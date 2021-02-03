На днях попался в интернете легкий, но неплохой стишок про то, что жизнь в мире налаживается: вакцинация идет, ковид уже не так страшен, ограничения снимаются, авиасообщение восстанавливается, экономики постепенно приходят в чувство, можно ходить в театры и т. п. И рефреном повторялось — только жаль, что Трампа больше нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В некотором роде это так. Сложно не поймать себя на мысли, что без Трампа чего-то не хватает. Не потому, что Сонный Джо скучен, блёкл и совершенно антихаризматичен, а потому, что с Трампом был хоть какой-то шанс сдержать это царство постгуманизма, которое с нахрапом бросается на мир. Трамп не был спасителем этого мира, но он очевидно претендовал на роль хотя бы мессии внутриамериканского, — не такого, чтобы залюбить всех до кровавой рвоты, как то обещает сделать народный исцелитель Байден, но такого, чтобы заняться уже проблемами и интересами американского жителя — вывести по мере возможности из других стран производства и контингенты, для начала. Сказав такое громкое «гоп», Трамп на половине прыжка разгруппировался и неуклюже рухнул вместо того, чтобы триумфально завершить красивую дугу.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Он много раз не дожал. На попытке доказать фальсификации выборов. На попытке провести в день инаугурации Байдена свой митинг, где объявить о намерении избираться дальше. То, что происходило 6 января, должно стать хрестоматийным примером того, как не надо вести себя лидеру: увидев, что против тебя идет явная провокация, упасть на спину и задрыгать руками-ногами. А он так и сделал. Ну ладно он — где были его многочисленные сторонники? За него же проголосовали 70 миллионов, что помешало им тесной стеной сплотиться вокруг лидера? Когда они видели гуляющих по Капитолию карикатурных реднеков «типа за Трампа» и полицию, которая не расстреляла их на месте за попытку госпереворота (в чем обвиняют теперь Трампа), а дала спокойно разгуливать по Капитолию — почему они бездействовали? Почему аналитики Трампа не спрогнозировали такого развития событий, имеется в виду капитолийская провокация? Потому, что Трамп — при всем множестве правильных его задумок — человек очевидно неприятный. Какая здесь связь?

Он хамло, это факт. Он прелюбодей, что а) глупо при такой жене и б) характеризует его как безответственного человека. Он прославился тягой «тасовать людишек», набирая и увольняя в свою команду одного эксперта за другим — становилось ясно, что он не тот шеф, который будет горой стоять за сотрудника, тогда зачем сотруднику горой вставать за такого шефа?

Дональд Трамп в некотором роде повторил жалобу одного «страстотерпца» — по части того, что кругом измена, трусость и обман. И так же, как тот, он сделал всё, чтобы ему изменяли, вокруг него трусили и его обманывали. Лидер не имеет права быть взбалмошным, иначе он обязательно, в большей или меньшей степени, столкнется с такого рода поворотом сюжета. Другого Трампа американские консерваторы для себя не нашли, значит, они программировали свое поражение еще тогда, в далеком уже 2016 году. Похоже, что теперь консерватизм будет считаться серьезным недостатком, а публичное объявление себя консерватором станет чем-то сродни признанию в поддержке терроризма. Кстати, в США наблюдается беспрецедентное снижение регистрации избирателей-республиканцев в ряде ключевых штатов — то есть люди идут и меняют свою регистрацию как избирателя за два года до следующих выборов. Впрочем, Гугл помнит всё. А какую причудливую форму примут инквизиция и покаяние в обществе наступившей свободы, страшно себе представить.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Тем более Америке в будущем — если оно у нее останется — придется поискать себе президента, очень похожего на Трампа. Но чуточку от него отличающегося. Этому президенту придется быть серьезнее, вдумчивее, действовать и убеждать своих сторонников реальными делами (что тоже у Трампа было), но которые не будут заслоняться избыточной эпатажностью и безответственными высказываниями (чего у него было в избытке). Но это в том случае, если после Байдена у США останется какое-то будущее. Да, гегемоном они, может, еще какое-то время побудут.

Трамп, понимая, к чему катится (худо-бедно, он лидер бизнес-империи), в плане управления пытался делать элементарные вещи: сокращать расходы, одновременно увеличивая доходы. Он тряс деньги с союзников. Он пытался проецировать военную силу США не в виде новых войн, а в виде поставок американских вооружений, что не расходует деньги, а приносит. А пришедшие ему на смену очевидным образом не принимают во внимание никакого американского госдолга, считая, что эта проблема нерешаема в принципе, и, мало того, при нынешнем уровне международной политической воли ее и как проблемы-то не существует. Америке давали в долг до сих пор, и так будет всегда, с Америки не требовали резкого возврата долгов, и так будет дальше. А если кто-то задумается об экономической независимости и стабильности, то у США найдутся не один и не два способа устроить очередной всепланетный ахтунг, в ходе которого все вольнодумцы послушно встанут в очередь за вожделенным долларом. А что, не так?

И заканчивая про Дональда. Жаль, что его нет. Остается отпустить его с миром: пусть он был враг, но с открытым забралом.