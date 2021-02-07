Участники круглого стола «К новому этапу российско-японских отношений» поддерживают стремление руководства, политических и деловых кругов, равно как и общественности Российской Федерации, к взаимовыгодному наполнению отношений и связей между нашей страной и Японией. Прошедший тридцатилетний период ведения переговоров между руководителями двух соседних государств, в основе которого было стремление Японии заключить «мирный договор в увязке с территориальными претензиями», не привел, да и не мог привести к поставленным целям.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

А потому считаем, что следует придать ускорение процессу поиска форм сотрудничества между Россией и Японией, убрав искусственные преграды на этом пути. Считаем важным зафиксировать в новом многоплановом межгосударственном документе в качестве «маяка» на длительную перспективу основные принципы двусторонних отношений, исходящие из понятия взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела, отказа от территориальных претензий, политической деликатности и осмотрительности, здравого смысла и учёта интересов обеих сторон.

Однако достижение таких целей, на наш взгляд, нереально, если в качестве условия развития отношений японская сторона будет продолжать ставить вопрос об отторжении в свою пользу так называемых «северных территорий», даже если при этом ограничится требованием лишь части Курильских островов. Ибо задача вывода отношений между Россией и Японией на качественно новый уровень не может решаться за счёт откусывания от России её территории. В Токио должны осознать, что это для российского руководства и народа совершенно нереальный сценарий. Проведённые в последние годы опросы общественного мнения, в том числе и с участием японских журналистов, со всей определенностью показывают, что народ России не допускает мысли о передаче Японии Курильских островов, какие бы намёки на «материальную благодарность» Японии для России ни делались.

Андрей Шапран ИА REGNUM Южно-Курильск. Кунашир

Мы вполне в состоянии самостоятельно развивать нашу страну в целом и Курильские острова в частности, что, впрочем, и делается. Государство в последние годы вкладывает миллиардные суммы для того, чтобы наладить отвечающие современным требованиям благоприятные и привлекательные условия работы и проживания на Курильских островах.

Несмотря на то, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявляет о стремлении его правительства к развитию всего комплекса японо-российских отношений, считаем неприемлемым его недавнее заявление о том, что Япония якобы «обладает полным суверенитетом над северными территориями», то есть над законно принадлежащими Российской Федерации южными Курильскими островами. Не стоит доказывать, что это утверждение абсолютно не соответствует действительности, ибо никаких следов японского суверенитета там нет и быть не может.

Из заявлений Ё. Суги и членов его кабинета следует, что в Токио отождествляют получение южных Курильских островов с подписанием «мирного договора», ставшего анахронизмом, ибо состояние войны между нашими странами было официально прекращено Совместной декларацией 1956 года. При этом японское правительство, искажая положения этой Декларации, ставит подписание такого договора в зависимость от предварительного согласия Москвы отдать Японии все южные Курилы, включая Кунашир и Итуруп, на что ни советское, ни российское правительства никогда не соглашались. Со всей определённостью заявляем, что такой подход — тупиковый путь.

Делая, по сути, реваншистские заявления, японские деятели игнорируют принятую в Конституции Российской Федерации поправку, которая гласит: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются». Если следовать букве Основного закона РФ, отныне вопрос об отчуждении каких-либо островов Курильской гряды, включая Малую Курильскую гряду, не может выноситься на межгосударственные российско-японские переговоры. Что же касается слухов и домыслов о том, что эти оговорки якобы позволяют «решать вопрос северных территорий», то, по разъяснению МИД РФ, внесенные в текст поправки исключения не имеют отношения к российско-японским переговорам о подписании межгосударственного договора. Хотелось бы, чтобы в Стране восходящего солнца с большим уважением относились к коллективной воле одобривших поправку граждан России и уважали Основной закон суверенного государства, с которым Япония состоит в дипломатических отношениях.

Mil.ru Япония и Россия

Давно назревший отказ официального Токио от бесперспективной политики и идеологии предъявления соседней стране и ее народу необоснованных территориальных претензий был бы по достоинству воспринят в России и создал бы ощутимый свежий климат для нового этапа гармоничных, уважительных и добрососедских отношений на благо народов России и Японии на длительную перспективу.

Участники круглого стола «К новому этапу российско-японских отношений»:

В. К. Зиланов — профессор, замминистра рыбного хозяйства СССР, В. П. Зимонин — д. и. н., профессор, М. А. Колеров — главный редактор ИА REGNUM, А. А. Кошкин — д. и. н., профессор, Ю. В. Крупнов— политолог, публицист, И. А. Кульнев — зам. председателя АРСИКО, В. С. Микоян — главный эксперт «Меркурий-клуба», А. Ю. Плотников — д. и. н., профессор

5 февраля 2021 года, г. Москва