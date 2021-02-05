Во время президентской кампании 2020 года кандидат-демократДжо Байден назвал Россию «противником», а Китай — «конкурентом». Велика вероятность, что, оценивая эти страны столь различным образом, США станут лишь активнее проводить нынешнюю стратегию, в рамках которой ответ на вызов со стороны Москвы и Пекина дается по отдельности. Такой подход является ошибочным, пишутТомас Грэм иРоберт Легвольд в статье, вышедшей 4 февраля в Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

Если отделить политику по отношению к одной стране от политики по отношению к другой, не только не удастся выстроить правильный курс по отношению к каждому отдельному государству, но и без внимания, возможно, несознательно, останется всеобъемлющая проблема эскалации стратегического соперничества между США и двумя другими наиболее грозными военными державами мира, чьи интересы все больше сближаются.

Тенденция устанавливать разные приоритеты для двух стран понятна. Обладая огромным экономическим весом, технологическими возможностями мирового уровня, все большими геополитическими амбициями и глобальным влиянием в период сложной экономической ситуации между США и КНР, Китай представляет собой беспрецедентный стратегический вызов, который необходимо тщательным образом проанализировать.

Scio.gov.cn Порт Нинбо Чжоушань

Россия, напротив, представляет более непосредственную угрозу своими агрессивными действиями в Европе, подрывом союзов США и кибератаками на американские выборы и инфраструктуру. При этом из-за незначительности экономических и политических связей США с этой страной у Вашингтона нет возможности более жестким образом — в духе Холодной войны — отреагировать на эти действия. Иными словами, с Китаем нужно тщательным образом выстраивать взаимодействие, тогда как Россию необходимо решительно сдерживать — по крайней мере, поступать так предполагает риторика Байдена и его высокопоставленных чиновников.

Другие наблюдатели, сославшись на неравнозначность характера вызовов со стороны Китая и России, попытались убедить новую администрацию сосредоточить свое внимание почти исключительно на Китае. При таком развитии событий России как стратегическому игроку будет уделено очень мало внимания. Велика вероятность, что страна будет рассматриваться через призму отношений США с Китаем. В этом случае целью политики США в отношении России станет не более чем предотвращение сближения России с Китаем и недопущение усиления мощи последнего. Вышедшая недавно в Politico анонимная статья о китайской политике США воплощает именно этот подход.

При постановке задач любым из этих способов без внимания остаются два критических момента. Во-первых, то, что у США, по сути, поставлено на карту в вопросе улучшения американо-российских отношений. Сюда относятся и потеря контроля над все более сложным и опасным многополярным миром с большим числом стран, обладающих ядерным оружием, — ситуация, исправить которую возможно лишь посредством взаимодействия Вашингтона и Москвы, — и возобновление военного противостояния в центре Европы, которое можно сдержать только при сотрудничестве России, НАТО и США, и все большая угроза кибербезопасности США, которая может быть сокращена только при определенном уровне взаимной сдержанности между США и Россией. Сюда входят также риски для международной безопасности и окружающей среды, которые связаны с изменением климата в Арктике, снизить которые возможно лишь посредством координации США и России.

Во-вторых, если разделить политику США в отношении этих двух стран или сосредоточить внимания исключительно на Китае, проигнорированными останутся насущные причины, в связи с которыми и необходимо разработать политику взаимодействия с Россией и Китаем в тандеме. Последуй США первому, а не второму подходу, они не смогут сформировать четкого представления о тенденциях, сближающих Москву и Пекин, а также об опасностях холодной войны между США и Китаем, которая будет еще более острой, если РФ сформирует прочный союз с КНР. При этом применение обоих подходов негативно скажется на эффективности политики, направленной на изменение столь же нежелательного поведения России и Китая, а также понимание того, в каких областях необходимо трехстороннее сотрудничество и как его можно добиться.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Все отчетливее видно, что Россия и Китай координируют ключевые элементы своей политики в отношении Соединенных Штатов. Они делают это, когда, например, вместе поддерживают третьи страны, враждебные Соединенным Штатам, проводят военные учения, призванные дать ответ планам США, и выступают против норм, лежащих в основе поддерживаемого США либерального международного порядка.

Из-за их сотрудничества США не могут эффективно ответить на действия каждого из них по отдельности. При этом из-за сохранения напряженности в отношениях с Россией и обострения отношений с Китаем Москва и Пекин идут на более тесное взаимодействие друг с другом. По мере того как происходит их сближение в экономическом, технологическом, военном и дипломатическом плане, а взаимодействие обеих стран в каждой из этих сфер достигает новых вершин, из-за их совокупного веса в Восточной Азии и по всей Центральной Евразии они начинают представлять проблему, выходящую далеко за рамки той, которую создает каждая из этих стран по отдельности.

Более того, из-за того, насколько разрозненный характер носит политика США, страна неизбежно оказывается неспособной встать на четкий курс, что необходимо для формулирования и проработки повестки дня, в рамках которой сотрудничество США, России и Китая принесло бы огромные выгоды. Такая трехсторонняя повестка дня, по общему признанию, узка, но имеет решающее значение. В то время как американо-российское лидерство играет ключевую роль для восстановления контроля над дестабилизирующими тенденциями в области ядерного оружия, укрепление стратегической стабильности между основными ядерными державами не может быть достигнуто без поддержки Китая.

Ни о какой задержке изменения климата не будет идти и речи, если ведущую роль в этом деле не будут коллективно играть эти три из четырех стран с наибольшими выбросами парниковых газов. Если задача состоит в том, чтобы предотвратить или смягчить будущие пандемии, объединение научных ресурсов и талантов России, Китая и США будет иметь решающее значение. Если необходимо реформировать и укреплять институты, имеющие решающее значение для глобального управления, такие как Международный валютный фонд, Всемирный банк и Всемирная торговая организация, а не разделить их между конкурирующими лагерями, Россия, Китай и Соединенные Штаты должны найти общий язык. И если нужно установить новое стабильное глобальное равновесие и ослабить напряженность между различными системами ценностей, то ключ будет в руках этих трех стран.

Minsvyaz.ru Всемирный банк

В этих условиях актуальным становится вопрос о том, какими должны быть руководящие принципы для администрации Байдена при координации политики в отношении России и Китая. Отправной точкой должно быть то, что было центральной опорой общей стратегии США с начала XX века, а именно предотвращение господства противника или коалиции противников на евразийском суперконтиненте или его стратегически важных субрегионах, в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии. Сегодня это означает предотвращение возникновения прочного альянса между Россией и Китаем, в котором динамизм Китая сочетается с природными ресурсами России, что может стать серьезной угрозой доминирования в Евразии.

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Успех требует тонкости и терпения. Грубая стратегия США, направленная на то, чтобы оторвать Россию от Китая или вбить клин между ними, не имеет шансов на успех и почти наверняка даст обратный эффект. Политические системы двух стран, характер их лидеров, взаимодополняемость их экономик и параллели в их внешнеполитических программах создают естественную основу для того, что они называют «всеобъемлющим стратегическим партнерством координации».

Но есть причины, в том числе исторические обиды и стратегические расчеты, по которым эти две страны со скепсисом будут относиться к возможности полного сближения, поэтому продуманная политика США, направленная на использование этих тенденций, сведет к минимуму риск того, что «стратегическое партнерство» превратится во враждебный антиамериканский альянс. Восстановление дипломатического взаимодействия с Россией и изменение характера режима санкций, который должен отвечать потребностям разрешения конфликтов, а не просто для наказания, являются первыми шагами в создании стратегических вариантов для России за пределами Китая.

В то же время США должны воздерживаться от политики, которая могла бы превратить нынешнюю напряженность в отношениях с Китаем в полномасштабную холодную войну. Здесь взаимодействие США и Китая, очевидно, окажется решающим. Но улучшение отношений с Россией может помочь снизить риски. Хотя Россия извлекает выгоду из определенной напряженности в американо-китайских отношениях, в период холодной войны ей придется выбирать сторону и, таким образом, жертвовать своей стратегической автономией — основным элементом национальной идентичности.

Whitehouse.gov Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина. 2017

Российские лидеры не захотят этого сделать. Россия может иметь небольшое прямое влияние на поведение Китая, но улучшение американо-российских отношений и устранение стимулов для российско-китайского стратегического согласования усложнило бы расчет Пекина и могло бы привести к менее агрессивной политике Китая.

Само собой разумеется, что еще одна важная часть проблемы связана с военной мощью Китая и России. Любые попытки смягчить этот вызов с помощью стратегического диалога и мер контроля над вооружениями должны зависеть от решимости США лишить их военного преимущества. Но по мере того как Китай укрепляет свой потенциал, а нынешнее военное преимущество США, как в ядерных, так и в неядерных вооружениях, медленно тает, Вашингтону следует все больше думать об этой проблеме в плоскости трехсторонних отношений.

Последним этапом стратегии США в отношении России и Китая должна стать попытка создать трехстороннюю основу для выработки политики. Во все более многополярном мире цепляться за двусторонний подход, в котором трехсторонней структуре отводится лишь небольшая часть, больше не имеет смысла. Работа по решению ключевых вопросов в рамках отношений с отдельными странами, конечно, будет происходить на двустороннем уровне, но важно, чтобы остальные вопросы отношений США с Россией и Китаем решались в плоскости трехсторонних отношений.

Подход к трехстороннему взаимодействию должен быть разнообразным. Некоторые вопросы могут быть решены более эффективным образом посредством скоординированных параллельных двусторонних обсуждений, например, в области экономических трений или некоторых аспектов военной конкуренции. Другие же придется решать в трехстороннем формате, например, пути ответа на угрозу терроризма или проблема урегулирования региональных конфликтов, подобных войне в Афганистане. Третьи же — на многосторонних форумах, таких как шестисторонние усилия по противодействию ядерной программе Северной Кореи или внимание постоянных членов Совбеза ООН к снижению ядерной опасности.

Diamond.jp Ким Чен Ын наблюдает за запуском баллистической ракеты

Что касается повестки дня, то цели должны быть скромными. Вместо того чтобы воображать всеобъемлющее соглашение по ядерным вооружениям, обязывающее все три страны, упор следует делать на диалоге, исследующем области, в которых все три страны могут сотрудничать, и на переговорах, которые сосредотачиваются на тех частях проблемы, которые наиболее срочно требуют трехстороннего сотрудничества, таких как космическая война, оружие двойного назначения, киберугрозы для систем управления и гиперзвуковые крылатые и иные виды вооружений. Вместо того чтобы ожидать, что все трое сформируют договор о борьбе с изменением климата, лучше им сосредоточиться на обеспечении того, чтобы прогресс в любом двустороннем соглашении дополнял договоренности друг с другом.

Эффективная трехсторонняя стратегия США потребует, чтобы США и их союзники думали одинаково и работали над укреплением своей политики. Простого восстановления союзов США и мобилизации поддержки политики США в отношении России и Китая будет недостаточно. Чтобы разработать согласованный подход, необходимо будет приложить значительные усилия для согласования различных приоритетов и восприятия угроз европейскими и восточноазиатскими союзниками США в отношении России и Китая и их стратегической ориентации.

По мере того как США стремятся координировать свою политику в отношении России и Китая, следует проявлять осторожность, чтобы избежать искажений и преувеличений при характеристике поведения России и Китая и угрозы, которую представляют две страны, по отдельности или в тандеме. Вызов, который они бросают Соединенным Штатам и их союзникам, реален, и его нельзя преуменьшать. Однако не следует и раздувать его до такой степени, чтобы исключить любую реальную перспективу трехстороннего сотрудничества по вопросам, где это возможно и необходимо.

Gage Skidmore Джо Байден

Принесет ли такой подход плоды, разумеется, зависит от реакции России и Китая. Успех вряд ли гарантирован. Однако США должны обязательно попробовать.

«Идеальное долгосрочное решение — это такое, при котором три доминирующие в военном отношении державы — Соединенные Штаты, Китай и Россия — работают вместе для поддержания глобальной стабильности», — писал перед смертью бывший советник по национальной безопасности президента США Збигнев Бжезинский.

Вполне очевидно, заключают авторы, что в таком случае едва ли о какой-либо глобальной стабильности может идти речь.