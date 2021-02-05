Крупнейший авиаперевозчик России с долей государства 57,34% показал существенные убытки — почти на 100 млрд рублей. Из финансовой отчётности ПАО «Аэрофлот» (РСБУ) известно, что выручка за ковидный 2020 год относительно 2019 года упала на 58,4%. ИА REGNUM изучило результаты деятельности компании, которой не помогла и многомиллиардная государственная поддержка.

Иван Шилов ИА REGNUM Кризис

Господдержка авиаторов

Пандемийный год негативно отразился на всех отраслях экономики, но особенно досталось туристической отрасли и всем сферам около неё. В связи с этим весной 2020 года российское правительство приняло решение о выделении из резервного фонда средств на поддержку авиаперевозчиков. В мае было выделено 23,4 млрд рублей субсидий за «потерянных» пассажиров. Их рассчитывали по ставке 365 рублей за каждого такого пассажира. Из публикаций «Интерфакса» известно, что «Аэрофлоту» достались 7,9 млрд рублей «без привязки к трафику».

В рамках июльской встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с генеральным директором ПАО «Аэрофлот» Виталием Савельевым отмечалось, что правительство включило компанию в перечень системообразующих предприятий. Также глава правительства сообщил, что подписал «распоряжение о выделении компании государственных гарантий на кредиты в сумме 70 млрд рублей».

Duma.gov.ru Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.

Помимо этого, осенью из Фонда национального благосостояния в акции авиаперевозчика было инвестировано 50 млрд рублей. Доля государства на 31 декабря 2020 года в итоге составила 57,34%.

В начале декабря 2020 года правительство РФ продлило действие программы поддержки авиакомпаний. Михаил Мишустин подписал постановление, которым расходная ставка для расчётов субсидий за «потерянных» пассажиров выросла с 365 до 685 рублей. Эти средства разрешено тратить на зарплаты авиаперсоналу (не менее 60% от субсидии), лизинговые платежи (не более 30% от суммы), а также оплату стоянки воздушных судов и другие операционные нужды. Госвыплаты разрешено было пустить на зарплаты сотрудникам, но кроме руководства и членов совета директоров.

В декабре 2020 года в ПАО «Аэрофлот» произошла смена генерального директора — Виталия Савельева назначили главой Минтранса РФ, а на пост был утвержден Михаил Полубояринов, которого в ноябре рекомендовало правительство РФ.

Андрей Грук ИА Красная Весна Самолеты авиакомпании Аэрофлот

Итоги работы «Аэрофлота» и многомиллиардный госконтракт

4 февраля 2021 года ПАО «Аэрофлот» обнародовало финансовые итоги своей работы за 2020 год. Отчётность была составлена по Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ). На 11 марта 2021 года запланировано раскрытие результатов группы по международным стандартам — МСФО.

Из данных, размещенных на сайте компании, следует, что выручка за 12 месяцев 2020 года была 229 766 млн рублей — сокращение относительно итогов 2019 года на 58,4%. Себестоимость продаж относительно 2019 года была ниже на 38,9%, составив 331 734 млн рублей.

Чистый убыток компании составил 96,5 млрд рублей против этого же показателя в 2019 году со знаком плюс — 5,287 млрд рублей.

В конце января 2021 года авиаперевозчик раскрыл и операционные результаты. В группе общий объем перевозок относительно 2019 года сократился на 50,3%, до 30,2 млн пассажиров. Падение показателя на внутренних линиях было на 28,1%, до 24,2 млн пассажиров. У авиакомпании «Победа», которую Савельев на встрече с Мишустиным называл «основным драйвером роста группы «Аэрофлот»», спад составил 11,7% — до 9,1 млн пассажиров.