжения в Советский Союз и массовых расстрелов айнзатцгрупп (мобильных отрядов убийства), нацистские военные преступники всё еще преследуются. Не везде, где они живут, но, по крайней мере, в Германии, Соединенных Штатах и Канаде.

Члены айнзацгруппы расстреливают евреев близ Ивангорода, Украинская ССР, 1942 год

Это прежде всего результат увеличения продолжительности жизни, но также и потому, что в этих трех странах всё еще существует определенная политическая воля к продолжению судебного преследования.

Однако, когда речь заходит о судебном преследовании, между этими тремя странами существуют существенные различия в некоторых отношениях, которые необходимо отметить. Из этих трех только Германия судит подозреваемых нацистов по уголовным обвинениям. И Соединенные Штаты, и Канада судят их за нарушения иммиграции и натурализации, которые являются гражданскими преступлениями. Это объясняется тем, что преступления совершались за пределами этих стран, а жертвы не были их гражданами. Наказаниями являются денатурализация и депортация, а не лишение свободы, но запрос об экстрадиции имеет приоритет. В случае Канады законопроект, разрешающий уголовное преследование, был принят в Оттаве в 1987 году, но оправдание первого подозреваемого, венгерского офицера жандармерии Имре Финта, основанное на защите «приказов вышестоящего начальства» (которые никогда не были приняты ни одним судом в другом месте), вынудило канадцев перейти к судебному преследованию за нарушение законов об иммиграции и натурализации.

В случае с Германией очень резкое изменение в политике обвинения в этой стране проложило путь для серии судебных процессов, которые иначе никогда не были бы проведены. Еще около десяти лет назад, чтобы привлечь к ответственности нацистского военного преступника, обвинение должно было доказать, что подозреваемый совершил конкретное преступление против конкретной жертвы и был мотивирован «расовой ненавистью», — это был уровень доказательств, который почти невозможно получить через столько лет после совершения преступлений. Однако после дела Демьянюка Германия решила, что любой человек, который служил в концентрационном лагере с газовой камерой (или газовыми фургонами) или в айнзатцгруппах, может быть привлечен к ответственности за «соучастие в убийстве», основываясь только на самом факте службы.

Иван Демьянюк в израильском суде

Как только Демьянюк был осужден на этом основании, Германия начала искать другие подобные случаи и, таким образом, уже добилась четырех обвинительных приговоров: одного из Собибора (Демьянюк), двух из Освенцима (Гренинг и Ханнинг) и одного из Штутгофа (Дей). Кроме того, в настоящее время в Германии проводятся 14 расследований в отношении лиц, совершивших преступления в Бухенвальде (3), Заксенхаузене (8), Маутхаузене (1), Мюнхене (1) и Берлине (1).

В течение прошлого года три процесса, начавшиеся в 2018 и 2019 годах, были завершены со смешанными результатами. Один судебный процесс над охранником Штуттгофа (Йоханнес Ребоген) был остановлен по медицинским показаниям; другой охранник Штуттгофа (Бруно Дей) был осужден и приговорен к двум годам тюремного заключения, но его приговор был приостановлен, поскольку он прибыл в Штуттгоф в возрасте 17 лет; а охранник концентрационного лагеря, живущий в Теннесси, который служил в сублагере концентрационного лагеря Нойенгамме (Карл Фридрих Бергер), был депортирован из Соединенных Штатов.

Завершившиеся судебные процессы дали важные уроки истории об ужасах и страданиях заключенных этих менее известных концентрационных лагерей.

Сто десять тысяч мужчин и женщин были депортированы в Штуттгоф, первый концентрационный лагерь, построенный нацистами за пределами Третьего рейха, который первоначально предназначался для польских политических и религиозных лидеров и интеллигенции. Около 50 000 евреев из Прибалтики и Венгрии были депортированы туда в июле 1944 года, через год после того, как нацисты построили газовую камеру и крематорий. По оценкам, число жертв в Штуттгофе составляет 63 000−65 000 человек, в том числе 28 000 евреев.

Два крематория Штуттгофа, сфотографированные после освобождения

В Нойенгамме подтвержденное число погибших составило 42 900. Кроме того, приговор по делу Дей, вынесенный судьей Мейер-Герингом, является весьма убедительной защитой усилий по преследованию нацистских военных преступников еще более низкого уровня.