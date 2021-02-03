Присуждение Навальному реального срока заключения с отбыванием в колонии общего режима устранило неопределённость и резко снизило всеобщую нервозность. Легче стало и либералам, и государственникам. Либералы (и стоящий за ними Запад) получили сигнал о границах допустимого, пересечение которых прекращает всякие переговоры и запускает санкции, а государственники успокоились, увидев, что государство существует и способно себя защищать.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Единство

Обращает на себя внимание то, как в эти дни действовал ОМОН. Сотрудники не применяли к протестующим жёстких приёмов обезвреживания даже для самозащиты, которые практикуют при задержании преступников, как это делает спецназ МВД и ФСБ. Людям не наносился физический вред. Можно сказать, что действия ОМОНа были довольно бережными. Максимум, что применялось — это сопровождение с заведением рук за спину, но и здесь старательно избегали нанесения травм.

Хотя при этом сами омоновцы подвергались жёстким нападениям, и часто исподтишка. Многие из них получили травмы, причём довольно серьёзные. Либеральные СМИ кричат о задержаниях, но молчат о том, что задержанные быстро отпускались и не получили телесных повреждений. Один эксцесс имел место, но получил громкий резонанс и мгновенную реакцию руководства силовиков.

Действия власти обрели предсказуемость, что укрепило её авторитет — нет ничего хуже колебаний и нерешительности. Но ясно, что кроме провокаторов и наивных простаков протест содержал и определённую конструктивную компоненту. Люди вышли не потому, что им близка конкретная повестка Навального, а потому, что назревшие вопросы долго не решаются.

ИА REGNUM Митинг в поддержку Навального на Пушкинской площади в Москве, 23 января 2021 года

И самое главное, общество явно недовольно тем, что власть слишком погрузилась в свои внутренние проблемы, и кроме прямой линии президента часто нет других способов быстро добиться правды на местах. Запрос на перемены существует давно, но темпы и масштаб перемен не устраивают общество.

Коррупция, социальные лифты, всесилие бюрократии, перерастающее порой в откровенный саботаж, слишком консервативные политические реформы — все эти темы давно накапливают раздражение, которое однажды выплёскивается по отвлечённым поводам.

Мусорная реформа и арест Фургала в Хабаровске вызвали неадекватную реакцию общества, потому что на самом деле повод для протестов был иной. Заформализованность и забюрократизированность регионального и местного управления, непрозрачность кадровых назначений и зависимость чиновников от начальства, а не от мнения населения и результатов работы — всё это создаёт то самое протестное голосование, которое порой изумляет своей иррациональностью.

Если жёсткость к провокаторам не будет сочетается с изменением принципов управления, недовольство будет накапливаться и раскалывать общество на тех, кто недоволен властью, и тех, кто недоволен недовольными. Оба лагеря деструктивны, и нельзя допустить их кристаллизации.

Власть будет вынуждена сдерживать и тех, и других, за что получит обвинения в закручивании гаек и препятствовании выражению недовольства. Если же пустить процесс на самотёк, радикализация и раскол неминуемы. Нужен новый консенсус, и его принципы должны находить всеобщее признание.

Для этого надо признать, что прежний консенсус на либеральной парадигме исчерпан, и попытки силой сохранить его принципы приведут к противоположному результату. Нужна коалиция конструктивных сил, способных уловить и выразить то, что раньше называлось «чаяния масс». Это вызовет появление новых общественных сил, но их нарождение неизбежно, и попытки затормозить или вовсе отменить этот процесс утопичны.

Нельзя допускать монополии на пассионарность в руках прозападных манипуляторов. Их интересует не решение наболевших проблем, а исключительно получение власти. Любой майдан есть технология наведения внешнего управления над страной. Или её разрушения, как было в 1917 году.

ИА REGNUM Митинг в поддержку Навального на Пушкинской площади в Москве, 23 января 2021 года

Однако надо чётко дать понять Западу, что Россия не допустит антигосударственного переворота и подавит его любой силой. В своё время Китай жёстко подавил Тяньаньмэнь, версию своего майдана, и нынешнее состояние КНР показывает, что это было правильное решение. Сколь бы ни были велики проблемы, власть должна показывать способность на корню пресекать подобные сценарии. Повторить перестройку с развалом уже и России не удастся.

Парламентские партии частично выпали из политического процесса, и пока там шли внутренние перестановки несистемная оппозиция хочет захватить власть. Необходимо перестать наблюдать за происходящим. По сути, выборная кампания уже началась.

Пора от деклараций переходить к прямым действиям, перехватывать повестку и формировать её самим. По сути, это революция сверху, но отказ от неё ещё более губителен, чем революция снизу, после которой от суверенного государства остаются одни развалины.