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После раскола по политическим мотивам в прошлом году католических общин в США и Белоруссии с аналогичной проблемой рискуют столкнуться и католики в России. Ряд зарубежных католических изданий на днях распространили сообщение корреспондента американского портала Catholic News Service (CNS) Джонатана Люксмура под заголовком «Российские католики призывают епископов страны высказаться по поводу массовых арестов». В нем описываются настроения верующих после митингов в защиту блогера Алексея Навального.

CNS цитирует заявление профессора ВШЭ Виктора Хруля, католика по вероисповеданию, о том, что священники и епископы Католической церкви в России предпочитают не комментировать протесты в стране, храня «полное молчание». В интервью порталу Хруль отметил, что российские католики «глубоко разделены нынешними событиями», некоторые «одобряют режим, а другие радикально настроены против него». Профессор привел в пример Белоруссию, где католическая иерархия критиковала политику администрации президента Александра Лукашенко и призывала к диалогу. «В то время как Церковь в Белоруссии выглядит единой с народом, наша собственная Церковь остается спокойной, даже когда людей приговаривают и сажают в тюрьму без всякой отсылки на законы и Конституцию». В свою очередь канцлер архиепархия Божией Матери в Москве отец Игорь Ковалевский говорит, что российские католики, как и общество в целом, придерживаются различных политических взглядов, но «мы не занимаемся политической деятельностью, и я не слышал никаких просьб о том, чтобы мы высказались».

Этим ситуация в России заметно отличается от Белоруссии и США, где итоги президентских выборов вызвали разделение не только на уровне верующих, но и епископата. Белорусскую проблему, вызванную позицией уже бывшего минского архиепископа Тадеуша Кондрусевича, которого местные власти с конца августа прошлого года отказывались пустить в страну, пришлось решать на уровне Ватикана. В Минск с визитами отправлялись секретарь Святого престола по отношениях с государствами архиепископ Пол Галлахер и специальный посланник папы Римского Франциска апостольский нунций в Великобритании архиепископ Клаудио Гуджеротти. Согласованное решение, когда Кондрусевичу разрешили въехать в Белоруссии, но спустя несколько дней Франциск удовлетворил его прошение об отставке по достижению 75-летнего возраста, вызвало недовольство политизированной части белорусских католиков. Что касается США, то конфронтация между католическими сторонниками нового президента Джо Байдена и его противниками в самом разгаре.

А куда качнется российская католическая община? Действительно, Конференция католического епископата в России не делает политических заявлений. Однако 3 февраля на сайте итальянского католического портала L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa появилось интервью с генеральным секретарем Конференции католического епископата в России отцом-иезуитом Штефаном Липке, который также является директором Института святого Фомы в Москве. В нем он заявил о насилии против протестующих со стороны правительства и полиции. «Свобода вероисповедания тоже очень сильно ограничена, — сказал отец Штефан. — Мы, католики, еще не стали мишенью, хотя нам хорошо известно о жестоком положении «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые были заключены в тюрьму». Он напомнил о фильме о «путинском дворце», подчеркнув: «Если выяснится, что сам Путин был частью системы, основанной на коррупции, все может измениться». Такого рода политических заявлений иезуиты в России до сих пор еще не делали.

Нет оснований считать, что слова отца Штефана выражают позицию Конференции католического епископата в России. Однако вряд ли о подобных нюансах в курсе западная католическая аудитория, к которой они адресуются. Фактически речь идет о разыгрывании внешнего фактора в российской внутренней политике, открытие еще одного фронта против Москвы, которая сталкивается с иностранным вмешательством в связи с «делом Навального». Это создает сложности и Святому престолу, излишне политизируя ватикано-российские отношения. Безусловно, российские католики, как граждане России, имеют полное право не соглашаться с правительственным курсом и выражать свое мнение. Но апелляции к загранице, вовлечение европейских и американских католиков в обсуждение внутренних российских проблем, не связанных с религиозной свободой, становятся медвежьей услугой как им самим, так и Ватикану.